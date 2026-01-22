Obsesionado con Trump, Javier Milei no ve la realidad

Javier Milei firmó la integración al Consejo de la Paz, el organismo multilateral impulsado por su par de Estados Unidos, Donald Trump , como alternativa para intervenir en conflictos globales. La ceremonia llegó en medio de la tensión en el vínculo con los países europeos por la política de presión de Washington por Groenlandia.

La movida se dio tras una secuencia de hechos que tensó el tablero internacional: el presidente estadounidense decidió a comienzos de mes ingresar a Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y, en los últimos días, apuró la presión para anexar Groenlandia despertando cruces con Europa.

El Presidente Javier Milei participó de la Ceremonia de Firma del Board of Peace que impulsa el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, siendo la República Argentina miembro fundador de esta nueva organización de países para buscar la paz en zonas de conflicto. pic.twitter.com/VtxVSNmKi8

Por su parte, la participación del libertario tuvo lugar luego de su discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos, donde volvió a defender el rumbo económico de su gestión y afirmó que "el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo".

En ese sentido, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo , con quien se deshizo en elogios hacia la gestión libertaria.

Milei pasó por Suiza dejando en claro que su hoja de ruta no admite desvíos. Aunque la sala estuviera semivacía (VER POSTEO EN X) y Europa lo mire con desconfianza, el presidente argentino continúa apostando todo a su alianza con Estados Unidos y a una batalla cultural que no conoce de fronteras ni de diplomacia tradicional.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, se puso manos a la obra en la misión de conseguir votos para sancionar la Reforma Laboral.

Mientras la directora del FMI remarcó "el buen desempeño de la economía", los números de la era Milei siguen dando que hablar.

En el plano internacional, hubo otro choque de tren en España: el cuarto accidente en cuatro días.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24 donde te contamos lo que pasa en Argentina y el mundo:

--------------

Live Blog Post Diego Giuliano advirtió sobre la 'Modernización Laboral': "El problema es la economía" Tras conocerse que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero con cuatro temas en agenda, entre ellos la Reforma Laboral, el Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe, Diego Giuliano, advirtió las consecuencias de la iniciativa oficialista. En ese sentido, aseguró que el proyecto "pretende es abaratar los despidos y eso es muy grave". "El problema no es la legislación, sino la economía", remarcó. Por su parte, el legislador comentó sobre la reforma que impulsa la gestión Milei: "Hay actualizar la legislación laboral en los aspectos que tienen que ver con las nuevas formas del trabajo. No estamos en una posición reactiva, sino propositiva. El problema de la Argentina y del trabajador argentino y del empresario argentino no es la legislación laboral en sí. El problema está en la economía". VER +

Live Blog Post El Presidente defendió su programa económico y fijó las nuevas condiciones necesarias para liberar por completo el dólar En el marco de la ronda de entrevistas internacionales en el Foro Económico de Davos, en declaraciones a la agencia económica Bloomberg, Javier Milei reveló que “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” pero que la liberación de esas bandas ocurrirá cuando se limpie “el sobrante monetario”. “Las bandas tienen la función de mostrarle a la gente que el tipo de cambio no va a valer cualquier cosa y que aprendan a flotar”, completó. VER NOTA VER +

Live Blog Post Con dardos al kirchnerismo, Bullrich celebró la firma de Milei: "Este es el cambio" La incorporación de Argentina al Consejo de Paz creado por Donald Trump ya comenzó a generar repercusiones en el ámbito político. Luego del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó el turno de la senadora nacional, Patricia Bullrich. "De un gobierno kirchnerista que pactaba impunidad con Irán, a una Argentina integrada al mundo, firme del lado de la paz y la libertad, siendo miembro fundador del Board of Peace. Este es el cambio", celebró la exministra de Seguridad. VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post ¿Qué está pasando en España?: Otro accidente ferroviario Este jueves, un tren chocó contra una grúa en la localidad española de Alumbres, en la región de Murcia, y al menos dos personas resultaron heridas. El hecho se convirtió en el cuarto accidente registrado en apenas cuatro días en el país. El siniestro ocurrió durante la mañana en la zona de Cartagena, a unos 13 kilómetros del centro de la ciudad, y motivó un importante despliegue de bomberos y personal de salud, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias. El impacto se produjo en una línea de ferrocarril de FEVE que conecta Cartagena con Los Nietos. Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del siniestro vial y continúan las tareas para determinar cómo se produjo la colisión entre la formación ferroviaria y la maquinaria. VER +

