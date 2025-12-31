urgente24
AMBA: UN MILLÓN DE CASAS A OSCURAS

El gobierno nacional espera que se repitan cortes de luz durante el verano 2026

La primera ola de calor ocurrida en Buenos Aires hacia finales de 2025 dejó masivos cortes de energía en el AMBA. Preocupación en el gobierno de Milei.

31 de diciembre de 2025 - 17:17
Apagón en el AMBA

La Casa Rosada plantea como “solución” de gobierno una nueva suba de tarifas a partir del 1/1/26 para desalentar el consumo de energía y así evitar las interrupciones en el suministro.

En el caso de Edenor la suba llegará al 2,31% mientras que para Edesur el incremento llegará al 2,24%.

Estos ajustes se suman a la actualización mensual prevista en las revisiones tarifarias quinquenales y a la fórmula de indexación que considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las últimas 48 horas de 2025 mostraron a decenas de miles de hogares de la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano con prolongadas carencias de luz.

Desde el sitio Meteored Argentina se anticipa que el presente verano presenta para Argentina un 45% más de posibilidades de olas de calor que los años anteriores.

El gobierno nacional aumentó las tarifas de energía a partir de 2026

Apagón en el AMBA

Casi un millón de usuarios se quedó sin luz mientras la temperatura en CABA Y GBA superaba los 30 grado

El “combo” fue extremadamente complicado calor extremo y cortes de energía eléctrica.

Edesur (la empresa responsable en las áreas afectadas por el apagón) explicó:

Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas.

De acuerdo a la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) existieron 952.036 usuarios sin luz en el peor momento del corte.

La interrupción también afectó a los barrios porteños de Recoleta, Flores, Caballito, Almagro, Constitución, Monserrat, Parque Avellaneda, Parque Patricios, San Cristóbal, San Nicolás, Vélez Sarsfield, Villa del Parque, Villa Devoto y Villa Soldati.

En tanto, en el gran Buenos Aires, se perjudicaron Luis Guillón, Monte Grande, Gerli, Canning, Lanús, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley y Bernal.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional durante los primeros días de 2026 se espera una temperatura cercana a los 39 grados.

Solamente algunos chaparrones podrían llevar cierto alivio a los vecinos de la principal concentración humana del país.P

