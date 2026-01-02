A abrocharse los cinturones: Javier Milei y Luis Caputo inician el 2026 con grandes desafíos

El 2026 comienza con modificaciones relevantes en el programa económico que impulsa el gobierno de Javier Milei. Entre los principales ejes sobresalen el nuevo esquema cambiario de bandas de flotación, el pago de vencimientos por más de USD 4.000 millones y un cambio estructural en el sistema de subsidios energéticos.
A partir de este viernes 2 de enero, el techo y el piso de la banda de flotación del dólar comenzarán a actualizarse mensualmente en función de la inflación. La medida fue comunicada oficialmente el pasado 15 de diciembre, junto con la puesta en marcha de un programa destinado a acumular reservas internacionales.
Según precisó entonces el Banco Central, el esquema cambiario evolucionará cada mes al ritmo del dato informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por lo que se tomará como referencia el índice correspondiente a los dos meses previos.
El esquema apunta a reducir la volatilidad y aportar previsibilidad en una etapa de transición hacia un régimen cambiario más flexible, en línea con las recomendaciones habituales para economías emergentes con antecedentes de inestabilidad.
Los vencimientos de deuda por alrededor de 4.200 millones de dólares en la segunda semana de enero refuerzan la centralidad de la estrategia de acumulación de reservas, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, toca todos los timbres posibles para conseguir esa cantidad de dólares y afrontar los pagos.
Asimismo, el inicio del año estará marcado por la puesta en marcha del Presupuesto 2026, la primera "ley de leyes" aprobada durante el mandato libertario.
Con menor actividad pública pero sin pausa en la gestión, el Presidente buscará aprovechar el inicio del año para ordenar prioridades, sostener la estabilidad económica y delinear el rumbo político de una etapa decisiva de su mandato. En ese sentido, Milei pide "abrocharse los cinturones".
02-01-2026 12:35
Redes de U24: Un verano con energía al límite
Ante la primera ola de calor, colapsaron instalaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y decenas de miles de usuarios quedaron sin energía eléctrica.
El Gobierno nacional admite que los cortes podrían repetirse durante todo el verano, ya que la capacidad del sistema se ve desbordada tras varios días de altas temperaturas.
En ese contexto, la venta de generadores para comercios y hogares de alto poder adquisitivo alcanzó niveles récord.
02-01-2026 12:30
Cae el riesgo país y el dólar sigue subiendo: Más títulos del mediodía en Urgente24
4 de los 9 ministros no firmaron el DNU de Inteligencia
Alejandro 'Topo' Rodríguez en X: "Según la Constitución Nacional, los Decretos de Necesidad y Urgencia "serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros" (CN, Art. 99, inc. 3). Sin embargo, en el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional, intervinieron el Jefe de Gabinete y sólo cinco de los nueve ministros. La mayoría de los ausentes fueron reemplazados en la firma por Santilli, que terminó estampando cuatro firmas en el DNU; y la última firma faltante fue cubierta por Monteoliva, que firmó dos veces la norma. Argumentan que hay ministros de licencia y que sus colegas de gabinete los reemplazan legalmente".
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Misiones expresó su más profundo repudio a los despidos realizados en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), y hablaron de una decisión cruel e insensible que volvió a golpear a trabajadores sobre el final del año. Además, subrayaron que "las cesantías ejecutadas sin diálogo ni justificación real, no responden a ninguna necesidad legítima, sino a una política de ajuste que elige castigar a quienes sostienen el Estado con su trabajo cotidiano".
El Sindicato consideró que "los despidos que llegaron con el cierre del año forman parte de un acto perverso que expone a familias enteras a la angustia y la incertidumbre. Cada trabajador o trabajadora despedido es un hogar en riesgo, son hijas e hijos que ven amenazada su estabilidad, son años de compromiso y trayectoria descartados con una frialdad inhumana. No se trata de números ni de reestructuraciones, se trata de personas y de derechos vulnerados".
La Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un mensaje de fin de año en el que convocó a las y los trabajadores a encarar el 2026 como un período de “desafíos” que requiere mayor compromiso, organización y unidad para defender los derechos laborales conquistados a lo largo de décadas de lucha.
A través de un posteo en la red social X y un video institucional que lo acompaña, la central sindical advirtió que el nuevo año no debe asumirse como uno más, sino como una etapa clave para resguardar conquistas históricas. “Lo que está en juego son los derechos construidos con décadas de lucha; son familias, trabajo y futuro”, expresó la CGT en su mensaje.
