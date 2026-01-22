Islas Canarias: el destino europeo con playa y buen clima los 12 meses

Del otro lado, en Gran Canaria, el contraste es todavía más marcado. La Playa de Maspalomas es una de las postales más impactantes de Canarias, con un sistema de dunas gigantes que desemboca directamente en el océano y crea un paisaje casi desértico en plena Europa. Extensa, abierta y cambiante, es ideal para caminar al atardecer y entender por qué el sur de la isla se consolidó como uno de los refugios climáticos más buscados del continente. A pocos kilómetros, la Playa de Las Canteras demuestra que la vida urbana y el mar pueden convivir sin conflicto. Protegida por una barrera natural de roca, ofrece aguas tranquilas para nadar y hacer snorkel, mientras su paseo costero concentra bares, restaurantes y movimiento local durante todo el año, posicionándola como una de las playas urbanas más valoradas de Europa.

Las Canteras, Gran canaria Playa de Las Canteras: aguas turquesa y una barrera natural de roca convierten a la playa urbana de Las Palmas en una de las más valoradas de Europa.

Qué hacer en las Islas Canarias además de ir a la playa

Más allá del litoral, las Islas Canarias despliegan un abanico de experiencias que explican por qué el archipiélago funciona como destino durante todo el año. El origen volcánico define buena parte del paisaje y permite recorrer espacios naturales únicos en Europa, como el Parque Nacional del Teide, donde el pico más alto de España domina la isla y se puede caminar entre coladas de lava solidificada, cráteres y miradores que ofrecen panorámicas casi extraterrestres. En la isla de Lanzarote, el contraste entre terreno volcánico y actividad humana se aprecia en La Geria, una zona vitivinícola singular donde las vides crecen sobre ceniza volcánica protegidas por muros de piedra, dando lugar a algunos de los vinos más característicos de Canarias. La Palma también tiene al senderismo como protagonista, especialmente en áreas como el Parque Natural de Las Nieves, al norte de la isla, donde los recorridos atraviesan bosques, barrancos y miradores con vistas abiertas al Atlántico.

Las dunas, parte central del ADN canario, también forman parte de las actividades para sumar al viaje. En Gran Canaria, el sistema de dunas de Maspalomas permite caminar entre grandes extensiones de arena moldeadas por el viento junto al mar, una experiencia poco habitual en el continente europeo, y también practicar actividades como sandboarding o recorridos controlados en vehículos todoterreno.

Islas Canarias Jardines botánicos, cactus centenarios y árboles monumentales reflejan la diversidad natural de la isla, donde el paisaje volcánico convive con una vegetación exuberante.

En otro registro, las piscinas naturales formadas por lava solidificada aparecen repartidas en varias islas y ofrecen una alternativa singular al baño tradicional. Espacios como los Charcos naturales de Garachico o los Charcos de La Maceta permiten nadar en agua de mar contenida por roca volcánica, incluso cuando el océano está más agitado o el clima no acompaña.

El mar, aun fuera de la playa, sigue siendo protagonista. La pesca deportiva es una actividad muy extendida, al igual que el buceo y el snorkel, especialmente en zonas como La Restinga, considerada uno de los mejores puntos de buceo de España por la claridad del agua y su biodiversidad marina. Entre Tenerife y La Gomera, además, se desarrollan salidas regulares de avistaje de cetáceos, uno de los pocos lugares de Europa donde es posible observar ballenas piloto y delfines durante buena parte del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Curionosis/status/2013618169441656910?s=20&partner=&hide_thread=false La raya mariposa, conocida en las Islas Canarias como “manteleena”, es una de las especies más comunes del archipiélago.



Suele habitar aguas costeras poco profundas, donde se desliza con un movimiento elegante que recuerda al vuelo de una mariposa. pic.twitter.com/QyaZ8AgAWK — Curionosis (@Curionosis) January 20, 2026

La experiencia se completa con una gastronomía local marcada por el producto fresco, los pescados del Atlántico y platos tradicionales como las papas arrugadas con mojo, (papas pequeñas cocidas con abundante sal y acompañadas por distintas salsas típicas a base de ajo, aceite, vinagre y especias) le dan color a la comida. A esto se suman los vinos volcánicos, los mercados locales y los pueblos costeros que conservan un ritmo de vida pausado. Así, Canarias propone algo más que descanso: combina naturaleza extrema, actividades al aire libre y vida local, incluso cuando el plan no incluye arena ni reposera.

Cuánto cuesta alojarse y comer en las Islas Canarias

Uno de los grandes atractivos de las Islas Canarias es que, a diferencia de otros destinos de playa en Europa, mantienen precios relativamente accesibles durante buena parte del año. En Tenerife y Gran Canaria, el alojamiento ofrece un abanico amplio que permite adaptar el viaje a distintos presupuestos. En el caso de los hoteles, una habitación doble en establecimientos de tres estrellas suele ubicarse entre los 70 y los 100 euros por noche, mientras que los hoteles de cuatro estrellas parten desde los 100 o 120 euros y pueden superar los 180 euros en zonas más exclusivas o en temporada alta. Los resorts todo incluido, muy presentes en ambas islas, arrancan generalmente por encima de los 150 euros la noche por persona.

Los Airbnb y departamentos turísticos aparecen como una alternativa más flexible y, en muchos casos, más económica. Un estudio o departamento bien ubicado puede conseguirse desde los 50 a 70 euros por noche, mientras que unidades más amplias o frente al mar suelen moverse entre los 80 y 120 euros. Para estadías largas, alquilar por semana o por mes reduce considerablemente el costo final, una modalidad habitual entre viajeros europeos que eligen las islas para escapar del invierno.

En cuanto a la comida, el presupuesto diario también resulta moderado en comparación con otros destinos europeos. Un menú del día en bares y restaurantes locales ronda los 10 a 20 euros, con plato principal, bebida y café incluidos (costos habituales en zonas menos céntricas de España). Comer a la carta en un restaurante de nivel medio cuesta entre 18 y 25 euros por persona, mientras que una cena más cuidada frente al mar puede subir a los 30 o 35 euros. El café, la cerveza o una copa de vino suelen ubicarse entre los 2 y 3 euros, y comprar productos frescos en supermercados o mercados locales permite bajar aún más el gasto diario.

Con esta combinación de clima estable, variedad de alojamientos y costos controlados, Tenerife y Gran Canaria se consolidan como destinos donde es posible disfrutar de playas, naturaleza y gastronomía sin que el presupuesto se dispare, incluso dentro del mapa turístico europeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNTravelerSpain/status/1711954778761171442?s=20&partner=&hide_thread=false Un poquito de inspiración a golpe de jueves: la belleza de las Islas Canarias se crece, y mucho, desde estos miradores pic.twitter.com/70zGAlEFxT — Condé Nast Traveler (@CNTravelerSpain) October 11, 2023

------------------------

Más lecturas de Urgente24:

Pensando en el Mundial 2026: las 5 atracciones de Atlanta para no perderse

A puro ramen, pachinko y manga: los 5 mejores barrios de Tokio para alojarse

Verano 2026 en Provincia de Buenos Aires: Escapadas de fin de semana, cerca y con poco consumo

Las aerolíneas más seguras del mundo en 2026: Cuáles operan en Argentina