Chevron, Gran Ganador en Venezuela (ConocoPhillips y Exxon Mobil por la revancha)

Uno de los primeros predecesores de Chevron, 'Star Oil', descubrió petróleo en el Pico Canyon Oilfield en las Montañas Santa Susana al norte de Los Ángeles en 1876.

En septiembre de 1879, Charles N. Felton, Lloyd Tevis, George Loomis y otros crearon 'Pacific Coast Oil Company', que adquirió los activos de Star Oil, y luego fue comprada por Standard Oil.

En tanto, Texas Fuel Company, fue fundado en 1901, en Beaumont, Texas, por 'Buckskin Joe'. En 1936 formó una empresa con California Standard llamada Caltex, para perforar y producir petróleo en Arabia Saudita.

Texas Fuel Company más tarde fue Texaco.

El nombre "Chevron" comenzó a utilizarse para algunos de sus productos al por menor en la década de 1930. El nombre 'Calso' también se utilizó de 1946 a 1955, en estados fuera de su territorio nativo de la Costa Oeste.

En 1948, California Standard descubrió el mayor yacimiento petrolífero del mundo en Arabia Saudí, el yacimiento de Ghawar.

California-Arabian Standard Oil Company es el origen de Arabian American Oil Company (Aramco).

Standard Oil of California y Gulf Oil se fusionaron en 1984, y fue el origen del nombre Chevron.

Buscando a Chevron

The Wall Street Journal, con firma de Collin Eaton, explicó la situación:

"Chevron, en su rol de única gran empresa estadounidense en Venezuela, se encuentra en una posición privilegiada para cumplir la promesa del presidente Trump el sábado de rejuvenecer el negocio petrolero del país latinoamericano.

La captura del dictador Nicolás Maduro por parte de USA hizo que Chevron trace un nuevo rumbo mientras se aferra a su posición en algunos de los yacimientos petrolíferos más potentes del mundo.

“Vamos a hacer que nuestras enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.

Como el mayor inversor extranjero en Venezuela, el gigante petrolero ha pasado años navegando la agitación política y económica del país mientras sus rivales se retiraban (o eran expulsados del país por los líderes venezolanos).

Chevron y sus empresas conjuntas emplean a unas 3.000 personas en Venezuela. La compañía extrae 300.000 barriles de petróleo al día desde 3 importantes proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco, al este del país, y uno cerca del Lago de Maracaibo, al oeste.

Chevron dijo en un comunicado que está centrada en la seguridad de sus empleados y la integridad de sus activos en el país.

La oportunidad que enfrenta la empresa es enorme. El gobierno venezolano afirma que sus reservas probadas de petróleo superan los 300.000 millones de barriles, lo que, de ser cierto, las convertiría en las mayores del mundo.

Venezuela produce actualmente solo 900.000 barriles de petróleo al día tras años de crisis económica y escasa inversión en el mantenimiento de infraestructura. Chevron es responsable de aproximadamente un tercio de esa producción.

Venezuela extrajo hasta 3 millones de barriles por día en 2013, según la empresa estatal Petróleos de Venezuela, conocida como PdVSA.

Embed Remember, Chevron $CVX is the sole major US oil company still operating in Venezuela.



Venezuela nationalized the industry in 1976, stealing assets from foreign companies, including Gulf Oil (which later became part of Chevron).



Unlike ExxonMobil $XOM and ConocoPhillips $COP… pic.twitter.com/Yl3mf4Mbix — Say No To Trading (@SayNoToTrading) January 3, 2026

Traducción: Recuerde, Chevron $CVX es la única gran compañía petrolera estadounidense que todavía opera en Venezuela. Venezuela nacionalizó la industria en 1976, robando activos de compañías extranjeras, incluida Gulf Oil (que luego pasó a formar parte de Chevron). A diferencia de ExxonMobil $XOM y ConocoPhillips $COP , que rechazaron los nuevos términos, Chevron aceptó. Continuaron operando a través de empresas mixtas con la estatal PDVSA (que tenía participaciones mayoritarias). ¿Tal vez nosotros los accionistas podamos recuperar el resto que nos robaron? Cargado con $CVX durante los precios negativos del petróleo en 2020. El dividendo basado en el rendimiento sobre el costo es de dos dígitos %.

-------------------------

ConocoPhillips y Exxon Mobil

Otras grandes compañías petroleras interesadas en reingresar a Venezuela seguramente se tomarán tiempo para evaluar la situación porque el gobierno del país tiene antecedentes de apropiación de activos petroleros, como lo hizo en las décadas de 1970 y 2000, dijeron los analistas.

ConocoPhillips y Exxon Mobil se retiraron del país en 2007 después de que el expresidente Hugo Chávez nacionalizara sus activos.

Posteriormente, Conoco demandó al gobierno venezolano por más de US$ 20.000 millones; Exxon, por US$ 12.000 millones. Las compañías obtuvieron una compensación parcial por sus pérdidas, luego de un prolongado arbitraje.

“Las petroleras siempre quieren petróleo, y Venezuela tiene mucho”, dijo José Ignacio Hernández, profesor de Derecho, consultor y experto en deuda pública de Aurora Macro Strategies.

“Pero necesitan estabilidad política, lo que requiere más que simplemente derrocar a Maduro. La situación sigue vigente”.

Trump dijo que USA “gobernará el país” hasta que su Administración pueda “hacer una transición segura, apropiada y juiciosa”.

PDVSA

La compañía de Houston ha seguido enviando crudo venezolano a la costa del Golfo de Estados Unidos incluso después de que Washington impusiera un bloqueo a los petroleros incluidos en la lista negra que viajan principalmente a China y Cuba.

Chevron presionó ampliamente a las administraciones de Biden y Trump para mantener su posición singular como la única compañía petrolera estadounidense que opera en Venezuela.

"Estamos comprometidos con la gente del país y nos gustaría estar allí como parte de la reconstrucción de la economía de Venezuela cuando las circunstancias cambien", dijo el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, en noviembre en la cumbre de inversiones entre Estados Unidos y Arabia Saudita en Washington.

Los líderes del movimiento democrático de Venezuela, encabezados por María Corina Machado, han dicho que las bombas de petróleo que Chevron bombea allí jugarán un papel importante en la recuperación económica del país.

El movimiento democrático está desarrollando un plan económico que exige que Chevron y otras grandes petroleras aumenten la producción de crudo de Venezuela en varios millones de barriles diarios en menos de una década, según Rafael de la Cruz, director de la oficina en Washington DC del Presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y Machado. El movimiento visualiza a PDVSA como un regulador energético que arbitra un sector petrolero privatizado.

“Si Venezuela va a crecer como creemos, será básicamente gracias a la masiva inversión privada”, declaró de la Cruz en una entrevista a principios de diciembre. “Chevron formará parte de la industria petrolera venezolana, sin duda, junto con muchas otras empresas que nos gustaría atraer de vuelta a Venezuela”.

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas

Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos

2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo