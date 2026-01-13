Netflix tiene miles de títulos interesantes para ver y en este 2026 sigue apostando por historias que fascinan. Esta miniserie tiene apenas 6 episodios y si bien se estrenó hace pocos días, ya se convirtió en una de las más vistas de la plataforma.
La fascinante miniserie de solo 6 capítulos que está arrasando en Netflix
Netflix empezó con todo el 2026 y estrenó una miniserie que ya está dando mucho de qué hablar en su plataforma.
Año nuevo, propuestas nuevas en Netflix. La plataforma sigue apostando por el formato de miniserie y esta vez estrenó una producción que no te vas a querer perder. Un thriller psicológico basado en una novela que tiene giros inesperados y mucha tensión.
La miniserie de Netflix que atrapó a todos
Esta miniserie recién agregada a Netflix se llama Él y ella. La misma está basada en una novela de Alex Feeney y por si fuera poco, los creadores de la serie Ozark son los mismos que hicieron esta producción. Por ende se trata de una apuesta más que segura.
La trama está centrada en un asesinato que sacude a una pequeña comunidad en Georgia. Anna (periodista) y Jack (detective) parecen estar en polos opuestos, pero con el tiempo se empiezan a dar cuenta de que están más cerca de lo que creen en este caso.
Las versiones de ambos se cruzan, ya que los dos investigan por su cuenta e intentan descifrar la verdad de lo ocurrido. Una miniserie con muchísima fuerza, que juega constantemente con los datos y está cargada de tensión. Sin duda es imperdible.
