urgente24
MUNDO Irán > USA > Donald Trump

"OBJETIVOS LEGÍTIMOS"

Ojo por ojo: Irán golpeará bases de USA "si es atacada"

El ministro de Defensa de Irán aseguró que "Todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países que ayuden a USA.serán considerados objetivos legítimos".

14 de enero de 2026 - 19:45
Irán responderá los posibles ataques de USA&nbsp;

Irán responderá los posibles ataques de USA 

FOTO: CARLOS JASSO / AFP

El ministro de Defensa de Irán, general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió el (13.01) que su país atacará bases estadounidenses en la región si USA lanza una ofensiva en su contra: "Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

El militar aseguró:

Todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EE. UU. en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos. Todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EE. UU. en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos.

Seguir leyendo

"La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos" si Irán es atacado, precisó el militar. El país cerró su espacio aéreo.

ali-jamenei-lider-supremo-de-iran-y-donald-trump-presidente-de-estados-unidos-ep (1).jpeg
Donald Trump y su adversario político Iraní

Donald Trump y su adversario político Iraní

Amenazas de Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en varias ocasiones al régimen iraní con lanzar un ataque contra el país para defender a los miles de manifestantes que salen a las calles desde hace dos semanas en protestas por toda la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.

Advertencia de Irán

El arsenal de misiles de Irán aumentó desde la guerra de 12 días con Israel el año pasado, declaró el miércoles el comandante aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Majid Mousavi, según medios estatales, tras las amenazas de intervención de Trump en medio de las protestas antigubernamentales en Irán.

El funcionario consideró

Estamos en el punto máximo de nuestra preparación los daños causados por la guerra habían sido reparados y que la capacidad de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria en diversas zonas era mayor que antes de junio de 2025. Estamos en el punto máximo de nuestra preparación los daños causados por la guerra habían sido reparados y que la capacidad de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria en diversas zonas era mayor que antes de junio de 2025.

Información de agencias internacionales y DW

Más noticias en Urgente24

Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral

En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES