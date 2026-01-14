urgente24
Copa del Mundo: Donald Trump suspende visados a 75 países incluyendo Brasil y Uruguay

En el año de la Copa del Mundo FIFA 2026, el presidente estadounidense Donald Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil y Uruguay.

14 de enero de 2026 - 14:18
Argentina no está afectada por la prohibición.

Donald Trump dispuso, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, la congelación de visados a 75 países. Esto sucede en el año en que USA es, junto a México y Canadá, organizador de la Copa del Mundo FIFA 2026, y entre los países afectados / sancionados se encuentran Brasil y Uruguay, cuyos simpatizantes, si nada cambia, dificilmente podrán asistir a los partidos que sus selecciones jueguen en USA.

No era lo que se esperaba porque muchos especulaban con alguna forma especial de Trump para facilitar que los estadios estuviesen con el público simpatizante de cada selección.

En cuanto a la Argentina, tal como resulta del alineamiento automático vigente con USA (Donald Trump / Javier Milei) no se encuentra entre los países sancionados.

En la lista también aparecen otros países que juegan en la competencia: Irán, Ghana, Uzbekistán, Costa de Marfil, Marruecos y Haití.

El listado completo, según lo ordenó el secretario de Estado, Marco Rubio, es el siguiente:

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Antigua y Barbuda
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladés
  9. Barbados
  10. Bielorrusia
  11. Belice
  12. Bután
  13. Bosnia y Herzegovina
  14. Brasil
  15. Birmania (Myanmar)
  16. Camboya
  17. Camerún
  18. Cabo Verde
  19. Colombia
  20. Costa de Marfil
  21. Cuba
  22. República Democrática del Congo
  23. Dominica
  24. Egipto
  25. Eritrea
  26. Etiopía
  27. Fiyi
  28. Gambia
  29. Georgia
  30. Ghana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guinea
  34. Haití
  35. Irán
  36. Irak
  37. Jamaica
  38. Jordania
  39. Kazajistán
  40. Kosovo
  41. Kuwait
  42. Kirguistán
  43. Laos
  44. Líbano
  45. Liberia
  46. Libia
  47. Macedonia del Nort
  48. Moldavia
  49. Mongolia
  50. Montenegro
  51. Marruecos
  52. Nepal
  53. Nicaragua
  54. Nigeria
  55. Pakistán
  56. República del Congo
  57. Rusia
  58. Ruanda
  59. San Cristóbal y Nieves
  60. Santa Lucía
  61. San Vicente y las Granadinas
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Somalia
  65. Sudán del Sur
  66. Sudán
  67. Siria
  68. Tanzania
  69. Tailandia
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistán
  75. Yemen.

Se desconoce qué hará al respecto el titular de FIFA, Gianni Infantino, muy cercano a Donald Trump. Se desconoce si el listado recibirá nuevas actualizaciones.