Primer día del nuevo esquema cambiario: Dólar en alza
El dólar oficial inició la jornada de este viernes 2 de enero con una suba de $5 y se vendía a $1485 en las pantallas del Banco Nación (BNA).
Por su parte, el indicador elaborado por JP Morgan retrocedió 15 unidades y se ubicó en 556 puntos básicos, el menor registro desde el 17 de diciembre. De esta manera, el índice que mide la percepción de riesgo de los inversores sobre la deuda argentina se alejó del cierre de 2025, cuando había finalizado en 571 unidades.
La importancia intelectual que Javier Milei le concede a Federico Sturzenegger hablar de Javier Milei.... su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elogió a los argentinos que viajan al exterior al calificarlos como "héroes de la producción", por el impacto que generan en la capacidad exportadora del país.
Los viajeros al exterior no precisan la ponderación de Sturzenegger pero el posteo del ministro corrobora el errado foco gubernamental acerca de lo cambiario.
En un posteo realizado en su cuenta de X, Sturzenegger aseguró: “todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos”.
Los combustibles inauguraron el año acumulando una fuerte presión hacia los aumentos. A la corrección de precios habitual de cada mes, la Secretaría de Energía añadió este 2 de enero el aumento en el precio de los biocombustibles, otra razón más para que las petroleras eleven los costos en los surtidores de cara a la parte central del verano.
Mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía avanzó con aumentos en el precio del bioetanol y el biodiésel, dos insumos que impactan directamente en el expendio de nafta y diésel en todas las estaciones del país. Ambos combustibles están protegidos por un corte obligatorio del 12% y el 7,5% por litro respectivamente como parte del régimen de promoción histórica de la actividad.
Tras el aumento salarial para funcionarios del Gobierno, ATE lanzó dardos: "Son unos caraduras"
Luego de que los funcionarios del Poder Ejecutivo aumentaran sus sueldos (a excepción de Javier Milei y Victoria Villarruel) en un 89,8% mediante el decreto 931/25, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “se trata de una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino” y sentenció: “Son unos caraduras y sinvergüenzas”.
"Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un SALARIAZO de la patronal en el sector público. Finalmente NO VINIERON A DESTRUIR EL ESTADO, VINIERON A SERVIRSE DE ÉL. Es INACEPTABLE que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre. Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo, que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya ES UN DOCTORADO EN CASTA", expresó a través de su cuenta de X.
Ya se cumplieron 2 años del fin de la Ley de Alquileres sancionada en el gobierno de Alberto Fernández que destruyó la oferta y dificultó el acceso a la vivienda, pero ¿realmente mejoró la situación para los inquilinos como prometió Javier Milei?
La Ley de Alquileres establecía una duración mínima de tres años para el contrato de locación, aumentos anuales según una fórmula que combinada inflación e ingresos y nuevas condiciones para el depósito en garantía del inmueble, entre otros cambios polémicos.
A los propietarios e inmobiliarias no les gustó la ley, se retiraron propiedades de alquiler o se aumentaron los precios para afrontar los contratos trianuales, entre otras consecuencias.
Radiografía y proyecciones del 2026: Domingo Cavallo le envió una advertencia al Gobierno
Domingo Cavallo volvió a meterse en el debate económico con un diagnóstico optimista, aunque cargado de advertencias.
El exministro de Economía trazó su pronóstico sobre el dólar, la inflación y las tasas de interés para el año próximo y dejó un mensaje directo al presidente Javier Milei: los avances logrados no alcanzan si no se completa una agenda de cambios estructurales.
En un extenso análisis publicado en su blog personal, Cavallo sostuvo que la Argentina tiene una oportunidad concreta de iniciar "un ciclo de crecimiento vigoroso y sostenible" en 2026.
Sin embargo, aclaró que ese escenario no está garantizado y dependerá de decisiones que el Gobierno todavía debe tomar. Además, pidió "no dormirse en los laureles".
El año inició complicado, principalmente para aquellos que arrancan sus vacaciones: los pasajeros que se encuentran en Aeroparque enfrentan demoras en vuelos debido a los problemas climáticos registrados este jueves.
