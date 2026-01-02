Shein es una plataforma muy usada en Argentina tras la apertura de importaciones y la flexibilidad de las misma. Los argentinos están fascinados con comprar en esta app y por esa razón se alcanzaron cifras récord en cuanto a la compra en comercios internacionales.
¿QUÉ ES?
Shein en Argentina: confirmaron la mejor noticia sobre la plataforma
Shein es una plataforma muy usada por todo el mundo y en Argentina las compras crecieron exponencialmente en 2025.
El auge de las plataformas internacionales y los envíos puerta a puerta hicieron estragos en este 2025 en Argentina. Las importaciones subieron un 27% y en noviembre alcanzaron los 70 millones de dólares en el país. Sin duda la apertura de este tipo de comercio fue furor en Argentina.
Shein y una gran noticia en Argentina
Si bien muchos emprendedores y vendedores de Argentina se quejan del avance de Shein en el país, lo cierto es que los argentinos utilizaron muchísimo esta plataforma para comprar distintos artículos como ropa, accesorios, calzado y más. Por ende, eligen la importación a precios baratos.
En este sentido las compras en Shein, Temu u otras plataformas de comercio electrónico representaron un crecimiento interanual del 291,8%, duplicando lo ocurrido en años previos. De esta manera no solo la indumentaria y el calzado tomaron la delantera, sino también los electrónicos livianos y artículos para el hogar.
Estas plataformas se destacan por sus precios bajos, envíos en pocas semanas y la opción de pagar con muchos descuentos propios como ocurre en Shein o Temu, lo cual baja incluso más el valor del carrito de compra. Un boom que seguirá durante este 2026 y sin duda irá creciendo con el correr de los años.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Supermercado remata electrodomésticos y causa furor por sus precios
Famoso outlet de Buenos Aires remata ropa de marca a precios imposibles
ARCA simplificó un trámite clave para las personas físicas y sus compras en el exterior
La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO