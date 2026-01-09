Chau Netflix: la nueva plataforma gratuita y legal para ver películas

Netflix tiene muchísima fama en todo el mundo por su amplio catálogo de películas y series tanto propias como de otras plataformas. Ahora nace un nuevo lugar para poder ver contenido totalmente gratis y de manera legal sin problemas ni vueltas.
Pagar Netflix, Amazon, Disney y otras plataformas puede ser un presupuesto bastante abultado mes a mes. Si querés entretenimiento gratuito pero de manera legal, esta es tu oportunidad para acceder a un sitio web que no te complica y te deja ver más de 4000 títulos.
Wikiflix es el nombre de esta plataforma que causa sensación en todo el mundo. Fue bautizada como la "Netflix gratuita" y permite ver miles de películas sin problemas ni complicaciones en cuanto a lo legal. Eso es muy importante hoy en día.
Una de las cosas que llamó mucho la atención de esta plataforma es que no se necesitan registros ni tampoco tiene anuncios. Se trata de un lugar con contenido disponible de forma abierta y está respaldada por editores de Wikipedia. Fácil acceso y además gratis.
El objetivo de este sitio web es permitir que las personas vean contenido que forman parte del patrimonio cultural pero sin alterar la legalidad de las mismas. Por esa razón solo muestran películas con distribución legal y no tienen como fin lo comercial.
Una vez dentro de Wikiflix podés encontrar muchas películas catalogadas según las más vistas, clásicos y también están separadas por directores. Una interfaz básica pero que funciona si no querés pagar plataformas como Netflix, Amazon o Disney.
