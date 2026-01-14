El ministro de Defensa de Irán, general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió el (13.01) que su país atacará bases estadounidenses en la región si USA lanza una ofensiva en su contra: "Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.
"OBJETIVOS LEGÍTIMOS"
Ojo por ojo: Irán golpeará bases de USA "si es atacada"
El ministro de Defensa de Irán aseguró que "Todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países que ayuden a USA.serán considerados objetivos legítimos".
El militar aseguró:
"La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos" si Irán es atacado, precisó el militar. El país cerró su espacio aéreo.
Amenazas de Donald Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en varias ocasiones al régimen iraní con lanzar un ataque contra el país para defender a los miles de manifestantes que salen a las calles desde hace dos semanas en protestas por toda la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.
Advertencia de Irán
El arsenal de misiles de Irán aumentó desde la guerra de 12 días con Israel el año pasado, declaró el miércoles el comandante aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Majid Mousavi, según medios estatales, tras las amenazas de intervención de Trump en medio de las protestas antigubernamentales en Irán.
El funcionario consideró
