Las aerolíneas más seguras del mundo en 2026: Cuáles operan en Argentina

1. Cathay Pacific

2. Qantas

3. Qatar

4. Emirates

5. Air New Zealand

6. Singapore Airlines

7. EVA Air

8. Virgin Australia

9. Korean Air

10. STARLUX

11. Turkish Airlines

12. Virgin Atlantic

13. ANA

14. Alaska Airlines

15. TAP Air Portugal

16. SAS

17. British Airways

18. Vietnam Airlines

19. Iberia

20. Lufthansa

21. Air Canada

22. Delta

23. American Airlines

24. Fiji Airways

Qué pasa con las low cost

Además, Airline Ratings avanzó en el ranking de categoría “low cost” o de bajo costo para empresas bajo ese modelo de negocios en todo el mundo. El primer puesto se lo llevó la empresa hongkonesa HK Express.

Además, Airline Ratings avanzó en el ranking de categoría "low cost" o de bajo costo para empresas bajo ese modelo de negocios en todo el mundo. El primer puesto se lo llevó la empresa hongkonesa HK Express.

HK Express obtuvo el máximo galardón por segunda vez, gracias a una flota moderna, una tasa de incidentes excepcionalmente baja y una auditoría de seguridad a bordo prácticamente impecable, indicó el informe.

La lista completa incluyó a:

1. HK Express

2. Jetstar Airlines

3. Scoot

4. flydubai

5. Grupo EasyJet

6. Southwest

7. AirBaltic

8. VietJet Air

9. Wizz Air

10. AirAsia

11. TUI UK

12. Vueling

13. Norwegian

14. JetBlue

15. FlyNAS

16. Cebú Pacífico

17. Jet2

18. Ryanair Irlanda y Reino Unido

19. Spring Airlines China

20. Grupo Transavia

21. Grupo Eurowings

22. Volaris

23. WestJet

24. GOL

25. SKY Chile

Según Airline Ratings, todas las aerolíneas calificadas registraron al menos un incidente en los últimos dos años. Sin embargo, la tasa real por vuelos se ubicó entre 0,002 y 0,09, lo que elevó el estándar de la industria aerocomercial en general.

En la era moderna de la aviación, donde los incidentes graves son poco frecuentes, la inclusión en el Top 25 refleja no sólo la excelencia en las aeronaves y las operaciones, sino también el papel crucial de una tripulación calificada y prácticas de seguridad sólidas en toda la aerolínea, señaló el informe.

vuelos rosario, córdoba, mendoza.jpg La seguridad también importa en las low cost.

¿Y en Argentina qué?

Dentro de ambas listas hay aerolíneas que mantienen rutas desde y hacia el país. Esas son Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Iberia, Lufthansa, Air Canada, Delta y American Airlines.

Además, dentro del segmento low cost destacan la presencia de GOL Linhas Aéreas y Sky Airlines, de Brasil y Chile respectivamente.

