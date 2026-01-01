Milei en la portada de The Telegraph: autobombo sospechoso revela inestabilidad futura y la soledad del líder

Sospechoso meet con Nigel Farage

La versión impresa del diario le dio un enfoque marcadamente local para el público británico, titulando con una frase contundente: “Javier Milei: Would I like to meet Farage? Abso-bloody-lutely!”, que se traduce como “Javier Milei: ‘¿Si me gustaría conocer a Farage? ¡Absolutamente sí!”.

Pero esta versión en español no le hace justicia al original en inglés, que contiene el juego de palabras “abso-bloody-lutely”, una expresión enfática que usa el “bloody” (“maldito”, o “condenado”) para reforzar el “absolutamente”.

El mandatario argentino expresó un interés genuino en reunirse con Nigel Farage, el líder de Reform UK y figura clave del Brexit.

Milei destacó que Farage posee una "mirada muy interesante" sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que espera aprender de su experiencia en su próximo viaje previsto para 2026. Ambos líderes comparten una agenda de:

Liberalismo económico radical.

Bajas masivas de impuestos.

Rechazo a las agendas progresistas.

Malvinas y armamento: Los temas de Estado

Más allá de la afinidad política con la derecha británica, la entrevista profundizó en puntos sensibles de la relación bilateral. Milei reafirmó que la soberanía de las Islas Malvinas "no es negociable", aunque aclaró que busca una vía diplomática y comercial. Asimismo, confirmó que existen negociaciones en curso para que el Reino Unido levante la prohibición de venta de armas a la Argentina, una restricción vigente desde el conflicto de 1982, según The Telegraph

Luis Caputo: ¿Donde están las joyas de la abuela?

Mientras Milei celebra su popularidad en el diario londinense, en Argentina crece la preocupación por las 37 toneladas de oro (valuadas en unos USD 5.000 millones) que el Banco Central envió a Londres entre junio y julio de 2024.

La operación, confirmada por el ministro Caputo bajo el argumento de que el oro "está mejor custodiado afuera" donde puede generar un rendimiento (estimado en un 5%), enfrenta hoy serios cuestionamientos judiciales y políticos:

Falta de transparencia: Recientes fallos judiciales y auditorías de la AGN han señalado que el BCRA envió el metal "sin contratos ni respaldo legal claro", lo que dificulta la trazabilidad de los activos. Peligro de embargos: Economistas y opositores advierten que, al sacar el oro de las bóvedas argentinas y colocarlo en jurisdicción británica, los lingotes quedan expuestos a posibles embargos por juicios internacionales pendientes, como el del caso YPF o los cupones PBI. Uso como garantía: Existen fuertes versiones que indican que el oro no fue enviado para "custodia", sino para ser utilizado como garantía (colateral) de un préstamo REPO por USD 1.000 millones, necesario para intervenir en el mercado cambiario y contener la brecha del dólar.

Marketing onanista

La estrategia de "autocelebración" en medios británicos convive con una realidad técnica delicada: mientras el Gobierno estrecha lazos con figuras como Farage para ganar legitimidad internacional, ha delegado la custodia de la "joya de la abuela" (las reservas de oro) a la misma plaza financiera de Londres, en una maniobra que la justicia argentina califica de "irregular y floja de papeles".

¿Será que en Argentina nadie lee ni pregunta nada?

