Bronca total en El Nueve: Sacaron del aire a dos figuras y ni las dejaron saludar

Autoridad mal entendida y un canal que eligió quedar mal

La situación de Alejandra Maglietti fue distinta en las formas, pero no en el resultado. A ella le avisaron antes de salir de su casa que no iba a participar del programa, aunque la decisión ya estaba tomada y no hubo margen para diálogo.

En charla con LAM, hizo un "mea culpa" por haberse ido a Intrusos (América TV) mientras su contrato con El Nueve seguía vigente hasta el 31 de diciembre. "Debería haber pedido permiso para ir a Intrusos. Creo que por ahí vino el enojo. No estuvo bien de mi parte lo que hice", admitió.

image A Alejandra Maglietti le pasó igual aunque hizo autocrítica. El canal quedó mal parado al confundir su autoridad con control y perder una despedida lógica.

Aun así, dejó claro que la frustración seguía ahí. "Me hubiera encantado despedirme, sobre todo en persona. Son muchos años, me llevo el mejor recuerdo", dijo, y agregó resignada: "No fue una decisión mía, pero la tengo que acatar, me guste o no me guste". Al contrario que ellas dos, Beto Casella sí pudo despedirse en vivo después de 20 años.

Maglietti también contó un detalle que grafica lo desprolijo del final: "Ayer estuve en Bendita, terminó el programa, Edith me abrazó y me despedí diciéndole ‘vengo mañana’". Pero ese "mañana" nunca llegó. "Me quedé con ganas de despedirme", repitió más de una vez.

Ventura fue todavía más clara al cerrar el tema: "No nos echaron, nos vamos porque elegimos ir a un lugar mejor". Y dejó la frase que resume todo: "No soy nostálgica, pero 14 años son 14 años".

En una televisión cada vez más fría y contractual, prohibir una despedida no muestra firmeza, muestra miedo, y El Nueve, en lugar de cuidar su historia, terminó dejando una sensación innecesaria de mezquindad que no cabe en ninguna cabeza.

