Salud de Donald Trump: Polémica por la cantidad de aspirina que toma y por qué

MedlinePlus detalla que, la aspirina pertenece a un grupo de medicamentos llamados salicilatos. Su acción bloquea las sustancias naturales que causan fiebre, dolor, inflamación y coágulos sanguíneos.

Y advierte: "No tome una cantidad mayor ni menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que se indica en la etiqueta del empaque o lo que indica la receta de su médico".

Pero, Trump no piensa lo mismo.

“Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y no quiero que la sangre espesa fluya por mi corazón”, dijo Trump a WSJ. “Quiero que la sangre fluya por mi corazón de forma fluida y fluida. ¿Tiene sentido?”.

El capitán de la Marina Sean Barbabella, médico de Trump, afirmó que el presidente usa aspirina para la "prevención cardíaca".

De acuerdo con Barbabella, Trump toma 325 miligramos de aspirina al día. La Clínica Mayo indica que la dosis baja de aspirina suele ser de 81 miligramos.

"Prefieren que me ponga la más pequeña", dijo Trump respecto a la recomendación de los médicos. "Me pongo la más grande, pero lo llevo haciendo años, y lo que sí me hace es causar moretones".

En efecto, desde hace tiempo se le han visto moretones a Donald Trump, por ejemplo, en la mano. Él ha afirmado que trata de ocultar los hematomas cubriéndolos con maquillaje.

Lo que también ha llamado la atención es la razón por la que Trump se ha negado a cambiar la dosis de aspirina. "Soy un poco supersticioso", dijo el presidente en la entrevista.

Otros detalles de la salud de Donald Trump

Donald Trump, de 79 años, ha estado mostrando algunos signos de envejecimiento, de acuerdo con personas cercanas a él, pero el presidente lo niega.

Recientemente se ha dicho que se ha quedado dormido o ha tenido dificultades para mantener los ojos abiertos durante varios eventos televisados en la Casa Blanca. "Simplemente cierro. Me relaja mucho", se justificó el presidente.

En esa misma línea, Trump aseguró que siempre ha sobrevivido durmiendo poco. “Nunca he sido un gran dormilón”, comentó.

Otro signo de envejecimiento que supuestamente muestra el presidente tiene que ver con la disminución de la audición.

Personas cercanas a él han asegurado que tienen que hablar en voz alta en las reuniones y, en ocasiones, el presidente también ha tenido problemas para escuchar las preguntas de los periodistas.

Trump lo niega. De acuerdo con él, sólo a veces le cuesta oír "cuando hay mucha gente hablando". Barbabella aseguró que la audición del presidente está “normal”.

Otras revelaciones de Trump es que, aparte del golf, no hace ejercicio con regularidad. "Simplemente no me gusta. Es aburrido", dijo. "Caminar o correr en una cinta durante horas y horas, como hacen algunos, no es para mí".

Asimismo, lamenta haberse hecho una tomografía computarizada recientemente porque, según él, dio argumento para que se especulara sobre su salud.

El médico de Trump, Barbabella explicó que la tomografía computarizada se realizó "para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular" y que no pasaba nada.

Finalmente, frente a las especulaciones sobre su salud, el presidente ha dicho que, “la genética es muy importante (...) y tengo muy buena genética”.

