Proyecto para frenar la disolución de la ANDIS

El texto presentado en la Cámara Baja, al que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, subraya que la reestructuración podría afectar seriamente la rendición de cuentas, ya que el movimiento de expedientes y la disolución del organismo sin los debidos procesos de control podrían borrar pruebas críticas.

Javier Milei Javier Milei corrido por los tiempos de UxP Imagen creada con IA/Grok

El proyecto exhorta al Poder Ejecutivo a

Publicar de manera inmediata los actos administrativos que dispongan la disolución o transferencia de funciones de la ANDIS, junto con sus fundamentos técnicos, presupuestarios y jurídicos Publicar de manera inmediata los actos administrativos que dispongan la disolución o transferencia de funciones de la ANDIS, junto con sus fundamentos técnicos, presupuestarios y jurídicos

Además, exige al Gobierno que garantice

La continuidad plena e ininterrumpida de las prestaciones, pensiones, programas y apoyos destinados a personas con discapacidad La continuidad plena e ininterrumpida de las prestaciones, pensiones, programas y apoyos destinados a personas con discapacidad

Por otra parte, insta a

Disponer medidas expresas de resguardo, preservación y custodia de toda la documentación física y digital, incluyendo expedientes, bases de datos, sistemas informáticos y registros administrativos Disponer medidas expresas de resguardo, preservación y custodia de toda la documentación física y digital, incluyendo expedientes, bases de datos, sistemas informáticos y registros administrativos

Al respecto, reclama al Poder Ejecutivo que someta todo este proceso a “auditorías integrales de los organismos de control competentes y a la supervisión del Congreso de la Nación”.

Por último, exhorta al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) y que estas modificaciones no impliquen ninguna demora.

La iniciativa cuenta con las firmas de los diputados

Germán Martínez, Paula Penacca, Ariel Rauschenberger, Cecilia Moreau, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Ana María Ianni, Carlos Castagneto y Julia Strada, entre otros.

