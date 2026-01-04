Revolución tecnológica. Un equipo de científicos de de Pensilvania y Michigan logró lo imposible: crear el robot autónomo programable más pequeño del mundo. Con dimensiones de apenas 200 x 300 x 50 micrómetros (más chico que un grano de sal), este dispositivo funciona con energía solar.
ÉPICO
El robot más pequeño del mundo: Mide menos que un grano de sal y funciona con energía solar
Científicos lograron crear el primer robot autónomo microscópico que piensa, siente y actúa por sí solo. Cuesta apenas un centavo y podría cambiar todo.
La física del mundo microscópico en este robot único
Lo más impactante es que cada unidad cuesta solo un centavo de dólar y puede operar durante meses sin detenerse. El robot prácticamente no se ve a simple vista, pero lleva integrado un ordenador microscópico que le permite moverse con precisión, medir temperaturas y ajustar sus trayectorias según el ambiente.
Marc Miskin y Maya M. Lassiter, junto al equipo de David Blaauw, resolvieron un problema que tenía estancada a la robótica durante 40 años. "Construir robots que operen de forma independiente con tamaños inferiores a un milímetro es increíblemente difícil", admitió Miskin.
Para un objeto tan diminuto, moverse por el agua es como hacerlo por miel. Por eso, el equipo diseñó un sistema revolucionario: el robot no usa patas ni flexiona su cuerpo. En cambio, genera un campo eléctrico que empuja iones en la solución acuática, creando una corriente que lo impulsa como si estuviera en un río artificial.
Sensores, memoria y autonomía total
El dispositivo cuenta con sensores que detectan temperatura con precisión de un tercio de grado. Para comunicar sus mediciones, realiza un "baile" codificado que los científicos observan por microscopio, similar a como se comunican las abejas.
Los paneles solares generan apenas 75 nanovatios (100.000 veces menos que un reloj inteligente), pero circuitos especiales reducen el consumo energético en más de 1000 veces. Los investigadores programan cada robot mediante pulsos de luz, permitiendo que cada uno cumpla funciones diferentes en tareas grupales.
El estudio fue publicado en Science Robotics y abre las puertas a aplicaciones médicas, científicas e industriales que hasta ahora parecían ciencia ficción.
