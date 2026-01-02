Dudas sobre la validez del DNU de Inteligencia con 4 firmas de Santilli (y dos de Monteoliva)

Dicen que los ministros, al estar de licencia, pueden ser reemplazados legalmente por sus colegas de gabinete. Pero, ¿es realmente así? Y siendo que no hubo al menos, urgencia alguna, y que desde lo formal sería válido en la medida en que exista un acto administrativo que haya puesto a ambos funcionarios, con carácter provisorio, al frente de los ministerios que pretenden representar, ello tampoco consta en el DNU en cuestión.

Solo argumenta que las modificaciones salen por decreto, sin pasar por el Congreso, porque "esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la medida".

"La Comisión Bicameral tiene competencia para expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU y elevar directamente al plenario de las Cámaras para su expreso tratamiento", sostiene el Gobierno.

image

Un DNU que modifica la ley de inteligencia y que el Gobierno de Javier Milei podría haber incluido en el temario de sesiones extraordinarias. Pero por algún motivo decidió no hacerlo...

