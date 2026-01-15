Tras una lluvia moderada en la comarca andina, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que "en Puerto Patriada el fuego está contenido en un 85%". Una noticia que trajo alivio en la región luego de la incansable tarea de brigadistas y bomberos voluntarios por los incendios forestales desatados en la tarde del lunes 5 de enero.
INCENDIOS FORESTALES
Ni venta de tierras, ni mapuches: Ignacio Torres insiste con el ecocidio con el 85% del incendio controlado
La lluvia logró alivianar las tareas en los incendios forestales en Chubut y en Puerto Patriada está 85% controlado, según Ignacio Torres, que insiste con la ley de Ecocidio: "Tienen que estar presos el tiempo que tarda en recuperarse el bosque".
El mandatario chubutense, señaló que esto se da "después de más de una semana de trabajo ininterrumpido, y un amplio despliegue de recursos humanos y materiales". Torres afirmó que "hoy podemos anunciar que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y ya no hay riesgo para las localidades vecinas".
A Chubut concurrieron profesionales y voluntarios de diferentes partes del país para sofocar las llamas que se extienden por el bosque nativo patagónico. El gobernador detalló que en el operativo trabajaron más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntario y fuerzas de seguridad.
Sumado a los equipos de apoyo, "con ocho medios aéreos, además de maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles, mediante un trabajo articulado y permanente con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba, que aportaron equipos y logística para enfrentar uno de los incendios más complejos de los últimos años".
Ignacio Torres habló de la venta de tierras
Pero el mandatario también se manifestó a la venta de tierras boscosas, sobre lo que declaró que "durante mi gestión no vamos a permitir que se venda ni una sola hectárea de bosque nativo", y desestimó cualquier vinculación de los incendios con conflictos étnicos: "A la estupidez se la combate con la verdad, y en Chubut se respetan las leyes", subrayó.
Por su parte, el Concejo Municipal de Epuyén declaró el "estado de catástrofe" en materia ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria, al menos hasta junio. La medida fue aprobada por unanimidad y obedece a la destrucción de esas hectáreas, viviendas y el colapso de los servicios de agua y luz.
Pero en el Parque Nacional Los Alerces persisten focos de "comportamiento extremo" en el Arroyo Braese, aunque las lluvias colaboraron para apaciguar las llamas.
El incendio en Los Alerces
El incendio forestal que comenzó en diciembre ocasionado por la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez, en el parque nacional Los Alerces, sigue activo. El fuego recorrió varios kilómetros y afecta el sector norte de ese lago, el lago Verde y Rivadavia.
"El incendio sigue muy activo y estamos trabajando en los más de cinco frentes que se han dividido del incendio original, con topadoras, medios aéreos, personal de terreno y guardia nocturna en la Ruta 71", detalló Danilo Otaño, intendente del parque Los Alerces.
Confirmó que la zona norte del parque Los Alerces continúa cerrada al público debido a la emergencia. "En la parte central está todo frío, con algún punto que otro punto que se reactiva, pero hay un frente en lago Rivadavia, al oeste y al este. Otro foco está en el Cerro Riscoso y en el Valle de Ceferino", puntualizó.
Consideró que todavía no se puede estimar la superficie afectada dado que "el fuego corrió varios kilómetros muy rápidamente, pero no quemó todo a lo largo del recorrido. Por eso, hay partes quemadas y otras verdes".
Celebró que si bien el fuego pasó muy próximo a las viviendas, ninguna resultó afectada:
Ley de Ecocidio
Pero claro está la lucha no sólo sigue entre las llamas. Es que si bien Ignacio Torres reconoció el "acompañamiento" del Gobierno Nacional en la catástrofe, reclamó que el Senado de la Nación trate y sancione la Ley de Ecocidio, presentada por una de sus senadoras provinciales (Edith Terenzi), y que establece y agrava las sanciones por crímenes ambientales.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de GreenPeace, consideró que el proyecto es "interesante" porque "permite considerar como un ecocidio la contaminación de un río por una minera, la destrucción de un glaciar o inclusive la destrucción de bosques". De esta manera, el derrame de Barrick Gold en San Juan podría ser considerado un crimen y por esto, podría tener "mucho lobby en contra".
Además, aclaró que los incendios fuera de propiedad privada ya son delitos penales. "Quedan fuera de este proyecto de ley los ecocidios que son legales, que a veces se autorizan. Es un buen primer paso que la destrucción de un ecosistema o el daño al ambiente sin permiso, pueda ser considerado un ecocidio por un juez con ciertos elementos".
A su vez, el gobernador emitió su reclamo frente al mínimo castigo penal que establece hoy la legislación: "Tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo". " Da bronca e indigna que estos personajes estén caminando entre los chubutenses de bien como si nada cuando generan semejantes tragedias", completó.
Otras noticias de Urgente24
Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso
Arancel Cero: Desde el jueves (15/01) celulares más baratos ¿empujarán las ventas?
Ojo por ojo: Irán golpeará bases de USA "si es atacada"
Flybondi, de mal en peor; denuncias contra Julio Iglesias; Argentina, 2da inflación más alta de LATAM