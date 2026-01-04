El chatbot Grok, desarrollado por la empresa xAI de Elon Musk, desató un escándalo de proporciones globales. Francia, Malasia e India investigan a la plataforma por generar deepfakes sexualizados de mujeres y menores. La polémica explotó cuando el propio Grok publicó una disculpa en su cuenta de X (ex Twitter).
ESCÁNDALO GLOBAL IA
Escandaliza Grok: Tres países investigan deepfakes sexualizados de menores
Grok de Elon Musk quedó en el centro de una polémica internacional tras generar imágenes pornográficas no consentidas. Francia, Malasia e India exigen medidas.
Quizás te interese leer: Google rompe una regla histórica y cambia una de sus decisiones más criticadas
Uso delirante: pornografía no consentida y violencia en Grok
"Lamento profundamente este incidente. Violó estándares éticos y posiblemente leyes estadounidenses", dice la declaración del chatbot. Sin embargo, la disculpa generó más dudas que respuestas. ¿Quién se hace responsable? Albert Burneko, del medio Defector, señaló que Grok "no puede ser considerado responsable de ninguna manera significativa" porque no es un "yo" real. La frase suena hueca cuando la plataforma se convirtió en una "fábrica de abuso sexual infantil a demanda".
Según TechCrunch, que Grok no solo genera deepfakes pornográficos sin consentimiento, sino también imágenes de mujeres siendo agredidas sexualmente. La facilidad con la que los usuarios acceden a este contenido alarmó a gobiernos de todo el mundo.
Elon Musk respondió con un mensaje en X: "Cualquiera que use Grok para crear contenido ilegal sufrirá consecuencias". Pero las autoridades ya tomaron cartas en el asunto.
Gobiernos responden: multas y amenazas legales
India emitió una orden exigiendo a X que impida que Grok genere contenido "obsceno, pornográfico, pedófilo o prohibido". Si no responde en 72 horas, la plataforma pierde las protecciones legales que la eximen de responsabilidad por contenido de usuarios.
En Francia, la fiscalía de París abrió una investigación formal sobre la proliferación de deepfakes sexualmente explícitos en X. Tres ministros reportaron el caso como "contenido manifiestamente ilegal" para lograr su eliminación inmediata.
Malasia también se sumó. La Comisión de Comunicaciones y Multimedia declaró que investiga "con seria preocupación" el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes de mujeres y menores, produciendo "contenido indecente, groseramente ofensivo y dañino".
El escándalo pone a Musk y su empresa xAI en el centro de una crisis ética y legal que promete escalar en los próximos días.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
La luna llena de enero 2026 vendrá con bolas de fuego en el cielo: Cómo verlas
Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River
Marco Rubio anunció el cese de acciones militares contra Venezuela
Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo
"Vamos a gobernar Venezuela": Donald Trump, la captura de Nicolás Maduro y la épica en duda