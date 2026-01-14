urgente24
Las aerolíneas más seguras del mundo en 2026: Cuáles operan en Argentina

La seguridad es un valor en el mundo de las aerolíneas y la aviación comercial. ¿Cuáles son las empresas consideradas más seguras?

14 de enero de 2026 - 11:36
Ranking de seguridad al volar en 2026.
Ranking de seguridad al volar en 2026. 

Gran parte de nuestros criterios se mantienen constantes año tras año y consideran las tasas de incidentes ajustadas al número total de vuelos, la antigüedad de la flota, los incidentes graves, la formación de los pilotos y las auditorías internacionales de seguridad. Un cambio para este año es que estamos haciendo mayor hincapié en la prevención de turbulencias, ya que sigue siendo la principal causa de lesiones en vuelo, indicó la directora ejecutiva, Sharon Petersen.

Además, Airline Ratings destacó que los 25 integrantes de la lista son aerolíneas de altos niveles de seguridad, desestimando comparaciones “sensacionalistas” entre sí por incluir pequeñas diferencias en las puntuaciones.

El premio a la aerolínea más segura quedó en manos de Etihad Airways, la aerolínea de bandera de los Emiratos Árabes Unidos. Según el informe, la compañía mostró una flota joven, avances en seguridad en cabina, especialmente en turbulencias, un historial sin accidentes y la tasa de incidentes por vuelo más baja de todas las aerolíneas de la lista.

Avion Wifi.jpg
Las aerolíneas más seguras del mundo.

Las aerolíneas más seguras del mundo.

De esa manera, la lista quedó conformada por:

1. Cathay Pacific

2. Qantas

3. Qatar

4. Emirates

5. Air New Zealand

6. Singapore Airlines

7. EVA Air

8. Virgin Australia

9. Korean Air

10. STARLUX

11. Turkish Airlines

12. Virgin Atlantic

13. ANA

14. Alaska Airlines

15. TAP Air Portugal

16. SAS

17. British Airways

18. Vietnam Airlines

19. Iberia

20. Lufthansa

21. Air Canada

22. Delta

23. American Airlines

24. Fiji Airways

Qué pasa con las low cost

Además, Airline Ratings avanzó en el ranking de categoría “low cost” o de bajo costo para empresas bajo ese modelo de negocios en todo el mundo. El primer puesto se lo llevó la empresa hongkonesa HK Express.

HK Express obtuvo el máximo galardón por segunda vez, gracias a una flota moderna, una tasa de incidentes excepcionalmente baja y una auditoría de seguridad a bordo prácticamente impecable, indicó el informe.

La lista completa incluyó a:

1. HK Express

2. Jetstar Airlines

3. Scoot

4. flydubai

5. Grupo EasyJet

6. Southwest

7. AirBaltic

8. VietJet Air

9. Wizz Air

10. AirAsia

11. TUI UK

12. Vueling

13. Norwegian

14. JetBlue

15. FlyNAS

16. Cebú Pacífico

17. Jet2

18. Ryanair Irlanda y Reino Unido

19. Spring Airlines China

20. Grupo Transavia

21. Grupo Eurowings

22. Volaris

23. WestJet

24. GOL

25. SKY Chile

Según Airline Ratings, todas las aerolíneas calificadas registraron al menos un incidente en los últimos dos años. Sin embargo, la tasa real por vuelos se ubicó entre 0,002 y 0,09, lo que elevó el estándar de la industria aerocomercial en general.

En la era moderna de la aviación, donde los incidentes graves son poco frecuentes, la inclusión en el Top 25 refleja no sólo la excelencia en las aeronaves y las operaciones, sino también el papel crucial de una tripulación calificada y prácticas de seguridad sólidas en toda la aerolínea, señaló el informe.

vuelos rosario, córdoba, mendoza.jpg
La seguridad también importa en las low cost.

La seguridad también importa en las low cost.

¿Y en Argentina qué?

Dentro de ambas listas hay aerolíneas que mantienen rutas desde y hacia el país. Esas son Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Iberia, Lufthansa, Air Canada, Delta y American Airlines.

Además, dentro del segmento low cost destacan la presencia de GOL Linhas Aéreas y Sky Airlines, de Brasil y Chile respectivamente.

