El gobierno nacional espera que se repitan cortes de luz durante el verano 2026

image El gobierno nacional aumentó las tarifas de energía a partir de 2026

Apagón en el AMBA

Casi un millón de usuarios se quedó sin luz mientras la temperatura en CABA Y GBA superaba los 30 grado

El “combo” fue extremadamente complicado calor extremo y cortes de energía eléctrica.

Así se vio el sur de la Ciudad de Buenos Aires (Boedo, San Cristóbal, Caballito, Parque Patricios, Almagro, Villa Crespo) por el apagón. pic.twitter.com/MGZYHtPFxw — El Destape (@eldestapeweb) December 31, 2025

Edesur (la empresa responsable en las áreas afectadas por el apagón) explicó:

Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas. Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas.

De acuerdo a la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) existieron 952.036 usuarios sin luz en el peor momento del corte.

La interrupción también afectó a los barrios porteños de Recoleta, Flores, Caballito, Almagro, Constitución, Monserrat, Parque Avellaneda, Parque Patricios, San Cristóbal, San Nicolás, Vélez Sarsfield, Villa del Parque, Villa Devoto y Villa Soldati.

En tanto, en el gran Buenos Aires, se perjudicaron Luis Guillón, Monte Grande, Gerli, Canning, Lanús, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley y Bernal.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional durante los primeros días de 2026 se espera una temperatura cercana a los 39 grados.

Solamente algunos chaparrones podrían llevar cierto alivio a los vecinos de la principal concentración humana del país.P