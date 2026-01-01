Mundial 2026: El gran 2025 de los rivales de la Selección Argentina

Dejando atrás ese dato de color hay que decir que los austriacos no juegan una Copa del Mundo desde 1998, año en que se realizó en Francia, donde Austria fue eliminado en la fase de grupos.

Ahora el seleccionado europeo se vio beneficiado por la ampliación de cupos (aunque a Europa solo le dieron 3 más) y ganó su zona clasificatoria, la cual integró junto a Bosnia, Rumania, Chipre y San Marino, esquivando a todas las potencias, y haciendo así más fácil su clasificación.

jor Jordania será el último rival de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026.

Jordania

Jordania tuvo el mejor año de su historia, ya que logró su primera clasificación a una Copa del Mundo, y de esta forma cumplió un sueño que siempre quedaba cerca pero no se daba, y en esta ocasión se vio también beneficiado por la ampliación de cupos, y así llegó al Mundial 2026.

Pero no es el único logro de los jordanos ya que este año llegaron a la final de la Copa Árabe, competición oficial de FIFA que diputan los seleccionados africanos y asiáticos del mundo árabe. Allí tuvo una destacada actuación y llegó a la final, donde cayó ante Marruecos en un apasionante partido que finalizó 3 a 2.

De esta forma transitaron el 2025 los tres primeros rivales de Argentina en la Copa del Mundo 2026, Argelia, Austria y Jordania, y si bien el seleccionado albiceleste es claro favorito con los 3, Lionel Scaloni deberá tomar nota si no quiere que le pase lo del debut del Mundial 2022.

+ de Golazo24

El sorprendente récord que quiere alcanzar Cristiano Ronaldo y nadie pudo lograr

Qué es el efecto Antoine Semenyo: la pieza que Guardiola le robó a toda la Premier

Gallardo lo llamó y un campeón de América está cerca de volver a River