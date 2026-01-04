Escandaliza Grok: Tres países investigan deepfakes sexualizados de menores

Gobiernos responden: multas y amenazas legales

India emitió una orden exigiendo a X que impida que Grok genere contenido "obsceno, pornográfico, pedófilo o prohibido". Si no responde en 72 horas, la plataforma pierde las protecciones legales que la eximen de responsabilidad por contenido de usuarios.

En Francia, la fiscalía de París abrió una investigación formal sobre la proliferación de deepfakes sexualmente explícitos en X. Tres ministros reportaron el caso como "contenido manifiestamente ilegal" para lograr su eliminación inmediata.

image Musk tendrá que tomar medidas de inmediato.

Malasia también se sumó. La Comisión de Comunicaciones y Multimedia declaró que investiga "con seria preocupación" el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes de mujeres y menores, produciendo "contenido indecente, groseramente ofensivo y dañino".

El escándalo pone a Musk y su empresa xAI en el centro de una crisis ética y legal que promete escalar en los próximos días.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

La luna llena de enero 2026 vendrá con bolas de fuego en el cielo: Cómo verlas

Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River

Marco Rubio anunció el cese de acciones militares contra Venezuela

Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo

"Vamos a gobernar Venezuela": Donald Trump, la captura de Nicolás Maduro y la épica en duda