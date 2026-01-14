El verano en la Ciudad de Buenos Aires también puede ser divertido. Desde el Gobierno de la Ciudad pensaron en cómo aprovechar los meses de vacaciones para que te diviertas al final del día mezclando música con amigos para pasar un buen rato. Así nació Afters BA. ¿De qué se trata?
Afters BA: Buenos Aires te invita a divertirte después del trabajo con planes gratis
La Ciudad de Buenos Aires quiere que tu verano sea divertido, por eso pensó en Afters BA para que disfrutes del fin del día con música.
De un tiempo a esta parte los after office se volvieron muy comunes entre aquellos trabajadores que salen de la oficina a las 17 o 18 hs y deciden hacer un plan para cortar la semana. Ahora hay eventos específicos en la Ciudad de Buenos Aires para que ya no tengas excusas a la hora de pasarla bien.
Afters BA: música, verano y diversión en Buenos Aires
El concepto de after office fue tomado por la Ciudad de Buenos Aires y ahora los miércoles de enero y febrero vas a poder salir de tu trabajo y disfrutar de un momento distinto. De 18 a 22 hs habrá DJs y ciclos de música en distintos puntos de la 'city' porteña.
Este miércoles 14 de enero será en Chacarita, específicamente en Av. Jorge Newbery y Fraga. También hay otros afters agendados: el 21 de enero será en San Telmo (Plaza Dorrego) y el 28 de enero en Belgrano, corredor Vía Viva.
Podés llevarte algo para comer, pasar antes a buscar algo rico y también llevar bebidas para disfrutar de estas cuatro horas de música al aire libre después del trabajo. Lo mejor es que termina a las 22 y podés volver a tu casa para seguir con la semana sin trasnochar.
