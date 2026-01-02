Nada terminó bien en El Nueve después del cierre de Bendita, y lo que parecía un final de ciclo tranquilo y sencillo escondía una decisión que incomodó bastante puertas adentro, molestó a sus protagonistas y dejó una señal que es muy difícil de disimular sobre cómo el canal maneja las salidas de sus figuras más históricas.
Bronca total en El Nueve: Sacaron del aire a dos figuras y ni las dejaron saludar
La decisión de El Nueve que detonó la bronca en Bendita
Las protagonistas de esta historia son Any Ventura y Alejandra Maglietti, dos caras indiscutidas de Bendita, que quedaron afuera del último programa sin poder decir ni una palabra al público. El tema se conoció en LAM (América TV), donde Ángel de Brito expuso la situación y habló directamente con ellas, algo que rápidamente generó repercusión en redes y en el ambiente televisivo.
El caso más fuerte fue el de Ventura, que trabajó 14 años en el programa y se enteró de que no salía al aire cuando ya estaba lista para entrar. "Muy simple. Yo voy todos los martes desde hace años. Me estaba maquillando, por pasar a peluquería, ya tenía la ropa preparada, y viene un productor y me dice que hoy no estoy en la grilla y que no voy a subir al piso", contó al aire en LAM. Nadie le avisó antes, nadie la llamó, nadie explicó nada.
La bronca llegó después, cuando entendió que ni siquiera podía agradecer. "Yo iba a agradecer por todos estos años, a los compañeros, a los técnicos, a los productores. Nada más", explicó. Y lanzó una pregunta que dejó en evidencia lo absurdo de la decisión: "¿De qué tienen miedo? ¿Soy tan peligrosa que no puedo decir ‘gracias por estos 14 años’?". También remarcó el costado humano que se perdió: "No eran solo 14 años al aire, eran 14 años de trabajo, de fiestas juntos, de convivir, de contarnos la vida".
El cierre fue tan simple como triste: "Agarré mi bolsito y me fui. Saludé a todos los que me crucé, hasta al de seguridad. Pero me dio tristeza, me dio impotencia".
Autoridad mal entendida y un canal que eligió quedar mal
La situación de Alejandra Maglietti fue distinta en las formas, pero no en el resultado. A ella le avisaron antes de salir de su casa que no iba a participar del programa, aunque la decisión ya estaba tomada y no hubo margen para diálogo.
En charla con LAM, hizo un "mea culpa" por haberse ido a Intrusos (América TV) mientras su contrato con El Nueve seguía vigente hasta el 31 de diciembre. "Debería haber pedido permiso para ir a Intrusos. Creo que por ahí vino el enojo. No estuvo bien de mi parte lo que hice", admitió.
Aun así, dejó claro que la frustración seguía ahí. "Me hubiera encantado despedirme, sobre todo en persona. Son muchos años, me llevo el mejor recuerdo", dijo, y agregó resignada: "No fue una decisión mía, pero la tengo que acatar, me guste o no me guste". Al contrario que ellas dos, Beto Casella sí pudo despedirse en vivo después de 20 años.
Maglietti también contó un detalle que grafica lo desprolijo del final: "Ayer estuve en Bendita, terminó el programa, Edith me abrazó y me despedí diciéndole ‘vengo mañana’". Pero ese "mañana" nunca llegó. "Me quedé con ganas de despedirme", repitió más de una vez.
Ventura fue todavía más clara al cerrar el tema: "No nos echaron, nos vamos porque elegimos ir a un lugar mejor". Y dejó la frase que resume todo: "No soy nostálgica, pero 14 años son 14 años".
En una televisión cada vez más fría y contractual, prohibir una despedida no muestra firmeza, muestra miedo, y El Nueve, en lugar de cuidar su historia, terminó dejando una sensación innecesaria de mezquindad que no cabe en ninguna cabeza.
