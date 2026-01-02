La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Misiones expresó su más profundo repudio a los despidos realizados en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), y hablaron de una decisión cruel e insensible que volvió a golpear a trabajadores sobre el final del año. Además, subrayaron que "las cesantías ejecutadas sin diálogo ni justificación real, no responden a ninguna necesidad legítima, sino a una política de ajuste que elige castigar a quienes sostienen el Estado con su trabajo cotidiano".
VENDRÍAN MÁS...
Despidos: Arde ATE Misiones en medio de la incertidumbre en el INYM y el sector yerbatero
Despidieron al 25% de la planta del instituto de la yerba mate, entre los que hay delegados de ATE y estalló el gremio: "los despidos forman parte de un acto perverso que expone a familias enteras a la angustia y la incertidumbre".
El Sindicato consideró que "los despidos que llegaron con el cierre del año forman parte de un acto perverso que expone a familias enteras a la angustia y la incertidumbre. Cada trabajador o trabajadora despedido es un hogar en riesgo, son hijas e hijos que ven amenazada su estabilidad, son años de compromiso y trayectoria descartados con una frialdad inhumana. No se trata de números ni de reestructuraciones, se trata de personas y de derechos vulnerados".
Sostiene asimismo la ATE en su comunicado que "no vamos a naturalizar este atropello ni a permanecer en silencio. Vamos a impulsar todas las medidas sindicales y legales necesarias para defender a cada compañero y compañera despedida y exigir su inmediata reincorporación" y subrayó que "la dignidad laboral no se negocia, se defiende frente a este nuevo ataque al empleo público".
Vale recordar que a menos de un mes de la asunción de la nueva conducción, el Instituto Nacional de la Yerba Mate notificó el despido a 21 trabajadores en el marco del proceso de ajuste y desregulación del Gobierno de Javier Milei, y ATE denunció un vaciamiento del organismo.
Esta medida que implicaría un costo estimado de 800 millones de pesos podría además no ser la última, según versiones internas.
La decisión fue adoptada por el directorio del INYM a menos de tres semanas de la asunción de Rodrigo Correa como presidente del Instituto. El contador, de perfil libertario y designado por el Gobierno nacional, asumió tras dos años de acefalía y sin antecedentes vinculados a la actividad yerbatera.
Desde ATE manifestaron que los empleados fueron citados de manera individual y notificados de su despido ante un escribano. Aproximadamente la mitad de los cesanteados están afiliados al gremio y, entre ellos, se encuentran dos delegados sindicales que cuentan con tutela gremial.
"Los compañeros nos contaron que los llamaba un escribano que les pedida el documento y le quería hacer firmar un papel, por lo que nosotros le pedimos que no firmen nada", contó la secretaria general de ATE Misiones, Miriam López, a 'La Voz de Misiones'.
Además, adelantó que esta mañana, tendrían una reunión con los 20 despedidos del Inym en la sede del sindicato, ubicada sobre la calle Salta, en Posadas, Misiones.
Vaciamiento del INYM
Para el sindicato, los despidos forman parte de un proceso de vaciamiento del INYM, un organismo creado en 2021 para superar una profunda crisis del sector. La creación del Instituto fue el resultado de una extensa protesta de productores yerbateros, que llegaron a Posadas, Misiones, con camiones y tractores y sostuvieron un acampe durante más de un mes hasta lograr la sanción de la ley.
El INYM se financia a través de una estampilla incluida en los paquetes de yerba mate, por lo que no genera costos directos para el Estado. Durante sus primeros años de funcionamiento, permitió una recomposición del precio de la hoja verde, mejoró los márgenes de rentabilidad de los productores, impulsó estándares de calidad y promovió la apertura de nuevos mercados internacionales, además de campañas para fomentar el consumo.
Pero luego llegó el primer golpe del actual Gobierno con el decreto presidencial 70/2023, que le quitó al Instituto la facultad de fijar precios de referencia semestrales para la hoja verde y la yerba mate canchada. Como consecuencia, los valores percibidos por los productores quedaron rezagados: la cosecha gruesa de 2025 cerró con precios promedio de 280 pesos, similares a los establecidos en el laudo de octubre de 2023, mientras que los plazos de pago se extendieron hasta los 180 días.
A este escenario se sumó la derogación de la normativa que limitaba nuevas plantaciones, una herramienta destinada a evitar la sobreoferta de materia prima y a preservar el equilibrio entre producción y demanda.
Ahora, con los despidos recientes y la posibilidad de nuevos, el futuro del INYM y del sector yerbatero vuelve a quedar envuelto en la incertidumbre.
