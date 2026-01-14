Donald Trump dispuso, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, la congelación de visados a 75 países. Esto sucede en el año en que USA es, junto a México y Canadá, organizador de la Copa del Mundo FIFA 2026, y entre los países afectados / sancionados se encuentran Brasil y Uruguay, cuyos simpatizantes, si nada cambia, dificilmente podrán asistir a los partidos que sus selecciones jueguen en USA.
PASAPORTES ARGENTINOS A LAS NUBES
Copa del Mundo: Donald Trump suspende visados a 75 países incluyendo Brasil y Uruguay
En el año de la Copa del Mundo FIFA 2026, el presidente estadounidense Donald Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil y Uruguay.
No era lo que se esperaba porque muchos especulaban con alguna forma especial de Trump para facilitar que los estadios estuviesen con el público simpatizante de cada selección.
En cuanto a la Argentina, tal como resulta del alineamiento automático vigente con USA (Donald Trump / Javier Milei) no se encuentra entre los países sancionados.
En la lista también aparecen otros países que juegan en la competencia: Irán, Ghana, Uzbekistán, Costa de Marfil, Marruecos y Haití.
El listado completo, según lo ordenó el secretario de Estado, Marco Rubio, es el siguiente:
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladés
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Birmania (Myanmar)
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Irak
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia del Nort
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen.
Se desconoce qué hará al respecto el titular de FIFA, Gianni Infantino, muy cercano a Donald Trump. Se desconoce si el listado recibirá nuevas actualizaciones.
