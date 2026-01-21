A veces, el algoritmo nos empuja hacia lo nuevo, lo que acaba de salir del horno, pero los verdaderos buscadores de historias sabemos que las joyas más brillantes suelen estar esperando en el catálogo a ser redescubiertas. "The Night Of" es una de esas miniseries que, desde su llegada a HBO Max, dejó una marca imborrable en quienes se animaron a darle play.
"SIMPLEMENTE EXCELENTE"
La miniserie de 8 capítulos que todos se quedan viendo hasta la madrugada
Tras ser acusado de un crimen atroz, un joven busca ayuda legal para salvarse. La miniserie de HBO Max con mejor reputación entre los expertos de cine.
A pesar de haber sido estrenada en 2016, hoy en 2026 se siente más actual, cruda y necesaria que cualquier estreno promedio de estos últimos años. Estamos hablando de una obra maestra de ocho capítulos, de una hora cada uno, que logra algo casi imposible: En Filmaffinity no registra ni una sola opinión negativa.
Steven Zaillian y Richard Price tomaron las riendas de esta propuesta como directores y creadores, armando un elenco de lujo encabezado por Riz Ahmed, John Turturro, Michael K. Williams, Bill Camp, Poorna Jagannathan, Peyman Moaadi, Sofia Black-D'Elia y Reginald L. Barnes.
La trama nos sumerge en una Nueva York asfixiante y nocturna, donde la vida de un joven estudiante estadounidense de raíces paquistaníes da un vuelco irreversible. "Un estudiante estadounidense de origen paquistaní busca ayuda legal después de ser implicado en un asesinato en la ciudad de Nueva York", detalla su sinopsis oficial.
Por qué ver hoy la miniserie que elogian todos los críticos
El reconocimiento llegó rápido: en los Globos de Oro 2017, la miniserie recibió nominaciones destacadas como Mejor Miniserie o Telefilm, además de postulaciones para Riz Ahmed y John Turturro en la categoría de Mejor Actor. Filmaffinity incluso la posiciona como la mejor serie de la historia, un título que no se regala a cualquiera.
¿Por qué semejante consenso? La crítica especializada encontró las palabras justas. Matt Zoller Seitz, de Vulture, la describió así: "El efecto neto es hipnótico, como leer una jugosa novela negra llena de personajes memorables y detalles evocadores".
Por su parte, Ángel S. Harguindey del Diario El País destacó: "Sorprendente y excelente (...) una extraordinaria descripción de los problemas que aquejan a la sociedad estadounidense actual (...) magnífica interpretación de sus protagonistas".
Mientras tanto, Sonia Saraiya de Variety sumó: "Es difícil no dejarse llevar por el mundo que 'The Night Of' crea (...) Se ve de manera compulsiva y recompensa de forma extraordinaria, un misterio brillante y adictivo".
Dicho de forma concreta, no pierdas más tiempo navegando sin rumbo por el menú de la plataforma, dale una oportunidad a este relato que te va a volar la cabeza y, sobretodo te va a dejar pensando.
