El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para celebrar su proyección internacional, esta vez destacando su aparición en el prestigioso diario británico The Telegraph. Pero, más allá del entusiasmo oficialista, lo sospechoso es si Luis Caputo y Federico Sturzenegge leyeron o no que el texto de "The Telegraph" presenta un alerta a los inversores del mundo.
CIEGOS SORDOS Y MUDOS
Milei en la portada de The Telegraph: autobombo sospechoso revela inestabilidad futura y la soledad del líder
La publicación de The Telegraph que Milei difundió cuestiona la viabilidad de su plan económico y aviva sospechas sobre maniobra del oro y soberanía de Malvinas
Los lectores del medio londinense lo posicionaron como el segundo líder mundial más relevante, un hito que el mandatario calificó bajo su habitual eslogan de "Fenómeno barrial". Sin embargo, el análisis del contenido revela matices que van desde el optimismo por la recuperación del crédito hasta advertencias sobre la sostenibilidad de su modelo, según Alejandro "Topo" Rodríguez, director Instituto Consenso Federal.
Milei y las sombras en la economía argentina
A pesar del entusiasmo oficialista, compartido por ministros como Luis "Toto" Caputo y Federico Sturzenegger, el texto de The Telegraph presenta una visión de doble filo. Si bien se reconoce el éxito en la baja de la inflación y una reducción "estadística" de la pobreza (que habría pasado del 50% al 31% según los datos citados por el medio), los analistas británicos mantienen una postura cautelosa.
La publicación advierte que, aunque el progreso es visible, "persisten dudas sobre su capacidad para transformar la economía a largo plazo". Esta sentencia ha sido señalada por críticos locales como un factor que podría condicionar la llegada de inversiones estructurales.
Dentro de la nota original, se destacan voces de ciudadanos que avalan el rumbo económico. Es el caso de Nicolas Antonelli, quien relató cómo el acceso gradual al crédito le permitió adquirir su primer vehículo. Según Antonelli, se percibe un aumento considerable en las escrituras de viviendas y ventas de motos y coches, sectores que estaban paralizados por la falta de financiamiento en años anteriores. "Antes de Milei, planeaba irme del país, pero Milei me dio esperanza", afirmó el entrevistado al diario británico.
Sospechoso meet con Nigel Farage
La versión impresa del diario le dio un enfoque marcadamente local para el público británico, titulando con una frase contundente: “Javier Milei: Would I like to meet Farage? Abso-bloody-lutely!”, que se traduce como “Javier Milei: ‘¿Si me gustaría conocer a Farage? ¡Absolutamente sí!”.
Pero esta versión en español no le hace justicia al original en inglés, que contiene el juego de palabras “abso-bloody-lutely”, una expresión enfática que usa el “bloody” (“maldito”, o “condenado”) para reforzar el “absolutamente”.
El mandatario argentino expresó un interés genuino en reunirse con Nigel Farage, el líder de Reform UK y figura clave del Brexit.
Milei destacó que Farage posee una "mirada muy interesante" sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que espera aprender de su experiencia en su próximo viaje previsto para 2026. Ambos líderes comparten una agenda de:
- Liberalismo económico radical.
- Bajas masivas de impuestos.
- Rechazo a las agendas progresistas.
- Malvinas y armamento: Los temas de Estado
Más allá de la afinidad política con la derecha británica, la entrevista profundizó en puntos sensibles de la relación bilateral. Milei reafirmó que la soberanía de las Islas Malvinas "no es negociable", aunque aclaró que busca una vía diplomática y comercial. Asimismo, confirmó que existen negociaciones en curso para que el Reino Unido levante la prohibición de venta de armas a la Argentina, una restricción vigente desde el conflicto de 1982, según The Telegraph
Luis Caputo: ¿Donde están las joyas de la abuela?
Mientras Milei celebra su popularidad en el diario londinense, en Argentina crece la preocupación por las 37 toneladas de oro (valuadas en unos USD 5.000 millones) que el Banco Central envió a Londres entre junio y julio de 2024.
La operación, confirmada por el ministro Caputo bajo el argumento de que el oro "está mejor custodiado afuera" donde puede generar un rendimiento (estimado en un 5%), enfrenta hoy serios cuestionamientos judiciales y políticos:
- Falta de transparencia: Recientes fallos judiciales y auditorías de la AGN han señalado que el BCRA envió el metal "sin contratos ni respaldo legal claro", lo que dificulta la trazabilidad de los activos.
- Peligro de embargos: Economistas y opositores advierten que, al sacar el oro de las bóvedas argentinas y colocarlo en jurisdicción británica, los lingotes quedan expuestos a posibles embargos por juicios internacionales pendientes, como el del caso YPF o los cupones PBI.
- Uso como garantía: Existen fuertes versiones que indican que el oro no fue enviado para "custodia", sino para ser utilizado como garantía (colateral) de un préstamo REPO por USD 1.000 millones, necesario para intervenir en el mercado cambiario y contener la brecha del dólar.
Marketing onanista
La estrategia de "autocelebración" en medios británicos convive con una realidad técnica delicada: mientras el Gobierno estrecha lazos con figuras como Farage para ganar legitimidad internacional, ha delegado la custodia de la "joya de la abuela" (las reservas de oro) a la misma plaza financiera de Londres, en una maniobra que la justicia argentina califica de "irregular y floja de papeles".
¿Será que en Argentina nadie lee ni pregunta nada?