Según informaron las autoridades, hay reprogramaciones que se originan principalmente por inconvenientes en la jornada anterior. Se confirmó que, aunque hay demoras, no se registran cancelaciones masivas.
Los vuelos más afectados pertenecen a Aerolíneas Argentinas, con demoras hacia Córdoba, Trelew y Ushuaia. Las demoras no superan generalmente los 60 minutos, y se estima que las operaciones volverán a la normalidad en las próximas horas.
02-01-2026 10:12
Viral en U24: Un caso extremo en Chubut
Un conductor en Chubut superó ampliamente los máximos registros del alcoholímetro durante un control vial.
El test lo dejó directamente “fuera de rango”, con más de 3 gramos de alcohol en sangre.
Como consecuencia, le secuestraron el vehículo y le retiraron la licencia de conducir.
02-01-2026 10:02
Inflación de diciembre en el radar
Con el comienzo del 2026, analistas privados y estatales comenzaron a estimar el valor final de la inflación del último mes del año anterior. Las variables que manejan los analistas indican que el piso del 2% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) seguirá sin ser perforado, al menos en lo que respecta para el último diciembre, impulsado por aumentos sensibles y estacionales que golpean directo en el bolsillo de los argentinos.
El 13 de este mes a las 16 el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), dará a conocer el valor definitivo que calculo para el duodécimo mes del 2025. De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA), el balance que trazan en sus pronósticos las principales 46 consultoras y entidades financieras sobre las principales variables económicas apunta a una inflación lentamente a la baja.
De cumplirse sus estimaciones, para el último mes de 2025 se proyecta una inflación nivel general de 2,1%, lo que estaría 0,1 puntos porcentuales por encima respecto del REM anterior. Además, calculan que la inflación tendrá una merma en los primeros meses del 2026, llegando a alcanzar 1,5% en mayo.
Cabe recordar que, en noviembre del 2025, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual del 2,3% para el undécimo mes del año pasado y ese mes la medición final del INDEC dio 2,5%.
02-01-2026 09:54
Otra renuncia en el Gobierno
El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Nahuel Sotelo al cargo de secretario de Culto, una dimisión que había sido presentada el pasado 2 de diciembre y que quedó formalizada mediante el decreto 937/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno.
Sotelo, de 30 años, se desempeñó como secretario de Culto desde agosto de 2024 hasta comienzos de diciembre de 2025, cuando decidió dar un paso al costado para asumir como diputado provincial por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La salida estaba prevista de antemano: el propio dirigente había anticipado que dejaría el cargo en caso de resultar electo en los comicios del 7 de septiembre.
La renuncia se inscribe en una serie de movimientos internos dentro del oficialismo, en un contexto de reconfiguración del Gabinete y de ajustes en el armado político del Gobierno. Sotelo respondía políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, quien con esta baja pierde otra pieza de su esquema de influencia dentro de la administración nacional.
El trabajo contemporáneo está rumbo a una transformación irreversible según jugadores centrales del mercado laboral. Con la inteligencia artificial acelerando cambios en todas las áreas, la oferta de trabajo deja ver una metamorfósis sin precedentes que terminará de tomar forma en poco tiempo, unos 20 años según expertos, y abarcará por lo menos a tres generaciones que podrán ser testigos de la misma: los millennials, la generación Z y los todavía inactivos Alfa.
Dentro de los principales cambios, operadores del mercado de multinacionales esperan que la inteligencia artificial integre un rol clave en las áreas de recursos humanos. En general, los empleadores podrán aplicar esta herramienta tecnológica para poder medir el desempeño de los trabajadores con un nivel de detalle nunca antes presenciado, pudiendo optimizar cuestiones como horarios de trabajo, ubicación del colaborador y áreas de asignación, entre otras.
El Gobierno Nacional avanzó en una reforma integral de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) mediante el Decreto 941/2025, el cual estableció que todas las tareas toman carácter de "encubiertas" y se habilitó a los espías a aprehender personas con una orden judicial o cuando están en situación de "flagrancia".
Las repercusiones no tardaron en llegar: Esteban Paulón, diputado nacional, difundió a través de sus redes sociales que "Unidos rechaza el DNU".
"El DNU 941/25 representa un grave riesgo para la democracia. Rechazamos su dictado por la forma y por el fondo. Reclamamos que se constituyan las comisiones bicamerales correspondientes y se avance en su rechazo. La política de Inteligencia debe ser tratada en el Congreso, en el marco de un consenso democrático", expresó.
