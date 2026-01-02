El trabajo contemporáneo está rumbo a una transformación irreversible según jugadores centrales del mercado laboral. Con la inteligencia artificial acelerando cambios en todas las áreas, la oferta de trabajo deja ver una metamorfósis sin precedentes que terminará de tomar forma en poco tiempo, unos 20 años según expertos, y abarcará por lo menos a tres generaciones que podrán ser testigos de la misma: los millennials, la generación Z y los todavía inactivos Alfa.
EMPLEO 2046
Los grandes cambios que anticipa el mercado del trabajo para los millennials, generación Z y Alfa
El mundo del trabajo cambia rápidamente y el mercado prevé un escenario radicalmente distinto en los próximos 20 años. Quiénes quedarán adentro.
Dentro de los principales cambios, operadores del mercado de multinacionales esperan que la inteligencia artificial integre un rol clave en las áreas de recursos humanos. En general, los empleadores podrán aplicar esta herramienta tecnológica para poder medir el desempeño de los trabajadores con un nivel de detalle nunca antes presenciado, pudiendo optimizar cuestiones como horarios de trabajo, ubicación del colaborador y áreas de asignación, entre otras.
Por otra parte, los expertos esperan grandes cambios en el campo formativo. Las empresas tenderán a apostar más y más por formar a sus propios trabajadores con educación específica para cada puesto, lo que podría conducir a una caída del interés por los títulos universitarios y un incremento en las carreras técnicas y vocacionales.
Según Peter Fasolo, antiguo gerente de recursos humanos de Johnson & Johnson, las empresas van a orientarse “a una relación de inversión más que transaccional”, lo que podría traducirse en una caída considerable de la oferta de trabajadores en países desarrollados. “Invertimos en tus habilidades para que puedas ser un profesional competitivo en tu ámbito”, destacó.
Un empleo irreconocible e independientes empoderados
Los cambios anticipados tornarían el empleo moderno en uno “irreconocible” en tan solo dos décadas. Se trata del cambio vocacional más acelerado en la historia de la humanidad, superando incluso otras etapas revolucionarias en la historia.
En ese sentido, el mercado anticipa una integración inseparable entre los trabajadores del 2046 y la inteligencia artificial. Según Alan Guarino, vicepresidente de la consultora global Korn Ferry, ningún puesto de trabajo quedará sin alcance de dicha tecnología y “tareas que antes requerían equipos enteros de personas y varios meses de trabajo se reducirá a unos pocos minutos”.
Para Guarino, también van a desaparecer los mandos medios, ya que cada trabajador deberá ser capaz de tomar decisiones críticas y afrontar los resultados. “El cara a cara se volverá invaluable”, anticipó.
A su vez, los expertos prevén un auge en el empleo independiente. Con el formato de contratistas en el centro de la escena, las empresas aumentarán la demanda de trabajadores en esa modalidad, que muchas veces aprovecharán mejor la potencia de todas las herramientas disponibles en una previsible guerra de licencias.
Esto último implica que cada compañía centrará su asistencia de inteligencia artificial en un modelo por cuestiones de costo, algo que resultará en un límite de acceso al universo de modelos disponibles. Esto no afectaría a los contratistas, según prevé Ravin Jesuthasan, socio senior de la consultora Mercer, quienes podrán usar “el conjunto completo de herramientas y capacidades” de la IA en oferta.
Valorados quienes resuelvan
Por último, uno de los cambios más impactantes será la valoración que las empresas harán sobre su personal. En general, las compañías tenderán a buscar empleados que tengan la capacidad de resolver problemas de manera dinámica y a diario, dejando atrás el empleo automatizado y repetitivo que pasará a ser ocupado por la tecnología.
Según Gaurav Gupta, director de investigación en Kotter International, las empresas valorarán aquellos trabajadores que demuestren liderazgo y resolución, con capacidad de cruzar distintas áreas sin problemas. “La formación en liderazgo se extenderá a todos los niveles, habilitando así una acción rápida y descentralizada”, anticipó.
Millennials, Z’s y Alfa’s
Todos estos cambios serán atestiguados por al menos tres generaciones que llegarán activas plenamente al 2046. Se trata de las personas nacidas a partir de 1981 (millennials) y 2024 (alfa), muchas de ellas habiendo incluso cursado formatos de trabajo del siglo pasado.
