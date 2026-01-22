Obsesionado con Trump, Javier Milei no ve la realidad

Javier Milei firmó la integración al Consejo de la Paz, el organismo multilateral impulsado por su par de Estados Unidos, Donald Trump, como alternativa para intervenir en conflictos globales. La ceremonia llegó en medio de la tensión en el vínculo con los países europeos por la política de presión de Washington por Groenlandia.
