Durante más de dos décadas, Google sostuvo una postura inamovible que millones de usuarios padecieron en silencio, la dirección de correo electrónico era para siempre. No importaba si la habías creado a los 15 años, con un apodo vergonzoso, un chiste interno o una mezcla impronunciable de números y letras. Gmail no perdonaba. Pero eso cambia a partir de ahora.
DECISIÓN HISTÓRICA
Google rompe una regla histórica y cambia una de sus decisiones más criticadas
Google reconoce, aunque sin decirlo explícitamente, que obligar a mantener una dirección de gmail por 20 años fue un error de diseño que no envejeció bien.
Después de 20 años, Google finalmente habilitó una función largamente pedida y esa es la posibilidad de cambiar la dirección de correo electrónico sin perder la cuenta, los mensajes ni los servicios asociados.
¿Qué significa que Google permita cambiar la dirección de Gmail?
El cambio implica algo que hasta ahora parecía imposible, modificar el nombre del correo sin tener que crear una cuenta nueva. Es decir, ya no hace falta abandonar años de historial, contactos, suscripciones y configuraciones solo porque tu mail quedó viejo, poco profesional o directamente te da vergüenza escribirlo en un CV.
Google aclara que no se trata de abrir otra cuenta desde cero. La identidad digital se mantiene intacta, como así también la bandeja de entrada, Google Drive, Calendar, Fotos, YouTube y el resto de los servicios siguen funcionando como siempre, pero bajo una nueva dirección de correo.
Durante un período de transición, la dirección antigua funcionará como alias. Eso significa que los mails enviados al correo viejo van a seguir llegando, lo cual reduce el riesgo de perder mensajes importantes mientras avisás a tus contactos del cambio.
¿Cómo cambiar tu correo electrónico desde la cuenta de Google?
Según documentación oficial de Google, el proceso va a ser simple y una vez que la función esté habilitada en cada país, los pasos previstos son:
- Ingresar a la Cuenta de Google
- Ir a la sección de datos personales
- Seleccionar la opción para cambiar la dirección de correo
- Elegir la nueva dirección y confirmar
Google ya empezó a desplegar esta opción de manera progresiva. El primer país donde se activó fue India, y se espera que llegue al resto del mundo de forma escalonada.
¿Por qué Google tardó más de 20 años en habilitar este cambio?
Para entender el peso simbólico de esta decisión hay que viajar al pasado. Gmail se presentó oficialmente el 1 de abril de 2004, el día del April Fools en el mundo anglosajón. Muchos creyeron que era una broma, sobre todo cuando Google prometía 1 GB de almacenamiento gratuito, algo casi absurdo para la época.
Esa razón explica por qué miles de usuarios eligieron direcciones poco pensadas como en chiste o apodos infantiles o combinaciones improvisadas. Nadie imaginaba que esa elección sería definitiva durante décadas.
Para colmo, durante los primeros años Gmail fue un servicio exclusivo. Hasta 2007 solo se podía crear una cuenta por invitación. Quienes lograban entrar no pensaban en “marca personal” ni en futuro profesional. Google nunca dio marcha atrás, hasta ahora.
¿Cuántas veces se puede cambiar el mail según Google?
Google confirmó que el cambio de dirección no es ilimitado. Cada usuario tendrá una cantidad restringida de modificaciones permitidas. Una vez agotadas, la última dirección elegida quedará como definitiva.
Por eso, la recomendación es no apurarse. Pensar bien el nuevo correo, especialmente si se usa para trabajo, estudios, trámites o cuentas bancarias.
¿Qué pasa con las suscripciones y otros servicios de Google?
Google asegura que las suscripciones a newsletters, plataformas externas y servicios vinculados a la cuenta no deberían verse afectadas. Lo mismo ocurre con Calendar, recordatorios, reuniones programadas y accesos a aplicaciones de terceros como Steam, Microsoft Game Pass o plataformas laborales.
Aun así, la empresa recomienda avisar manualmente a contactos frecuentes y revisar servicios críticos para evitar confusiones.
Más noticias en Urgente24
Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...
Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."
Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas
Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos
2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo