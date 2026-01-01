La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, integra el grupo “J” del Mundial 2026. Allí tendrá como rivales a Argelia (16/6), Austria (22/6) y Jordania (27/6), y los 3 seleccionados consiguieron grandes logros deportivos en este 2025, algo que debe anotar el entrenador argentino para no sufrir el mal de Arabia Saudita, como en 2022.
Mundial 2026: El gran 2025 de los rivales de la Selección Argentina
Argelia, Austria y Jordania serán los rivales de la Selección Argentina en el Mundial 2026, y los tres tuvieron un gran año.
Mundial 2026: El gran año 2025 de Argelia, Austria y Jordania
Los tres rivales de Argentina tuvieron un gran año, partiendo desde la base que los 3 consiguieron clasificar al Mundial en este 2025 algo meritorio para seleccionados que no estuvieron presentes en los últimos Mundiales.
Argelia
Arrancamos con Argelia, que será el primer rival de Argentina (16/6). Los africanos consiguieron regresar a un Mundial luego de 12 años, ya que su última participación fue n la edición de 2014, disputada en Brasil, donde fue eliminado en octavos de final en tiempo suplementario por Alemania, que luego se consagraría campeona.
Además de la clasificación al Mundial, Argelia está disputando la Copa Africana de Naciones donde a falta de una fecha para finalizar la fase de grupos ya se clasificó a los octavos de final gracias a los triunfos por 3 a 0 a Sudán y 1 a 0 a Burkina Faso. En este 31 de diciembre cerrará la fase de grupos con Guinea Ecuatorial, que perdió los dos partidos y ya está eliminado.
Austria
Argentina se verá las caras con Austria en lo que será el segundo partido de la fase de grupos en un día muy especial. Se trata del 22 de junio, día en el que se cumplirán 40 años de los 2 goles de Diego Maradona a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 86.
Dejando atrás ese dato de color hay que decir que los austriacos no juegan una Copa del Mundo desde 1998, año en que se realizó en Francia, donde Austria fue eliminado en la fase de grupos.
Ahora el seleccionado europeo se vio beneficiado por la ampliación de cupos (aunque a Europa solo le dieron 3 más) y ganó su zona clasificatoria, la cual integró junto a Bosnia, Rumania, Chipre y San Marino, esquivando a todas las potencias, y haciendo así más fácil su clasificación.
Jordania
Jordania tuvo el mejor año de su historia, ya que logró su primera clasificación a una Copa del Mundo, y de esta forma cumplió un sueño que siempre quedaba cerca pero no se daba, y en esta ocasión se vio también beneficiado por la ampliación de cupos, y así llegó al Mundial 2026.
Pero no es el único logro de los jordanos ya que este año llegaron a la final de la Copa Árabe, competición oficial de FIFA que diputan los seleccionados africanos y asiáticos del mundo árabe. Allí tuvo una destacada actuación y llegó a la final, donde cayó ante Marruecos en un apasionante partido que finalizó 3 a 2.
De esta forma transitaron el 2025 los tres primeros rivales de Argentina en la Copa del Mundo 2026, Argelia, Austria y Jordania, y si bien el seleccionado albiceleste es claro favorito con los 3, Lionel Scaloni deberá tomar nota si no quiere que le pase lo del debut del Mundial 2022.
