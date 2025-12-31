La Casa Rosada plantea como “solución” de gobierno una nueva suba de tarifas a partir del 1/1/26 para desalentar el consumo de energía y así evitar las interrupciones en el suministro.
AMBA: UN MILLÓN DE CASAS A OSCURAS
El gobierno nacional espera que se repitan cortes de luz durante el verano 2026
La primera ola de calor ocurrida en Buenos Aires hacia finales de 2025 dejó masivos cortes de energía en el AMBA. Preocupación en el gobierno de Milei.
En el caso de Edenor la suba llegará al 2,31% mientras que para Edesur el incremento llegará al 2,24%.
Estos ajustes se suman a la actualización mensual prevista en las revisiones tarifarias quinquenales y a la fórmula de indexación que considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las últimas 48 horas de 2025 mostraron a decenas de miles de hogares de la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano con prolongadas carencias de luz.
Apagón en el AMBA
Casi un millón de usuarios se quedó sin luz mientras la temperatura en CABA Y GBA superaba los 30 grado
El “combo” fue extremadamente complicado calor extremo y cortes de energía eléctrica.
Edesur (la empresa responsable en las áreas afectadas por el apagón) explicó:
De acuerdo a la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) existieron 952.036 usuarios sin luz en el peor momento del corte.
La interrupción también afectó a los barrios porteños de Recoleta, Flores, Caballito, Almagro, Constitución, Monserrat, Parque Avellaneda, Parque Patricios, San Cristóbal, San Nicolás, Vélez Sarsfield, Villa del Parque, Villa Devoto y Villa Soldati.
En tanto, en el gran Buenos Aires, se perjudicaron Luis Guillón, Monte Grande, Gerli, Canning, Lanús, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley y Bernal.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional durante los primeros días de 2026 se espera una temperatura cercana a los 39 grados.
Solamente algunos chaparrones podrían llevar cierto alivio a los vecinos de la principal concentración humana del país.P