Luego de que 1 millón de hogares quedara a oscuras (la mayoría de Edesur) en vísperas del comienzo de este nuevo año con la primera ola de calor, a modo de ¿solución? el Gobierno de Javier Milei autorizó un nuevo aumento de tarifas de gas y electricidad de 2,5% para el primer del año. Los cortes continuaron para muchos durante las primeras horas del 1 de enero, y este lunes 2 llegó lo que faltaba: el nuevo esquema de subsidios.
La Secretaría de Energía publicó primero los nuevos precios en el sector mediante el decreto 604/2025: a partir del 1 de enero el precio mayorista de la electricidad aumentará un 3,88% respecto a diciembre.
Apagón escalofriante en Buenos Aires en el último día del año. El sistema colapsó. Las tarifas se multiplicaron y el servicio es mas miserable que nunca. Hace décadas no se viven cortes con esta frecuencia e intensidad. Este gobierno es una tragedia para la Argentina.
Luego de los festejos de Año Nuevo, el Gobierno inició un período de menor exposición pública, aunque sin detener su funcionamiento. Javier Milei resolvió no tomarse vacaciones formales y concentrar su agenda en la Quinta de Olivos durante enero.
En la misma línea que el Presidente se ubica el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien no tendría previsto un receso en lo inmediato y postergaría cualquier descanso para mediados de 2026. También seguirá activo el ministro del Interior, Diego Santilli, con una agenda de recorridas provinciales.
Más allá del receso estival, el Ejecutivo ya trabaja sobre los principales desafíos del primer tramo de 2026. En el plano económico, este mes comienza a regir el esquema de bandas de flotación atadas a la inflación, una medida clave para la política cambiaria.
A su vez, Nación analiza volver a convocar a sesiones extraordinarias hacia fines de enero para avanzar con proyectos pendientes, entre ellos la reforma laboral, que ya cuenta con dictamen del Senado y espera su tratamiento en el recinto.
Urgente24 inició su portada 2026 con la modificación del esquema de inteligencia de Estado por DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) ahora confirmado con la publicación en el Boletín Oficial el viernes 02/01. En concreto: la inteligencia de Estado ya no es atributo exclusivo de Santiago Caputo y una parte de lo nuevo se lo lleva Karina Milei, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En concreto:
* El Decreto 941/2025 modificó la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
* Fenomenal Fortalecimiento y profundización del rol del Estado en materia de Inteligencia.
* Enorme ampliación de recursos, estructuras y competencias.
* Un control explícito por parte de Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Innovación.
* La UIF (Unidad de Información Financiera) es incorporada a la Comunidad de Inteligencia Nacional (CINT).
El DNU del 31/12/2025 que fue primicia de Urgente24 intenta darle un marco legal a tareas de inteligencia de Estado ampliadas y la posibilidad de detener individuos lo convierte en un inicio de Policía Secreta. Para muchos es un Estado policial que recortará varios derechos constitucionales y perseguirá y controlará a opositores. Cuidado con los periodistas.
No es nuevo. Es el 2do. intento de Javier Milei de modificar la estructura y las normas de la inteligencia de Estado por DNU.
En una breve interacción con un usuario de la red social X, Javier Milei confirmó que visitará Córdoba y la provincia de Buenos Aires, dos provincias que fueron decisivas en su victoria electoral de octubre 2025.
El año pasado hizo el Tour de la Gratitud, ahora la meta sería fortalecer el armado político para 2027.
Con el Presupuesto aprobado por ambas Cámaras, el gobierno de Javier Milei dejó atrás la discusión política y puso la lupa en el primer desafío financiero de 2026: el pago de los vencimientos de deuda del 9 de enero, por USD 4.225 millones.
El compromiso no es menor y llega en un mes históricamente incómodo para el Tesoro, con baja actividad financiera y poco margen de maniobra.
El vencimiento tiene un peso simbólico clave. No se trata de deuda nueva, pero sí del primer gran pago bajo un Presupuesto propio del gobierno libertario, lo que convierte a enero en una suerte de examen inicial del programa económico basado en el déficit cero. Fallar no es opción: pondría en duda toda la arquitectura financiera del plan.
