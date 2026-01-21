En la incendiada Chubut, controversia por el Administrador de Parques Nacionales

"A través de un documento conjunto, la Cámara de Comercio e Industria del Oeste del Chubut (CAMOCH) y la Federación Empresaria del Chubut (FECH) elevaron un reclamo que sacude las estructuras administrativas del Gobierno Nacional. Los referentes del sector exigen el desplazamiento inmediato del presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, y del intendente del área protegida, Danilo Hernández Otaño, bajo cargos de ineficacia y falta de previsión.

El texto cuenta con un respaldo masivo de las cámaras de Trevelin, Lago Puelo, Epuyén, El Maitén y El Hoyo, quienes rechazan que el desastre sea producto de la fatalidad climática. Para los empresarios, la situación actual responde a una «negligencia grave y desidia» en la toma de decisiones estratégicas, especialmente cuando las condiciones de sequía extrema ya resultaban evidentes meses antes de la temporada estival. La crítica apunta a que el foco inicial comenzó en diciembre y, pese a los avisos, la estructura de combate no logró contener la propagación inicial sobre el bosque nativo. (...)".

Embed Primera, infradotados de Berazategui en Parque Nacional Los Alerces.

Segunda, idiotas de CABA, haciendo fuego en Villa Pehuenia.

En toda la región está prohibido hacer fuego en espacios abiertos

Con tanto subnormal argento no hace falta inventar historias de israelíes pic.twitter.com/CNDzZZ7Vy6 — Huron Patagónico (@huronpatagonico) January 11, 2026

De acuerdo al diario La Nación, Álvarez "No tiene ningún tipo de experiencia en tareas de conservación o protección ambiental, aunque sí la tiene en gestión de fondos privados, públicos y de la banca multilateral. (...) ese punto podría ser clave, pues desde el inicio de la Administración libertaria, la generación de ingresos propios ha sido un tema relevante dentro de la APN. En especial tras la caída de un 34% del presupuesto proveniente del Tesoro."

Miguens sostuvo que no se tomaron las medidas de prevención ni de respuesta rápida necesarias, pese a que se sabía con antelación que la temporada sería particularmente seca.

“Los resultados están a la vista: se destruyó gran parte de un patrimonio mundial de la humanidad, con daños económicos majestuosos y un impacto que no sabemos cuánto tiempo va a durar”, y solicitó la renuncia de Álvarez.

Embed GRAVE: El incendio en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut) continúa activo. Inició el 9 de diciembre por un rayo en la zona Lago Menéndez y avanzó hacia la zona de los Lagos Verde y Rivadavia. El fuego sigue hacia el norte, en zona de Punta Mattos. Ya afectó 12.000 hectáreas. pic.twitter.com/GaADqbmE5U — Hernán Giardini (@hernangiardini) January 20, 2026

Un desastre igual

En cambio la Cámara de Turismo de Chubut, que preside Griselda Boyraz, solicitó a Álvarez “evaluar los cambios necesarios en la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, entendiendo que la Administración actual no ha estado a la altura de las circunstancias por considerar que su desempeño frente al incendio iniciado en diciembre de 2025 configura un grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones, evidenciando negligencia, falta de previsión, errores estratégicos, deficiente conducción operativa y una comunicación institucional inadecuada, con consecuencias ambientales, sociales, económicas y humanas de extrema gravedad para toda la región”.

Este pedido “se sustenta en hechos verificables, información oficial, antecedentes recientes, y en los reclamos formales de pobladores del área protegida y de entidades representativas del sector productivo y turístico regional, que coinciden en señalar la inexistencia de políticas eficaces de prevención y una respuesta tardía e insuficiente ante emergencias de esta magnitud”.

En cuanto a Miguens, él habló de un grado de abandono que se arrastra desde años anteriores, pero remarcó que quien hoy ocupa el cargo debe estar a la altura de las circunstancias y asumir la responsabilidad por la falta de medidas precautorias para proteger tanto el parque como la economía regional.

El incendio se habría iniciado entre el 06/12/2025 y el 08/12/2025 por la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez, en un contexto de verano extremadamente seco y ampliamente pronosticado. El foco fue detectado recién el 09/12/2025 mediante un vuelo de relevamiento y, durante todo ese mes, no logró ser extinguido.

Hubo una insuficiencia de los recursos desplegados en la etapa inicial —apenas 2 helicópteros y 1 avión hidrante— y al 30/12/2025, ya se reconocían oficialmente unas 340 hectáreas afectadas. Pero no hubo un pedido de apoyo logístico y operativo equivalente a la grave situación.

Embed Parque Nacional Los Alerces – Chubut

Imágenes satelitales Sentinel-2

Antes: 25/11/2025

Después: 19/01/2026

Análisis comparativo de imágenes satelitales que refleja la expansión del área afectada por incendios dentro del Parque Nacional Los Alerces. pic.twitter.com/h7TpdvNrNM — IGN ARGENTINA (@ARGENTINAIGN) January 21, 2026

Todos mencionan decisiones consideradas impropias en un contexto de emergencia, tal como

la exigencia de desinfección de calzado a brigadistas antes del embarque, y

la falta de información clara y sostenida entre el 20/12/2025 y el 05/01/2026.

En esta fecha se comunicó el corte de la ruta 71 por tareas de mantenimiento, mientras que recién al día siguiente se informó su cierre por el avance del fuego: subestimación del riesgo y confusión pública.

El escrito detalla que, durante el primer fin de semana de enero, con temperaturas superiores a los 34°C y fuertes vientos, el incendio avanzó más de 20 kilómetros, cruzó el lago Menéndez, alcanzó zonas como Lago Verde y río Arrayanes y atravesó la ruta nacional 71.

Y no fue un hecho imprevisible, sino la consecuencia directa de una cadena previa de omisiones.

Embed El incendio que viene del Parque Nacional los Alerces ya cruzó la línea de la Laguna Froilan se dirige hacia el Villarino y esta descendiendo al noreste en diagonal hacia la Momia y

Cholila.

Aún está lejos a 18 km pero las altas temperaturas y la gran cantidad de focos impide que… pic.twitter.com/ibZxGaajRw — fm del lago (@fmdellagoesquel) January 21, 2026

Sigue en llamas la Zona Norte del Parque Nacional Los Alerces. Hubo desmoronamientos sobre la calzada de la Ruta 71 entre Arrayanes y Quebrada del León, hay limitaciones para circular por la Ruta 71 entre Bahía Rosales y Portada Norte y se encuentra restringida la navegación en el lago Futalaufquen en el sector comprendido entre Bahía Rosales y el Brazo Norte. El paso hacia Lago Krugger y Playa Blanca se encuentra autorizado únicamente por la margen Oeste del lago.

Los esfuerzos están concentrados en los frentes de Punta Mattos, Cume Hue y Portada Norte. El fuego afecta el Brazo Sur del Lago Menéndez, así como las zonas de Lago Verde y Lago Rivadavia.

-----------------------------

