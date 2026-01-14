Ojo por ojo: Irán golpeará bases de USA "si es atacada"

Advertencia de Irán

El arsenal de misiles de Irán aumentó desde la guerra de 12 días con Israel el año pasado, declaró el miércoles el comandante aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Majid Mousavi, según medios estatales, tras las amenazas de intervención de Trump en medio de las protestas antigubernamentales en Irán.

El funcionario consideró

Estamos en el punto máximo de nuestra preparación los daños causados por la guerra habían sido reparados y que la capacidad de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria en diversas zonas era mayor que antes de junio de 2025.

