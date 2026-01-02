Nuevo escándalo de Marcelo Moretti en San Lorenzo: Se la agarró con un periodista

Entre otros puntos, Moretti se defendió de las críticas recibidas, denunció la existencia de una campaña en su contra y apuntó contra un periodista partidario, al que acusó de tergiversar información y dañar su imagen, en el marco del conflicto institucional que derivó en la acefalía del club.

Uno de los que salió al cruce fue Mariano de la Fuente, periodista partidario de San Lorenzo, quien respondió con dureza: “Sigue hablando de ‘lo que estamos haciendo’ y ‘lo que vamos a hacer’. En lugar de irte a Estados Unidos tendrías que haber ido al psiquiátrico, Marcelo. Si querés un poquito al club, soltá: ya le hiciste muchísimo daño”.

Lejos de quedarse callado, Moretti replicó con un fuerte descargo: “Muchísimo daño le hacés vos con esos videos malintencionados y políticos en favor de tus amigos. Todo por un like. Fuiste un mediocre jugador, un mediocre DT y sos muy mal periodista deportivo. No se puede esperar otro comentario de tu parte cuando indudablemente no entendés nada de gestión”.

image

Mientras tanto, San Lorenzo y Sergio Costantino

Sergio Costantino y su comisión directiva tendrán la responsabilidad de ordenar las finanzas y normalizar la operatividad de San Lorenzo, que se vio seriamente afectada, sobre todo, en los últimos meses.

“Encontramos al club en una situación complicada, pero estamos convencidos de que vamos a sacarla adelante. Próximamente haremos un informe para que los socios conozcan los detalles”, fue una de las primeras declaraciones de Costantino tras asumir en su nuevo rol.

Las inhibiciones vigentes y el pedido de quiebra del fondo AIS Investment Fund aparecen, a priori, como las cuestiones más urgentes a resolver.

En ese contexto, los nombres de Gastón Hernández, Alexis Cuello, Jhohan Romaña y Elías Báez fueron mencionados como posibles ventas, aunque desde la asunción del gobierno transitorio todas las decisiones quedaron momentáneamente en stand by.

Cabe recordar que, en este 2026, San Lorenzo disputará la Copa Sudamericana.

Embed

+ EN GOLAZO 24

Gabriel Anello sorprendió a todo River por Sebastián Villa: "va a jugar"

Gastón Edul aseguró que Racing rompe el mercado con un jugador de élite: "Dio el ok"