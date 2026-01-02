Los grandes cambios que anticipa el mercado del trabajo para los millennials, generación Z y Alfa

Empleo 2P.jpg Muchos cambios previstos en el mercado del trabajo rumbo al 2046.

Un empleo irreconocible e independientes empoderados

Los cambios anticipados tornarían el empleo moderno en uno “irreconocible” en tan solo dos décadas. Se trata del cambio vocacional más acelerado en la historia de la humanidad, superando incluso otras etapas revolucionarias en la historia.

En ese sentido, el mercado anticipa una integración inseparable entre los trabajadores del 2046 y la inteligencia artificial. Según Alan Guarino, vicepresidente de la consultora global Korn Ferry, ningún puesto de trabajo quedará sin alcance de dicha tecnología y “tareas que antes requerían equipos enteros de personas y varios meses de trabajo se reducirá a unos pocos minutos”.

Para Guarino, también van a desaparecer los mandos medios, ya que cada trabajador deberá ser capaz de tomar decisiones críticas y afrontar los resultados. “El cara a cara se volverá invaluable”, anticipó.

A su vez, los expertos prevén un auge en el empleo independiente. Con el formato de contratistas en el centro de la escena, las empresas aumentarán la demanda de trabajadores en esa modalidad, que muchas veces aprovecharán mejor la potencia de todas las herramientas disponibles en una previsible guerra de licencias.

Esto último implica que cada compañía centrará su asistencia de inteligencia artificial en un modelo por cuestiones de costo, algo que resultará en un límite de acceso al universo de modelos disponibles. Esto no afectaría a los contratistas, según prevé Ravin Jesuthasan, socio senior de la consultora Mercer, quienes podrán usar “el conjunto completo de herramientas y capacidades” de la IA en oferta.

Trabajo 3P Qué buscarán las empresas en el futuro inmediato.

Valorados quienes resuelvan

Por último, uno de los cambios más impactantes será la valoración que las empresas harán sobre su personal. En general, las compañías tenderán a buscar empleados que tengan la capacidad de resolver problemas de manera dinámica y a diario, dejando atrás el empleo automatizado y repetitivo que pasará a ser ocupado por la tecnología.

Según Gaurav Gupta, director de investigación en Kotter International, las empresas valorarán aquellos trabajadores que demuestren liderazgo y resolución, con capacidad de cruzar distintas áreas sin problemas. “La formación en liderazgo se extenderá a todos los niveles, habilitando así una acción rápida y descentralizada”, anticipó.

Millennials, Z’s y Alfa’s

Todos estos cambios serán atestiguados por al menos tres generaciones que llegarán activas plenamente al 2046. Se trata de las personas nacidas a partir de 1981 (millennials) y 2024 (alfa), muchas de ellas habiendo incluso cursado formatos de trabajo del siglo pasado.

