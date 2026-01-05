Apple TV toma la delantera en el mundo del streaming con una miniserie espectacular que está en su plataforma. Se trata de un true crime espectacular que a lo largo de siete episodios cuenta una historia real con muchos matices y que muchos devoran en cuestión de horas.
La miniserie de 7 episodios que todos devoran en una tarde
Esta miniserie de Apple TV se convirtió en furor entre los amantes del true crime. Siete episodios donde no vas a querer pausar por nada.
El formato miniserie se está convirtiendo en el favorito de plataformas como Netflix, Prime Video o también Apple TV. Esta última tiene una producción que pasó desapercibida en su estreno pero que ahora recobra notoriedad por su gran trama.
La miniserie que todos miran y es furor
La miniserie se llama The Crowded Room y tiene tres directores, además de actores de la talla como lo son Tom Holland, Emmy Rossum y Amanda Seyfried. La misma pasó algo desapercibida en la plataforma pero de a poco va ganando notoriedad y muchos la eligen para una verdadera maratón.
La trama sigue a Danny Sullivan, un hombre que es arrestado por estar aparentemente implicado en un tiroteo que ocurrió en 1979 en la ciudad de Nueva York. Este tiene un pasado algo complejo y lo saca a la luz ante los investigadores.
La misma se trata sobre una novela de no ficción, un hecho real del primer asesino en serie absuelto por trastorno de la personalidad disociativa. Una historia realmente atrapante y que genera muchísimas reacciones en aquellos que empiezan a verla.