Netflix dividió a todos con el final de 'Stranger Things': ¿Épico o decepcionante?

Winona Ryder también quedó relegada como Joyce Byers, limitándose a seguir a Will y a cumplir momentos puntuales como decapitar a Vecna, sin ningún desarrollo profundo con sus hijos después de que Will "saliera del clóset".

image Muchos fanáticos criticaron que la serie decidiera generar una verdadera tensión y la reducción del rol de algunos personajes.

Incluso algunos no pudieron evitar comparar este final con el de Juego de Tronos, y es que muchos señalaron que Stranger Things arriesgó menos que la octava temporada de la saga de HBO, donde la audiencia le dio 30% de aprobación final. En cambio, Stranger Things terminó con 91% de aprobación de los críticos y 83% de la audiencia en general, aunque el último volumen tuvo la primera reacción negativa fuerte, con 55% de aprobación del público según Rotten Tomatoes y puntuaciones bajas en IMDb para el episodio "El puente", con apenas 5.5/10 de 145 mil valoraciones (el peor calificado de la serie).

"Le dieron a Once el final de Daenerys, retorcido para quienes vivimos la temporada 8 de Juego de Tronos en vivo… nos hicieron esto dos veces", se manifestó un fan, mientras otro agregaba: "Después de 10 años y un final de dos horas, terminaron haciendo la peor conclusión desde Killing Eve y Juego de Tronos".

Sin embargo Finn Wolfhard, el actor que interpreta a Mike, opinó distinto aunque reconoció la preocupación antes del final: "Todos estábamos preocupados de que dividiera a la audiencia, como Juego de Tronos, pero al leer los guiones supimos que era algo especial".

Netflix no le cierra la puerta a Hawkins: Qué sigue para los personajes

El epílogo, situado 18 meses después, trató de cerrar los destinos de todos: Mike se convierte en el narrador del grupo, Will encuentra aceptación y amor, Lucas y Max consolidan su relación, y Steve, Robin y Nancy inician sus vidas profesionales o universitarias fuera de Hawkins. Pero la gran incógnita sigue siendo Once.

La serie que aparentemente se sacrifica, aunque Mike sugiere que Kali creó una ilusión para que todos creyeran que ella había desaparecido, dejando abierta la posibilidad de que siga viva, algo que podría alimentar los próximos spin-offs como Stranger Things: Tales from ‘85.

image La serie cerró varias historias y abre la posibilidad para otros spin-offs, aunque tambien generó comparaciones con Juego de Tronos, particularmente por el final de Once.

A pesar de estas críticas, el balance no es negativo: el grupo triunfó, Vecna murió, el Mundo del Revés desapareció, y el universo Stranger Things queda abierto para nuevas historias. Los Duffer cerraron Hawkins, pero no la franquicia, y aunque el final evitó los riesgos fuertes, la serie sigue siendo un fenómeno mundial con fidelidad de casi una década de seguidores, demostrando que, fuera de las polémicas comparaciones con Juego de Tronos, Stranger Things impactó en el público.

