Netflix estrenó en 2025 una miniserie espectacular de la que poco se habla pero sin duda se va a convertir en una de tus favoritas. Con solo nueve episodios que se pueden ver tranquilamente en un día, esta producción dejó la vara muy alta en la plataforma.
MUY ACLAMADA
Tiene 9 capítulos y es la miniserie más vista de todo Netflix
Netflix estrenó en 2025 una miniserie excepcional que todos llevaron al primer puesto del ranking. Ideal para hacer un maratón.
Si bien no tuvo demasiada repercusión en redes sociales ni un marketing excesivo, esta miniserie de Netflix se convirtió en la más vista del mundo el año pasado. Si todavía no la viste te recomendamos que le des una oportunidad a una producción que dejó a todos boquiabiertos.
La miniserie de Netflix que todos están aclamando
En la miniserie Animal la plataforma de Netflix optó por exprimir una historia local y también eligió a un actor como Luis Zahera para darle muchísimo más respeto. La misma trata de un veterinario gallego que comenzó a tener problemas con la vida rural y sin duda es un gran acierto.
La miniserie en cuestión tiene un humor muy bien pensado, diálogos que tienen sentido y una calidad actoral que deja a todos impactados. La misma no solo fue furor en España sino que se convirtió en la producción más vista del mundo por varias semanas seguidas.
"Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas premium para perros mimados". Una crítica a la sociedad consumista, donde la incomodidad aparece en todos los episodios y te deja con ganas de seguir mirando constantemente.
