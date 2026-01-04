urgente24
OMNI robot > Energía > Pensilvania

ÉPICO

El robot más pequeño del mundo: Mide menos que un grano de sal y funciona con energía solar

Científicos lograron crear el primer robot autónomo microscópico que piensa, siente y actúa por sí solo. Cuesta apenas un centavo y podría cambiar todo.

04 de enero de 2026 - 23:01
Parece más pequeño que una pulga.

Parece más pequeño que una pulga.

Revolución tecnológica. Un equipo de científicos de de Pensilvania y Michigan logró lo imposible: crear el robot autónomo programable más pequeño del mundo. Con dimensiones de apenas 200 x 300 x 50 micrómetros (más chico que un grano de sal), este dispositivo funciona con energía solar.

La física del mundo microscópico en este robot único

Lo más impactante es que cada unidad cuesta solo un centavo de dólar y puede operar durante meses sin detenerse. El robot prácticamente no se ve a simple vista, pero lleva integrado un ordenador microscópico que le permite moverse con precisión, medir temperaturas y ajustar sus trayectorias según el ambiente.

Seguir leyendo

Marc Miskin y Maya M. Lassiter, junto al equipo de David Blaauw, resolvieron un problema que tenía estancada a la robótica durante 40 años. "Construir robots que operen de forma independiente con tamaños inferiores a un milímetro es increíblemente difícil", admitió Miskin.

image
Los robots pueden viajar en grupos coordinados, como bancos de peces, a velocidades de hasta la longitud de su cuerpo por segundo. Y como no tienen partes m&oacute;viles, son extremadamente resistentes.

Los robots pueden viajar en grupos coordinados, como bancos de peces, a velocidades de hasta la longitud de su cuerpo por segundo. Y como no tienen partes móviles, son extremadamente resistentes.

Para un objeto tan diminuto, moverse por el agua es como hacerlo por miel. Por eso, el equipo diseñó un sistema revolucionario: el robot no usa patas ni flexiona su cuerpo. En cambio, genera un campo eléctrico que empuja iones en la solución acuática, creando una corriente que lo impulsa como si estuviera en un río artificial.

Sensores, memoria y autonomía total

El dispositivo cuenta con sensores que detectan temperatura con precisión de un tercio de grado. Para comunicar sus mediciones, realiza un "baile" codificado que los científicos observan por microscopio, similar a como se comunican las abejas.

image

Los paneles solares generan apenas 75 nanovatios (100.000 veces menos que un reloj inteligente), pero circuitos especiales reducen el consumo energético en más de 1000 veces. Los investigadores programan cada robot mediante pulsos de luz, permitiendo que cada uno cumpla funciones diferentes en tareas grupales.

El estudio fue publicado en Science Robotics y abre las puertas a aplicaciones médicas, científicas e industriales que hasta ahora parecían ciencia ficción.

-----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Año nuevo, recortes nuevos: Telefe no se cansa de bajar programa

El negocio audiovisual que genera millones en minuto

La maldición de El Nueve: Denuncian a conductora por una deuda millonari

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES