Irán se encuentra al borde del abismo político, en vísperas de la crisis hídrica, la caída de la moneda nacional y el hartazgo social de la generación Z por el fundamentalismo de la sharia, lo que ha generado una ola de protestas, disturbios y movilizaciones que reclaman el retorno del shá, depuesto por la Revolución Islámica de 1979, época en la que las iraníes usaban minifaldas y no eran apedreadas por el extremismo. En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Teherán que Estados Unidos acudirá al "rescate" si el gobierno continúa asesinando a los manifestantes.
DETERIORO INTERNO
Estallido social en Irán contra los ayatolás en crisis y Donald Trump "al rescate"
Donald Trump advierte a Irán que, si continúa matando a manifestantes, Estados Unidos acudirá "al rescate". Un estallido social que clama por la caída del régimen del ayatolá y el retorno de la democracia del shá, en un contexto marcado por la crisis económica, hidráulica y la represión.
Disturbios, incendios y una batalla campal con la policía se reportaron frente a una comisaría de la ciudad de Azna, en la provincia de Lorestán, en el marco de las protestas más multitudinarias e intensas en Irán en los últimos 3 años. Durante estas manifestaciones, los protestantes están coreando "Pahlavi regresará", en alusión al gobierno democrático de los shá, derrocado en los años setenta, clamando por el regreso del shá Reza Pahlavi.
Pahlavi permanece exiliado en Washington desde hace más de cuatro décadas, tras el derrocamiento de su padre, el sha respaldado por Estados Unidos, durante la Revolución Islámica de 1979, que estableció el régimen de la sharia bajo el liderazgo del ayatolá Ruhollah Jomeini.
Donald Trump amenaza a Irán con intervenir su país en medio de las manifestaciones
Una horda de manifestantes protesta en las calles de distintos puntos de Irán, envueltos en furia, contra la cúpula de poder del gobierno de los ayatolás, exigiendo un cambio de régimen, en medio del dramático desplome de la moneda, la escasez de agua y la grave crisis económica, bajo consignas como "muerte al dictador".
Las protestas se han extendido desde Teherán a otras ciudades como Isfahán, Kermán, Kermanshah, Hamadán y la ciudad clerical de Qom. Se han reportado al menos seis muertos y un tendal de detenidos.
En este panorama, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó su repudio a la violencia ejercida contra los manifestantes por parte del régimen iraní, al que sigue de cerca debido a su programa nuclear, que enriquece uranio a niveles cercanos a los militares. Este programa ha motivado que Estados Unidos e Israel atacaran en julio las centrales nucleares y cuarteles militares del país persa, el gran financista de las milicias chiitas del Golfo.
A través de la plataforma Truth Social, Donald Trump advirtió este viernes que “si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate” y agregó: “Estamos preparados y listos para partir”.
Según la agencia Reuters, las protestas iniciaron la semana pasada debido al descontento de los comerciantes y ciudadanos frente a la dramática caída del peso iraní y el aumento vertiginoso de los precios. Pronto se extendieron a lo largo del país, marcando una escalada de violencia entre los manifestantes, quienes reclaman mejoras en la calidad de vida y el retorno del gobierno del shá, derrocado hace más de 40 años, y las fuerzas de seguridad, lo que ha dejado al menos siete muertos y más de 25 heridos.
En el marco de este cataclismo económico, que a su vez enfrenta una grave crisis hídrica por falta de inversiones en el área, los iraníes deben pagar hoy unos 1,45 millones de riales por un dólar estadounidense, mientras que hace un año eran unos 820.000. Con su salario mensual a tiempo completo, un iraní de clase media apenas alcanza algo más de 100 dólares.