Live Blog Post Tramo decisivo en el PJ bonaerense En medio de la interna y la aspiración a la vista compleja de lograr una lista de unidad, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense comienza a transitar desde este jueves un tramo decisivo de cara a las elecciones en el espacio que se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo. Por un lado el gobernador Axel Kicillof y por el otro el kirchnerismo alineado a La Cámpora se encuentran embarullados en una serie de negociaciones que parecen difíciles de llevar a puerto. Pero nada está dicho aún. Mientras crece la intriga, desde este jueves y hasta el martes se exhibirán los padrones que serán válidos para el caso de que haya finalmente contienda entre listas dentro de menos de dos meses. Los comicios fueron convocados por el Consejo Provincial el pasado 19 de diciembre. En tanto, el próximo 8 de febrero vencerá el plazo para definir a los candidatos, y ese el el punto cúlmine de la cuestión. Resta saber si efectivamente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof se abre y presenta a los propios, o hay un listado en el que confluyan sus postulantes y los del líder camporista Máximo Kirchner. VER +

Live Blog Post Cambios en el Gabinete Otra salida de un funcionario del gobierno de Javier Milei que se suma a la larga lista de echados y renuncias. El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, renunció por motivos personales y lo reemplazará el arquitecto Fernando Herrmann. El cambio ocurre cuando hay una audiencia clave con la UTA que amenaza con un paro de colectivos. Pierrini presentó ayer (21/1) su renuncia a la Secretaría de Transporte aduciendo motivos personales. El ministro de Economía –de quien depende el área- Luis Caputo le agradeció por su compromiso en el cargo y la labor desarrollada, según un comunicado de la cartera. VER NOTA VER +

Live Blog Post Mientras la Argentina se incendia, el Presidente esquiva las urgencias reales El Presidente de Chile, Gabriel Boric, regresó a la región del Bío Bío, en el marco de los incendios que han dejado al menos 20 personas fallecidas. Boric aterrizó en Carriel Sur para reuniones de coordinación para visitar las comunas de Penco, Tomé y Florida. También arribó el presidente electo, José Antonio Kast, a las regiones del Bío Bío y Ñuble. Se indicó su presencia en la comuna de Bulnes, en la región del Ñuble; y al final en Concepción, acompañado por el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien desde marzo quedará a cargo de la reconstrucción tras la emergencia. Mientras tanto, la Argentina se incendia pero Javier Milei se encuentra en el Foro Económico de Davos... VER NOTA VER +

Live Blog Post Patagonia en llamas Con el fuego avanzando de manera descontrolada en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, y el Gobierno nacional avanzando sobre la modificación de la Ley de Glaciares, desde la Asociación de Abogados Ambientalistas dispararon contra Javier Milei en un duro informe sobre los incendios en la Patagonia. El panorama es cada vez más duro. Con las altas temperaturas registrada en los últimos días, incluso aquellos incendios que parecían haber sido controlados, se reavivaron y encendieron nuevas alertas. VER NOTA VER +

Live Blog Post En el país, Diego Santilli acelera por la Reforma Laboral El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este jueves en la capital provincial, con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, como parte de los encuentros que mantiene en distintas jurisdicciones del país para lograr apoyos en la reforma laboral. Al margen y casi con toda seguridad, profundizarán las denuncias del entrerriano que dan cuenta de los dispositivos espías encontrados en su oficina. En ese entorno de negociaciones individuales con los subtesados, el ministro Santilli obtuvo el miércoles el compromiso del gobernador, Rolando Figueroa, de apoyar en el Congreso la reforma laboral. En ese orden, el funcionario nacional reflexionó. VER NOTA VER +

Live Blog Post En Davos, Javier Milei firmó la incorporación de la Argentina al Consejo de Paz El presidente Javier Milei firmó este jueves en Davos la incorporación de la Argentina al Consejo de Paz creado por su par estadounidense, Donald Trump. En las laterales del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Suiza, y que en la víspera contó con los discursos de ambos, entre muchos otros líderes, el titular de la Casa Blanca consolidó el organismo impulsado para evitar nuevas contiendas bélicas, entre otros objetivos, que estará integrado inicialmente por unos 35 países. La propuesta del mandatario de los Estados Unidos tiene como objetivo central articular esfuerzos multilaterales para reducir la violencia en regiones en conflicto y facilitar mecanismos diplomáticos que propicien soluciones sostenibles a largo plazo. image El mensaje de Manuel Adorni en sus redes sociales. VER +

Live Blog Post En medio del escándalo con la AFA, Milei le envió un mensaje a Tapia Desde el otro lado del mundo, los hermanos Milei le enviaron un mensaje a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de las sospechas por corrupción en negocios vinculados a dirigentes de la entidad y tras la denuncia de la ARCA por presunta retención de impuestos. Sonrientes y con pulgares hacia arriba, el Presidente y su hermana se retrataron con Gianni Infantino, el número uno de la FIFA, tal vez el aliado internacional más importante de Tapia. Sucedió en Davos, Suiza, donde el jefe del Estado participa del Foro Económico Mundial. image Javier y Karina Milei saludaron al presidente de la FIFA. VER +

Más contenidos en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"

Telefe al rojo vivo: Dos famosas se cruzaron fuerte en vivo y casi vuelan piñas