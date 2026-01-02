A abrocharse los cinturones: Javier Milei y Luis Caputo inician el 2026 con grandes desafíos

Live Blog Post

Números para arriba: El 2026 arrancó con complicaciones económicas

El inicio de 2026 estuvo marcado por al menos ocho aumentos confirmados que comenzaron a regir el 1° de enero y afectaron a servicios clave como transporte, combustibles, alquileres, salud y telecomunicaciones.

En materia de transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos registraron incrementos superiores al 4% en las 31 líneas que circulan en territorio porteño. El boleto mínimo de hasta tres kilómetros pasó a costar $619,37, mientras que los tramos de tres a seis valdrán $690, de seis a 12 km $743,15 y de 12 a 27 km $796,34.

En el subte porteño también se aplicó un ajuste tarifario, con el pasaje que subió de $1.206 a $1.259, mientras que el boleto del premetro quedó fijado en $440,67.

Por su parte, los combustibles se actualizaron por una nueva suba parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al Dióxido de Carbono. El litro de nafta súper se encareció $17,29 por el ICL y $1,059 adicionales por el IDC, mientras que el gasoil pasó a $14,39 y $1,640 respectivamente.

En cuanto a los peajes porteños, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, así como las trazas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, actualizaron sus cuadros tarifarios. Los valores variaron según tipo de vehículo y franja horaria, con incrementos que impactaron tanto en motos como en livianos y pesados.

En el mercado inmobiliario, los contratos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres registraron en enero un ajuste del 36,39% según el Índice de Contratos de Locación. Si bien el indicador mostró una desaceleración respecto de meses anteriores, el aumento volvió a ubicarse por encima del registrado en diciembre.

Las empresas de medicina prepaga, en tanto, comunicaron a sus afiliados subas de hasta 2,5% en las cuotas, ajuste que también alcanzó a los copagos. Los usuarios pudieron consultar los detalles a través de la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud.

En la provincia de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular aumentará desde el 16 de enero un 21,8%. Con el nuevo cuadro, la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a costar $97.057,65, mientras que las motos deberán abonar $38.801,03.

Por último, las empresas de cable y telefonía anticiparon nuevos retoques tarifarios para enero, con incrementos de entre 3% y 4,5% según el servicio y la ope