02-01-2026 08:56
Números para arriba: El 2026 arrancó con complicaciones económicas
El inicio de 2026 estuvo marcado por al menos ocho aumentos confirmados que comenzaron a regir el 1° de enero y afectaron a servicios clave como transporte, combustibles, alquileres, salud y telecomunicaciones.
En materia de transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos registraron incrementos superiores al 4% en las 31 líneas que circulan en territorio porteño. El boleto mínimo de hasta tres kilómetros pasó a costar $619,37, mientras que los tramos de tres a seis valdrán $690, de seis a 12 km $743,15 y de 12 a 27 km $796,34.
En el subte porteño también se aplicó un ajuste tarifario, con el pasaje que subió de $1.206 a $1.259, mientras que el boleto del premetro quedó fijado en $440,67.
Por su parte, los combustibles se actualizaron por una nueva suba parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al Dióxido de Carbono. El litro de nafta súper se encareció $17,29 por el ICL y $1,059 adicionales por el IDC, mientras que el gasoil pasó a $14,39 y $1,640 respectivamente.
En cuanto a los peajes porteños, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, así como las trazas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, actualizaron sus cuadros tarifarios. Los valores variaron según tipo de vehículo y franja horaria, con incrementos que impactaron tanto en motos como en livianos y pesados.
En el mercado inmobiliario, los contratos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres registraron en enero un ajuste del 36,39% según el Índice de Contratos de Locación. Si bien el indicador mostró una desaceleración respecto de meses anteriores, el aumento volvió a ubicarse por encima del registrado en diciembre.
Las empresas de medicina prepaga, en tanto, comunicaron a sus afiliados subas de hasta 2,5% en las cuotas, ajuste que también alcanzó a los copagos. Los usuarios pudieron consultar los detalles a través de la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud.
En la provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular aumentará desde el 16 de enero un 21,8%. Con el nuevo cuadro, la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a costar $97.057,65, mientras que las motos deberán abonar $38.801,03.
Por último, las empresas de cable y telefonía anticiparon nuevos retoques tarifarios para enero, con incrementos de entre 3% y 4,5% según el servicio y la ope
El conflicto entre Santa Fe y Nación escala con el correr de los días. En un nuevo capítulo de tensión con Casa Rosada, el gobernador, Maximiliano Pullaro, confirmó que el gobierno de Javier Milei, a través de Luis Caputo, presionó para que su territorio liquide de manera inmediata los 800 millones de dólares obtenidos recientemente para obra pública,
El ministro de Economía pretendía utilizar ese flujo de divisas para engrosar las reservas del Banco Central ante el inminente pago de deuda externa. En tanto, la decisión del mandatario provincial deja a 'Toto' sin un auxilio clave para afrontar los vencimientos de deuda de la próxima semana.
El gobierno de Javier Milei promulgó este viernes la ley 27.798 que define el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, con un eje central puesto en el equilibrio fiscal, el superávit financiero y la profundización del ajuste en sectores sensibles de la sociedad como Salud, Educación, Discapacidad, Ciencia y Técnica y jubilaciones mientras otorga ingentes fondos a los cada vez mayores compromisos de deuda y a la SIDE.
Sancionada por el Senado de la Nación el 26 de diciembre pasado, el Presupuesto establece que se deberá cerrar el año con un resultado financiero equilibrado o superavitario, y proyecta un superávit de 2,73 billones de pesos para el Sector Público Nacional. El total de gastos corrientes y de capital asciende a 148,06 billones de pesos, mientras que los recursos previstos alcanzan los 148,29 billones de pesos.
Con este esquema, el Presupuesto 2026 consolida la orientación fiscal del Gobierno, con superávit como objetivo central, mayor discrecionalidad en la administración de partidas y un marco más restrictivo para el gasto público, el empleo estatal y el financiamiento educativo y científico.
2 acontecimientos simultáneos y vinculados acerca de la relación Dólar / Peso: Desde este viernes 02/01 está vigente el nuevo esquema cambiario de bandas ajustado por inflación. Y desde el jueves 01/01 se liberaron US$ 20.000 millones, fondos que ingresaron al blanqueo de capitales que se realizó en 2024 y permanecían en cuentas especiales bancarias o de inversión.
El ministro Luis Caputo busca ampliar el límite superior del esquema cambiario para que no siga acumulándose atraso en la paridad y que haya dólares convirtiéndose en pesos, y no pesos en dólares.
