Despidos: Arde ATE Misiones en medio de la incertidumbre en el INYM y el sector yerbatero

La decisión fue adoptada por el directorio del INYM a menos de tres semanas de la asunción de Rodrigo Correa como presidente del Instituto. El contador, de perfil libertario y designado por el Gobierno nacional, asumió tras dos años de acefalía y sin antecedentes vinculados a la actividad yerbatera.

El recorte representa la desvinculación de una cuarta parte del personal y se inscribe en la política de desregulación total de la economía yerbatera impulsada desde diciembre de 2023

Desde ATE manifestaron que los empleados fueron citados de manera individual y notificados de su despido ante un escribano. Aproximadamente la mitad de los cesanteados están afiliados al gremio y, entre ellos, se encuentran dos delegados sindicales que cuentan con tutela gremial.

"Los compañeros nos contaron que los llamaba un escribano que les pedida el documento y le quería hacer firmar un papel, por lo que nosotros le pedimos que no firmen nada", contó la secretaria general de ATE Misiones, Miriam López, a 'La Voz de Misiones'.

Además, adelantó que esta mañana, tendrían una reunión con los 20 despedidos del Inym en la sede del sindicato, ubicada sobre la calle Salta, en Posadas, Misiones.

Vaciamiento del INYM

Para el sindicato, los despidos forman parte de un proceso de vaciamiento del INYM, un organismo creado en 2021 para superar una profunda crisis del sector. La creación del Instituto fue el resultado de una extensa protesta de productores yerbateros, que llegaron a Posadas, Misiones, con camiones y tractores y sostuvieron un acampe durante más de un mes hasta lograr la sanción de la ley.

El INYM se financia a través de una estampilla incluida en los paquetes de yerba mate, por lo que no genera costos directos para el Estado. Durante sus primeros años de funcionamiento, permitió una recomposición del precio de la hoja verde, mejoró los márgenes de rentabilidad de los productores, impulsó estándares de calidad y promovió la apertura de nuevos mercados internacionales, además de campañas para fomentar el consumo.

Pero luego llegó el primer golpe del actual Gobierno con el decreto presidencial 70/2023, que le quitó al Instituto la facultad de fijar precios de referencia semestrales para la hoja verde y la yerba mate canchada. Como consecuencia, los valores percibidos por los productores quedaron rezagados: la cosecha gruesa de 2025 cerró con precios promedio de 280 pesos, similares a los establecidos en el laudo de octubre de 2023, mientras que los plazos de pago se extendieron hasta los 180 días.

A este escenario se sumó la derogación de la normativa que limitaba nuevas plantaciones, una herramienta destinada a evitar la sobreoferta de materia prima y a preservar el equilibrio entre producción y demanda.

Ahora, con los despidos recientes y la posibilidad de nuevos, el futuro del INYM y del sector yerbatero vuelve a quedar envuelto en la incertidumbre.

