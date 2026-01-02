Después de casi 10 años, Stranger Things llegó a su fin en Netflix con una temporada final repleta de acción, nostalgia y polémica, dejando al público entre la emoción y la frustración, e incluso la compararon con Juego de Tronos. La serie cerró Hawkins con épicas batallas, pero ¿cumplió con las expectativas después de tantos años?
LA MALDICIÓN "JUEGO DE TRONOS"
Netflix dividió a todos con el final de 'Stranger Things': ¿Épico o decepcionante?
'Stranger Things' se despide en Netflix con un último episodio épico y polémico a la vez. Hubo varios personajes cuyos cierres hicieron más ruido todavía.
Las últimas decisiones de Stranger Things que dividieron a los fanáticos
El episodio final, "Este lado", que duró más de dos horas y provocó una nueva caída en los servidores de Netflix, fue un despliegue de acción lleno de efectos visuales espectaculares con la tensión que se venía construyendo desde hacía años. El grupo tuvo que enfrentarse a Vecna y al Azotamentes, mientras la ciudad de Hawkins estaba al borde del colapso y la milicia los perseguía sin tregua.
Aunque los momentos más potentes no siempre fueron las batallas gigantescas, sino los detalles que hicieron grande a la serie: Nancy evitando que Mike use un arma real, la pulsera de Sara que Once devuelve a Hopper, y la fuerza del vínculo del grupo que sobrevive a casi todo.
Igual, no todo fue perfecto: los hermanos Duffer eligieron un camino seguro, evitando las muertes de los personajes principales, salvo Vecna, lo cual dejó a muchos con sensación de un final tibio, seguro, sin riesgos, especialmente después de nueve años de un público encariñándose con estos personajes.
La crítica y los fanáticos no tardaron en expresarse: un usuario en X escribió, "Fue tan decepcionante. A mitad de camino dejé de preocuparme por los personajes", mientras otro remató: "Ofrece demasiado poco demasiado tarde. Nunca parece que haya un peligro real".
Winona Ryder también quedó relegada como Joyce Byers, limitándose a seguir a Will y a cumplir momentos puntuales como decapitar a Vecna, sin ningún desarrollo profundo con sus hijos después de que Will "saliera del clóset".
Incluso algunos no pudieron evitar comparar este final con el de Juego de Tronos, y es que muchos señalaron que Stranger Things arriesgó menos que la octava temporada de la saga de HBO, donde la audiencia le dio 30% de aprobación final. En cambio, Stranger Things terminó con 91% de aprobación de los críticos y 83% de la audiencia en general, aunque el último volumen tuvo la primera reacción negativa fuerte, con 55% de aprobación del público según Rotten Tomatoes y puntuaciones bajas en IMDb para el episodio "El puente", con apenas 5.5/10 de 145 mil valoraciones (el peor calificado de la serie).
"Le dieron a Once el final de Daenerys, retorcido para quienes vivimos la temporada 8 de Juego de Tronos en vivo… nos hicieron esto dos veces", se manifestó un fan, mientras otro agregaba: "Después de 10 años y un final de dos horas, terminaron haciendo la peor conclusión desde Killing Eve y Juego de Tronos".
Sin embargo Finn Wolfhard, el actor que interpreta a Mike, opinó distinto aunque reconoció la preocupación antes del final: "Todos estábamos preocupados de que dividiera a la audiencia, como Juego de Tronos, pero al leer los guiones supimos que era algo especial".
Netflix no le cierra la puerta a Hawkins: Qué sigue para los personajes
El epílogo, situado 18 meses después, trató de cerrar los destinos de todos: Mike se convierte en el narrador del grupo, Will encuentra aceptación y amor, Lucas y Max consolidan su relación, y Steve, Robin y Nancy inician sus vidas profesionales o universitarias fuera de Hawkins. Pero la gran incógnita sigue siendo Once.
La serie que aparentemente se sacrifica, aunque Mike sugiere que Kali creó una ilusión para que todos creyeran que ella había desaparecido, dejando abierta la posibilidad de que siga viva, algo que podría alimentar los próximos spin-offs como Stranger Things: Tales from ‘85.
A pesar de estas críticas, el balance no es negativo: el grupo triunfó, Vecna murió, el Mundo del Revés desapareció, y el universo Stranger Things queda abierto para nuevas historias. Los Duffer cerraron Hawkins, pero no la franquicia, y aunque el final evitó los riesgos fuertes, la serie sigue siendo un fenómeno mundial con fidelidad de casi una década de seguidores, demostrando que, fuera de las polémicas comparaciones con Juego de Tronos, Stranger Things impactó en el público.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...
Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas
Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."
Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos
2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo