Ni venta de tierras, ni mapuches: Ignacio Torres insiste con el ecocidio con el 85% del incendio controlado

Vale recordar que según el informe técnico, elaborado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMN), se indica que el incendio afectó alrededor de 12.000 hectáreas de bosque nativo, bosque implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura.

Por su parte, el Concejo Municipal de Epuyén declaró el "estado de catástrofe" en materia ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria, al menos hasta junio. La medida fue aprobada por unanimidad y obedece a la destrucción de esas hectáreas, viviendas y el colapso de los servicios de agua y luz.

En Epuyén, el fuego devoró más de la mitad del ejido municipal

Pero en el Parque Nacional Los Alerces persisten focos de "comportamiento extremo" en el Arroyo Braese, aunque las lluvias colaboraron para apaciguar las llamas.

El incendio en Los Alerces

El incendio forestal que comenzó en diciembre ocasionado por la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez, en el parque nacional Los Alerces, sigue activo. El fuego recorrió varios kilómetros y afecta el sector norte de ese lago, el lago Verde y Rivadavia.

"El incendio sigue muy activo y estamos trabajando en los más de cinco frentes que se han dividido del incendio original, con topadoras, medios aéreos, personal de terreno y guardia nocturna en la Ruta 71", detalló Danilo Otaño, intendente del parque Los Alerces.

Confirmó que la zona norte del parque Los Alerces continúa cerrada al público debido a la emergencia. "En la parte central está todo frío, con algún punto que otro punto que se reactiva, pero hay un frente en lago Rivadavia, al oeste y al este. Otro foco está en el Cerro Riscoso y en el Valle de Ceferino", puntualizó.

Consideró que todavía no se puede estimar la superficie afectada dado que "el fuego corrió varios kilómetros muy rápidamente, pero no quemó todo a lo largo del recorrido. Por eso, hay partes quemadas y otras verdes".

Celebró que si bien el fuego pasó muy próximo a las viviendas, ninguna resultó afectada:

En este contexto, se prioriza la vida humana, las viviendas y después, los bosques. Antenoche, tuvimos un foco muy activo que hizo que la gente debiera prolongar el servicio durante la noche hasta cerca de la madrugada para que no pasara un tramo de la ruta 71 y no destruyera una hostería

Ley de Ecocidio

Pero claro está la lucha no sólo sigue entre las llamas. Es que si bien Ignacio Torres reconoció el "acompañamiento" del Gobierno Nacional en la catástrofe, reclamó que el Senado de la Nación trate y sancione la Ley de Ecocidio, presentada por una de sus senadoras provinciales (Edith Terenzi), y que establece y agrava las sanciones por crímenes ambientales.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de GreenPeace, consideró que el proyecto es "interesante" porque "permite considerar como un ecocidio la contaminación de un río por una minera, la destrucción de un glaciar o inclusive la destrucción de bosques". De esta manera, el derrame de Barrick Gold en San Juan podría ser considerado un crimen y por esto, podría tener "mucho lobby en contra".

Además, aclaró que los incendios fuera de propiedad privada ya son delitos penales. "Quedan fuera de este proyecto de ley los ecocidios que son legales, que a veces se autorizan. Es un buen primer paso que la destrucción de un ecosistema o el daño al ambiente sin permiso, pueda ser considerado un ecocidio por un juez con ciertos elementos".

A su vez, el gobernador emitió su reclamo frente al mínimo castigo penal que establece hoy la legislación: "Tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo". " Da bronca e indigna que estos personajes estén caminando entre los chubutenses de bien como si nada cuando generan semejantes tragedias", completó.

