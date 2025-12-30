urgente24
Proyecto para frenar la disolución de la ANDIS

Pablo Yedlin (UxP) presentó un proyecto de declaración contra la disolución de ANDIS entiende que “Debilita la institucionalidad".

30 de diciembre de 2025 - 20:25
Pablo Yedlin. Legislador de UxP

El diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Yedlin presentó un proyecto de declaración que advierta sobre los riesgos del anuncio de desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud.

En la iniciativa, que se nutre con la firma de importantes diputados del principal bloque opositor, el legislador tucumano alertó que la transferencia de funciones al ministerio de Salud, hoy a cargo de Mario Lugones, se realiza sin un plan integral de transición que garantice la continuidad de las políticas públicas, la preservación documental y la transparencia administrativa.

El legislador aseguró Estamos ante una medida que no solo debilita la institucionalidad de las políticas de discapacidad en la Argentina, sino que pone en riesgo la documentación en un área que actualmente es objeto de investigaciones judiciales y periodísticas

El texto presentado en la Cámara Baja, al que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, subraya que la reestructuración podría afectar seriamente la rendición de cuentas, ya que el movimiento de expedientes y la disolución del organismo sin los debidos procesos de control podrían borrar pruebas críticas.

El proyecto exhorta al Poder Ejecutivo a

Publicar de manera inmediata los actos administrativos que dispongan la disolución o transferencia de funciones de la ANDIS, junto con sus fundamentos técnicos, presupuestarios y jurídicos

Además, exige al Gobierno que garantice

La continuidad plena e ininterrumpida de las prestaciones, pensiones, programas y apoyos destinados a personas con discapacidad

Por otra parte, insta a

Disponer medidas expresas de resguardo, preservación y custodia de toda la documentación física y digital, incluyendo expedientes, bases de datos, sistemas informáticos y registros administrativos

Al respecto, reclama al Poder Ejecutivo que someta todo este proceso a “auditorías integrales de los organismos de control competentes y a la supervisión del Congreso de la Nación”.

Por último, exhorta al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) y que estas modificaciones no impliquen ninguna demora.

La iniciativa cuenta con las firmas de los diputados

Germán Martínez, Paula Penacca, Ariel Rauschenberger, Cecilia Moreau, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Ana María Ianni, Carlos Castagneto y Julia Strada, entre otros.

