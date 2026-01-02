Estallido social en Irán contra los ayatolás en crisis y Donald Trump "al rescate"

En este panorama, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó su repudio a la violencia ejercida contra los manifestantes por parte del régimen iraní, al que sigue de cerca debido a su programa nuclear, que enriquece uranio a niveles cercanos a los militares. Este programa ha motivado que Estados Unidos e Israel atacaran en julio las centrales nucleares y cuarteles militares del país persa, el gran financista de las milicias chiitas del Golfo.

A través de la plataforma Truth Social, Donald Trump advirtió este viernes que “si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate” y agregó: “Estamos preparados y listos para partir”.

Embed - Irán: al menos tres muertos en protestas por crisis económica

Según la agencia Reuters, las protestas iniciaron la semana pasada debido al descontento de los comerciantes y ciudadanos frente a la dramática caída del peso iraní y el aumento vertiginoso de los precios. Pronto se extendieron a lo largo del país, marcando una escalada de violencia entre los manifestantes, quienes reclaman mejoras en la calidad de vida y el retorno del gobierno del shá, derrocado hace más de 40 años, y las fuerzas de seguridad, lo que ha dejado al menos siete muertos y más de 25 heridos.

En el marco de este cataclismo económico, que a su vez enfrenta una grave crisis hídrica por falta de inversiones en el área, los iraníes deben pagar hoy unos 1,45 millones de riales por un dólar estadounidense, mientras que hace un año eran unos 820.000. Con su salario mensual a tiempo completo, un iraní de clase media apenas alcanza algo más de 100 dólares.

