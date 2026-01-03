Por Venezuela Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo inaugural a Aruba

El reporte que llegó desde Estados Unidos restringió las operaciones comerciales en una zona próxima al área de conflicto en Venezuela y por ese motivo el inaugural a Aruba desde Ezeiza quedó cancelado.

La empresa señaló

Como consecuencia de esta disposición, todas las compañías internacionales que operan ese destino suspendieron sus vuelos durante la jornada. En el caso de Aerolíneas Argentinas, la cancelación alcanza únicamente al vuelo programado para hoy

Asimismo, dejaron trascender que los pasajeros afectados van a ser reubicados en vuelos de los próximos días, de acuerdo a la disponibilidad que exista.

“La compañía lamenta los inconvenientes y ratifica su compromiso permanente con la seguridad de los pasajeros y tripulaciones”,

La agencia AFP distribuyó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) notificó a las aerolíneas comerciales que evitaran el espacio aéreo del Caribe, ya que mencionó una “situación potencialmente peligrosa” en medio de las operaciones militares estadounidenses para capturar a Nicolas Maduro.

El aviso del regulador de aviación, según AFP, indicó que el cierre del espacio aéreo se emitió debido a “riesgos para la seguridad del vuelo, asociados con la actividad militar en curso”.

Afección generalizada

Además de Aerolíneas Argentinas, la Agencia AP refirió que las principales empresas cancelaron cientos de vuelos en la región del Caribe oriental y que también advirtieron a los pasajeros que estas interrupciones podrían continuar durante días, después de que la FAA impusiera las restricciones.

Además de Aruba, cancelaron Puerto Rico, Islas Vírgenes y destinos cercanos.

