Tormenta en el SMN: El Centro de Meteorólogos denuncia el posible regreso de Mauad

El comunicado del CAM es enfático al señalar que Mauad no cumple con este requisito. La entidad sostiene que este no es un mero "formalismo administrativo", sino "un elemento central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo".

Subrayan que el SMN tiene un rol estratégico para el país, que incluye la producción de información climática, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la representación internacional, funciones que requieren un conocimiento profundo del sistema atmosférico.

Riesgos de una designación cuestionada

El CAM advierte sobre las consecuencias que tendría una designación que considere inapropiada. Señalan que "la designación de una persona sin la formación adecuada podría poner en riesgo la operatividad del SMN y la calidad de los servicios que ofrece", con posibles implicancias para la seguridad y la economía nacional.

Asimismo, denuncian una situación de "inestabilidad institucional" en el organismo, marcada por designaciones y renuncias sucesivas en los últimos años.

Esta falta de continuidad, según el CAM, "dificulta la planificación a mediano y largo plazo, la continuidad de proyectos estratégicos y el fortalecimiento sostenido" del servicio, impactando también en la motivación del personal calificado.

La justificación anterior

La designación original de Mauad en 2024 fue defendida en su momento por el Ministerio de Defensa. En declaraciones a medios, fuentes oficiales justificaron el nombramiento argumentando que su "formación técnica avanzada y su capacidad de gestión lo convierten en el candidato ideal para modernizar el SMN".

Destacaron su "enfoque estratégico" para adoptar tecnologías predictivas avanzadas y fortalecer las capacidades operativas, afirmando que por "su experiencia, logros y visión, Antonio José Mauad no es solo una elección acertada, es la mejor elección para liderar esta nueva etapa del SMN".

Tras su paso por el SMN, y bajo gran preocupación, es que salió el comunicado del CAM que cierra reafirmando la necesidad de que la designación de la dirección del SMN se realice "respetando la normativa vigente y atendiendo a la idoneidad profesional que el cargo requiere".

Claramente, la polémica pone en evidencia la tensión entre decisiones de gestión y la exigencia de cumplimiento de perfiles técnicos para organismos científicos clave del Estado, cuya estabilidad y conducción especializada son consideradas vitales por la comunidad profesional del sector.

