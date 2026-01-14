La industria aerocomercial conoció en las últimas horas el ranking de aerolíneas más seguras del mundo para el 2026. La tabla, elaborada por el sitio especializado Airline Ratings, quedó compuesta por 25 compañías que se destacaron en los últimos meses por sus reducidos niveles de incidentes o accidentes, algo muy valorado dentro de la industria del transporte de pasajeros.
Las aerolíneas más seguras del mundo en 2026: Cuáles operan en Argentina
La seguridad es un valor en el mundo de las aerolíneas y la aviación comercial. ¿Cuáles son las empresas consideradas más seguras?
Además, Airline Ratings destacó que los 25 integrantes de la lista son aerolíneas de altos niveles de seguridad, desestimando comparaciones “sensacionalistas” entre sí por incluir pequeñas diferencias en las puntuaciones.
El premio a la aerolínea más segura quedó en manos de Etihad Airways, la aerolínea de bandera de los Emiratos Árabes Unidos. Según el informe, la compañía mostró una flota joven, avances en seguridad en cabina, especialmente en turbulencias, un historial sin accidentes y la tasa de incidentes por vuelo más baja de todas las aerolíneas de la lista.
De esa manera, la lista quedó conformada por:
1. Cathay Pacific
2. Qantas
3. Qatar
4. Emirates
5. Air New Zealand
6. Singapore Airlines
7. EVA Air
8. Virgin Australia
9. Korean Air
10. STARLUX
11. Turkish Airlines
12. Virgin Atlantic
13. ANA
14. Alaska Airlines
15. TAP Air Portugal
16. SAS
17. British Airways
18. Vietnam Airlines
19. Iberia
20. Lufthansa
21. Air Canada
22. Delta
23. American Airlines
24. Fiji Airways
Qué pasa con las low cost
Además, Airline Ratings avanzó en el ranking de categoría “low cost” o de bajo costo para empresas bajo ese modelo de negocios en todo el mundo. El primer puesto se lo llevó la empresa hongkonesa HK Express.
La lista completa incluyó a:
1. HK Express
2. Jetstar Airlines
3. Scoot
4. flydubai
5. Grupo EasyJet
6. Southwest
7. AirBaltic
8. VietJet Air
9. Wizz Air
10. AirAsia
11. TUI UK
12. Vueling
13. Norwegian
14. JetBlue
15. FlyNAS
16. Cebú Pacífico
17. Jet2
18. Ryanair Irlanda y Reino Unido
19. Spring Airlines China
20. Grupo Transavia
21. Grupo Eurowings
22. Volaris
23. WestJet
24. GOL
25. SKY Chile
Según Airline Ratings, todas las aerolíneas calificadas registraron al menos un incidente en los últimos dos años. Sin embargo, la tasa real por vuelos se ubicó entre 0,002 y 0,09, lo que elevó el estándar de la industria aerocomercial en general.
¿Y en Argentina qué?
Dentro de ambas listas hay aerolíneas que mantienen rutas desde y hacia el país. Esas son Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Iberia, Lufthansa, Air Canada, Delta y American Airlines.
Además, dentro del segmento low cost destacan la presencia de GOL Linhas Aéreas y Sky Airlines, de Brasil y Chile respectivamente.
