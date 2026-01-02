Rosalía celebró Año Nuevo como una más: fiesta carioca, mar y amigos en Ipanema

La postal no sorprendió tanto como parece. Brasil volvió a consolidarse como uno de los destinos favoritos para despedir el año, especialmente entre los jóvenes y los argentinos, una tendencia que en Urgente24 venimos siguiendo y que posiciona al país como uno de los preferidos tanto por la Generación Z como por el resto de la población. En ese clima, Rosalía fue, literalmente, una más entre la multitud.
Rosalía, de gira global al verano carioca
Después de un año intenso, marcado por el anuncio de su nuevo disco Lux, la confirmación de próximos shows internacionales (con fechas previstas a lo largo de 2026) y una agenda de apariciones públicas que la mantuvo en el centro de la escena pop global, Rosalía se permitió arrancar el nuevo año en modo descanso y celebración. Semanas atrás, en Urgente24 destacamos su paso por Argentina, donde fue invitada a Luzu TV, una visita que volvió a confirmar su cercanía con el público local y su vínculo con la región.
Desde su llegada a Latinoamérica, la cantante prácticamente no se despegó del continente sudamericano, algo que resulta lógico si se compara el clima actual del hemisferio sur con el invierno que atraviesan Europa y España. Ya instalada en Brasil, Rosalía se mostró activa y relajada: se la vio recorriendo distintos puntos de Río de Janeiro, compartiendo momentos con amigos y fans, aprendiendo y bailando pasos de funk brasileño, participando como DJ improvisada y sumándose sin protocolo a la fiesta popular de Año Nuevo. En la noche del 31, eligió Ipanema, uno de los escenarios clásicos de la celebración carioca, donde miles de personas se reúnen vestidas de blanco para recibir el año frente al mar.
Allí se la vio junto a la modelo Loli Bahia, entre baños nocturnos, brindis improvisados y fotos con seguidores. Lejos de los grandes montajes y los escenarios multitudinarios, Rosalía se mezcló con la gente como una más, confirmando que incluso en uno de los eventos más convocantes de Brasil todavía hay lugar para celebrar sin filtros, sin distancia y lejos del personaje.
El Lux Tour y el disco que la trae de vuelta al mundo
La celebración en Brasil no fue una escapada aislada. Rosalía llega a 2026 con un proyecto artístico ambicioso detrás y un calendario cargado por delante. En noviembre de 2025 lanzó su nuevo disco, Lux, un trabajo que marca una nueva etapa creativa, con una producción más expansiva, exploraciones vocales y un cruce entre pop contemporáneo y referencias más clásicas.
Para llevar ese universo al escenario, la cantante anunció el Lux Tour 2026, una gira internacional que recorrerá Europa, Estados Unidos y América Latina a lo largo del año. En el caso de Argentina, Rosalía tiene fechas confirmadas entre el 1 y el 6 de agosto, en una serie de shows que volverán a ponerla frente al público local tras su última visita y que ya generan expectativa entre sus fans.
Así, su presencia en Brasil durante Año Nuevo se inscribe en un momento de transición entre la promoción del disco y el inicio de un tour global que la volverá a instalar, una vez más, en el centro de la escena musical internacional.
