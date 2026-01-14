Copa del Mundo: Donald Trump suspende visados a 75 países incluyendo Brasil y Uruguay

Donald Trump dispuso, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, la congelación de visados a 75 países. Esto sucede en el año en que USA es, junto a México y Canadá, organizador de la Copa del Mundo FIFA 2026, y entre los países afectados / sancionados se encuentran Brasil y Uruguay, cuyos simpatizantes, si nada cambia, dificilmente podrán asistir a los partidos que sus selecciones jueguen en USA.