"Llamó la atención de que Donald Trump nunca habló sobre la democracia en Venezuela ni de la liberación de los presos políticos: solamente se refirió a los intereses de Estados Unidos y la extracción de petróleo" señaló Diego Corvalán en A24,
DIEGO CORVALÁN, ANALISTA DE REDES
"Hubo 34 millones de posteos en el mundo sobre ataque de Trump: 3 de cada 4 fueron negativos"
Las redes sociales multiplicaron todo tipo de noticias sobre el ataque de Estados Unidos a Maduro y Venezuela. La negatividad hacia Trump fue muy amplia: 77%.
"Los posteos informativos estuvieron a cargo de los varones (2 de cada 3) y la connotación fue primordialmente negativa hacia el primer mandatario de Estados Unidos: 77%. El mundo se posicionó con respecto a lo sucedido en lìnea con la postura que mantiene con respecto al presidente norteamericano" agregó el analista.
Al margen de Estados Unidos, los paìses donde se registraron más menciones al conflicto se relacionan con las naciones que más migración venezolana recibieron: Brasil, México, España, Colombia y Argentina.
Imagen de Maduro bajó en los medios y subió entre los internautas
El ataque a instalaciones militares y civiles por parte de un conjunto de 150 aeronaves de Estados Unidos motivó cambios en la forma de ver a Nicolás Maduro que tienen medios y navegantes de las redes sociales.
Mientras la radio, la televisión, los medios gráficos y los portales cargaban contra el ex presidente caribeño, en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok la percepción sobre el ex mandatario lograba una mejora.