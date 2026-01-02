Rosalía celebró Año Nuevo como una más: fiesta carioca, mar y amigos en Ipanema

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/papelpop/status/2007096169252401221?s=20&partner=&hide_thread=false Lindas, queridas, amores! Bem brasileira, Rosalía foi flagrada passando a virada do ano em um climinha cheio de vibes com a modelo Loli Bahia. Diretamente da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, as duas correram de mãos dadas pela orla e ficaram juntinhas, sentindo as ondas… pic.twitter.com/4NqZKwmao5 — PAPELPOP (@papelpop) January 2, 2026

El Lux Tour y el disco que la trae de vuelta al mundo

La celebración en Brasil no fue una escapada aislada. Rosalía llega a 2026 con un proyecto artístico ambicioso detrás y un calendario cargado por delante. En noviembre de 2025 lanzó su nuevo disco, Lux, un trabajo que marca una nueva etapa creativa, con una producción más expansiva, exploraciones vocales y un cruce entre pop contemporáneo y referencias más clásicas.

SORTUDO! ROSALÍA com um fã na Praia de Ipanema no Ano Novo. pic.twitter.com/Whvnqkpd6b — ROSALÍA BRASIL (@ROSALIABRASlL) January 1, 2026

Para llevar ese universo al escenario, la cantante anunció el Lux Tour 2026, una gira internacional que recorrerá Europa, Estados Unidos y América Latina a lo largo del año. En el caso de Argentina, Rosalía tiene fechas confirmadas entre el 1 y el 6 de agosto, en una serie de shows que volverán a ponerla frente al público local tras su última visita y que ya generan expectativa entre sus fans.

Así, su presencia en Brasil durante Año Nuevo se inscribe en un momento de transición entre la promoción del disco y el inicio de un tour global que la volverá a instalar, una vez más, en el centro de la escena musical internacional.

