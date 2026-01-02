Google rompe una regla histórica y cambia una de sus decisiones más criticadas

¿Cómo cambiar tu correo electrónico desde la cuenta de Google?

Según documentación oficial de Google, el proceso va a ser simple y una vez que la función esté habilitada en cada país, los pasos previstos son:

Ingresar a la Cuenta de Google

Ir a la sección de datos personales

Seleccionar la opción para cambiar la dirección de correo

Elegir la nueva dirección y confirmar

Google ya empezó a desplegar esta opción de manera progresiva. El primer país donde se activó fue India, y se espera que llegue al resto del mundo de forma escalonada.

google gmail.jpg

¿Por qué Google tardó más de 20 años en habilitar este cambio?

Para entender el peso simbólico de esta decisión hay que viajar al pasado. Gmail se presentó oficialmente el 1 de abril de 2004, el día del April Fools en el mundo anglosajón. Muchos creyeron que era una broma, sobre todo cuando Google prometía 1 GB de almacenamiento gratuito, algo casi absurdo para la época.

Esa razón explica por qué miles de usuarios eligieron direcciones poco pensadas como en chiste o apodos infantiles o combinaciones improvisadas. Nadie imaginaba que esa elección sería definitiva durante décadas.

Para colmo, durante los primeros años Gmail fue un servicio exclusivo. Hasta 2007 solo se podía crear una cuenta por invitación. Quienes lograban entrar no pensaban en “marca personal” ni en futuro profesional. Google nunca dio marcha atrás, hasta ahora.

¿Cuántas veces se puede cambiar el mail según Google?

Google confirmó que el cambio de dirección no es ilimitado. Cada usuario tendrá una cantidad restringida de modificaciones permitidas. Una vez agotadas, la última dirección elegida quedará como definitiva.

El truco definitivo de Google para no pagar por más espacio en Gmail

Por eso, la recomendación es no apurarse. Pensar bien el nuevo correo, especialmente si se usa para trabajo, estudios, trámites o cuentas bancarias.

¿Qué pasa con las suscripciones y otros servicios de Google?

Google asegura que las suscripciones a newsletters, plataformas externas y servicios vinculados a la cuenta no deberían verse afectadas. Lo mismo ocurre con Calendar, recordatorios, reuniones programadas y accesos a aplicaciones de terceros como Steam, Microsoft Game Pass o plataformas laborales.

Aun así, la empresa recomienda avisar manualmente a contactos frecuentes y revisar servicios críticos para evitar confusiones.

