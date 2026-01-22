Alquileres en alza: Más deudas y achique de gastos para sobrevivir

A su vez, comparando el costo de alquiler de un departamento dos ambientes con el salario de un maestro de grado sin antigüedad, se observa que más del 57% del sueldo de estos trabajadores se destina solamente al pago de la vivienda.

image No hay sueldo que alcance.

Ajustarse los cinturones: Más deudas y achiques de gastos

El Índice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina, muestra un aumento interanual de 36,4% al primer día hábil de enero.

Los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 15,7% del costo de alquiler.

Teniendo en consideración el crítico panorama, la imposibilidad de afrontar los pagos mensuales generó un efecto dominó en las finanzas hogareñas. Al respecto, Gervasio Muñóz, referente de Inquilinos Agrupados, advirtió que casi tres de cada cuatro inquilinos mantienen deudas.

En ese sentido, el mecanismo de supervivencia es el financiamiento mediante tarjetas de crédito (92,2%), utilizado principalmente para comprar alimentos y medicamentos, con el fin de priorizar el pago del alquiler y no perder la vivienda.

Para sostener un techo, las familias rosarinas están sacrificando consumos básicos. Así lo detalla el escrito:

* El 91,7% redujo gastos en esparcimiento.

* El 60,3% recortó en alimentos.

* El 52,3% debió ajustar sus gastos en salud.

Dos años del DNU 70/2023

Ya se cumplieron 2 años del fin de la Ley de Alquileres sancionada en el gobierno de Alberto Fernández que destruyó la oferta y dificultó el acceso a la vivienda, pero ¿realmente mejoró la situación para los inquilinos como prometió el Presidente?

La Ley de Alquileres establecía una duración mínima de tres años para el contrato de locación, aumentos anuales según una fórmula que combinada inflación e ingresos y nuevas condiciones para el depósito en garantía del inmueble, entre otros cambios polémicos.

Tal lo informó Urgente24, el mes pasado se conocieron los resultados de la Encuesta Inquilina difundidos a fines de diciembre de 2025 realizada por un conjunto de organizaciones que incluyen a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el CONICET CEUR.

La Encuesta Inquilina concluyó, en un extenso trabajo, que “ en el último año las condiciones de acceso a la vivienda de los hogares inquilinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se volvieron más precarias”.

