El diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Yedlin presentó un proyecto de declaración que advierta sobre los riesgos del anuncio de desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud.
OFENSIVA DE UXP
Proyecto para frenar la disolución de la ANDIS
Pablo Yedlin (UxP) presentó un proyecto de declaración contra la disolución de ANDIS entiende que “Debilita la institucionalidad".
En la iniciativa, que se nutre con la firma de importantes diputados del principal bloque opositor, el legislador tucumano alertó que la transferencia de funciones al ministerio de Salud, hoy a cargo de Mario Lugones, se realiza sin un plan integral de transición que garantice la continuidad de las políticas públicas, la preservación documental y la transparencia administrativa.
El texto presentado en la Cámara Baja, al que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, subraya que la reestructuración podría afectar seriamente la rendición de cuentas, ya que el movimiento de expedientes y la disolución del organismo sin los debidos procesos de control podrían borrar pruebas críticas.
El proyecto exhorta al Poder Ejecutivo a
Además, exige al Gobierno que garantice
Por otra parte, insta a
Al respecto, reclama al Poder Ejecutivo que someta todo este proceso a “auditorías integrales de los organismos de control competentes y a la supervisión del Congreso de la Nación”.
Por último, exhorta al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) y que estas modificaciones no impliquen ninguna demora.
La iniciativa cuenta con las firmas de los diputados
Germán Martínez, Paula Penacca, Ariel Rauschenberger, Cecilia Moreau, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Ana María Ianni, Carlos Castagneto y Julia Strada, entre otros.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año
El veranito del dólar bajo comienza a terminarse
Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó
Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche