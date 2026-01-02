"No negocio quién soy": El mensaje que incomodó a Cazzu en el cierre del año

Acá aparece algo interesante: Aguilar no se victimiza, pero tampoco busca generar empatía fácil. Se apoya en tres pilares clásicos (familia, fe y seguidores) y refuerza una imagen de fortaleza que, paradójicamente, es lo que más rechazo le genera en redes. En tiempos donde se espera que las figuras públicas pidan perdón, se quiebren o al menos duden, ella elige otra cosa: la firmeza.

image La cantante priorizó a su familia, la fe y y los seguidores para sostenerse ante el hostigamiento y la exposición pública. Eligió la firmeza y la claridad frente a las críticas.

"Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad", cerró. Y esa frase resume bastante bien que no buca competir con Cazzu en lo emocional ni disputar quién sufrió más, sino correrse a un lugar donde la discusión pasa por quién logra sostenerse sin bajar la cabeza.

Ángela Aguilar arranca el 2026 convencida, blindada y consciente del costo de su postura. No busca reconciliarse con el público ni cambiar la percepción general. Parece apostar a algo más simple y, a la vez, más riesgoso: seguir siendo ella, incluso si eso implica quedar mal en la historia que muchos ya decidieron contar.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos

2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo