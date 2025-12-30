urgente24
"No constituye delito": la Justicia absolvió a los ex Vélez en un polémico fallo

La Justicia de Tucumán sobreseyó a Sosa, Cufré, Osorio y Florentín por el caso de presunto abuso sexual cuando eran futbolistas de Vélez.

30 de diciembre de 2025 - 21:27
Los cuatro futbolistas de Vélez involucrados en el caso de presunto abuso sexual a una joven en marzo de 2024, fueron sobreseídos por la Justicia este martes. El juez de la causa, Augusto José Paz Almonacid consideró que el hecho denunciado "no constituye delito".

Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín fueron absueltos por el caso que los señalaba como autores de abuso a una periodista en un hotel de Tucumán a principios del año pasado. En aquel entonces, todos eran futbolistas de Vélez, y tras la denuncia judicial fueron desvinculados inmediatamente del club.

Olimpia frenó el fichaje de José Florentín tras el pedido de prisión preventiva
José Florentín Bobadilla, uno de los ex Vélez acusados

José Florentín Bobadilla, uno de los ex Vélez acusados

La Justicia tucumana, a través de Paz Almonacid, basó su decisión en las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares y en los informes psicológicos, concluyendo que no existieron elementos que acreditaran un abuso y que, según la evidencia, hubo consentimiento entre las partes.

Además, rechazó los cuestionamientos sobre la querella sobre supuestas irregularidades en las pericias.

"El juez no valoró ninguna prueba de la víctima": la querella apelará el fallo a favor de los ex jugadores de Vélez

La resolución generó reacciones inmediatas. Inmediatamente la defensa aseguró que apelará el fallo a instancias superiores. La abogada de la joven denunciante, Patricia Neme, argumentó: "El juez no valoró ninguna prueba de la víctima. Valoró solo una prueba del teléfono de las testigos que también estamos por impugnar".

Por su parte, la víctima sostuvo: "Nadie me va a negar las lesiones que tuve. Nadie me va a negar mi short ensangrentado. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. No puede ser esto un precedente para que las mujeres nos quedemos calladas y no denunciemos".

