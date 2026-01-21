La miniserie de 8 capítulos que todos se quedan viendo hasta la madrugada

¿Por qué semejante consenso? La crítica especializada encontró las palabras justas. Matt Zoller Seitz, de Vulture, la describió así: "El efecto neto es hipnótico, como leer una jugosa novela negra llena de personajes memorables y detalles evocadores".

Por su parte, Ángel S. Harguindey del Diario El País destacó: "Sorprendente y excelente (...) una extraordinaria descripción de los problemas que aquejan a la sociedad estadounidense actual (...) magnífica interpretación de sus protagonistas".

Mientras tanto, Sonia Saraiya de Variety sumó: "Es difícil no dejarse llevar por el mundo que 'The Night Of' crea (...) Se ve de manera compulsiva y recompensa de forma extraordinaria, un misterio brillante y adictivo".

image "The Night Of", disponible en HBO Max.

Dicho de forma concreta, no pierdas más tiempo navegando sin rumbo por el menú de la plataforma, dale una oportunidad a este relato que te va a volar la cabeza y, sobretodo te va a dejar pensando.

