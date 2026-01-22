Alquileres en alza: Más deudas y achique de gastos para sobrevivir

ROSARIO. El mercado de alquileres en la ciudad atraviesa un momento crítico. Mientras los salarios van por la escalera, los costos suben por ascensor. El último relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) pone el foco en la creciente brecha entre sueldos y vivienda.
AJUSTARSE LOS CINTURONES
Según el informe, la mediana de los valores de monoambiente es de $350.000, la de los departamentos de dos ambientes es de $430.000 y la de tres ambientes $590.000. En ese sentido, los incrementos interanuales fueron de 59,1%, 43,3% y 51,3% respectivamente.
A raíz de este sondeo que se realizó en la city rosarina, el Salario Mínimo Vital y Móvil ($341.000) se encuentra por debajo del alquiler de un monoambiente: sólo alcanza para cubrir el 97,4% del mismo.
El peor golpe se lo llevan los jubilados. Aquellos que tienen un ingreso de $419.299 deben gastar el 83,5% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios.
A su vez, comparando el costo de alquiler de un departamento dos ambientes con el salario de un maestro de grado sin antigüedad, se observa que más del 57% del sueldo de estos trabajadores se destina solamente al pago de la vivienda.
El Índice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina, muestra un aumento interanual de 36,4% al primer día hábil de enero.
Los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 15,7% del costo de alquiler.
Teniendo en consideración el crítico panorama, la imposibilidad de afrontar los pagos mensuales generó un efecto dominó en las finanzas hogareñas. Al respecto, Gervasio Muñóz, referente de Inquilinos Agrupados, advirtió que casi tres de cada cuatro inquilinos mantienen deudas.
En ese sentido, el mecanismo de supervivencia es el financiamiento mediante tarjetas de crédito (92,2%), utilizado principalmente para comprar alimentos y medicamentos, con el fin de priorizar el pago del alquiler y no perder la vivienda.
Para sostener un techo, las familias rosarinas están sacrificando consumos básicos. Así lo detalla el escrito:
* El 91,7% redujo gastos en esparcimiento.
* El 60,3% recortó en alimentos.
* El 52,3% debió ajustar sus gastos en salud.
Dos años del DNU 70/2023
Ya se cumplieron 2 años del fin de la Ley de Alquileres sancionada en el gobierno de Alberto Fernández que destruyó la oferta y dificultó el acceso a la vivienda, pero ¿realmente mejoró la situación para los inquilinos como prometió el Presidente?
La Ley de Alquileres establecía una duración mínima de tres años para el contrato de locación, aumentos anuales según una fórmula que combinada inflación e ingresos y nuevas condiciones para el depósito en garantía del inmueble, entre otros cambios polémicos.
Tal lo informó Urgente24, el mes pasado se conocieron los resultados de la Encuesta Inquilina difundidos a fines de diciembre de 2025 realizada por un conjunto de organizaciones que incluyen a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el CONICET CEUR.
La Encuesta Inquilina concluyó, en un extenso trabajo, que “ en el último año las condiciones de acceso a la vivienda de los hogares inquilinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se volvieron más precarias”.
