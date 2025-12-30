Las fuertes declaraciones de Gian Piero Gasperini sobre Paulo Dybala

La novela del recién comenzado verano ha sido el Boca-Paulo Dybala, y aunque parece que el delantero surgido en Instituto de Córdoba no llegará en este mercado de pases al “Xeneize” se sigue hablando de su posible llegada, la cual puede darse a mitad de 2026. Ahora el que habló del jugador fue su entrenador en la Roma, Gian Piero Gasperini, y no tuvo pelos en la lengua.
Entre los idas y vueltas con Boca el que habló sobre Paulo Dybala y dejó un poco definido cuanto tiempo le queda a “La Joya” en la Roma fue el entrenador del primer equipo, Gian Piero Gasperini. El DT de “La Loba” tuvo palabras claras, sin dar vueltas y fue contundente sobre Paulo Dybala.
El italiano arrancó diciendo sobre Paulo Dybala:
“La Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Está claro que cuando está en forma, el juego ofensivo se desarrolla de una manera completamente diferente”.
Pero luego elevó un poco las palabras y no tuvo problemas en decir cuando es útil el jugador argentino para la Roma y cuando no.
“Si no está lesionado, juega. Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de esta noche. Pero incluso a mitad de temporada, sigue bien, porque juega para este equipo”.
El entrenador no está tan equivocado, las lesiones han tratado mal al cordobés, tan es así que apenas jugó 842 minutos de los 2072 posibles en esta temporada, eso fue en 14 de los 23 partidos de la Roma, inclusive ni siquiera fue en todos titular. Por esta razón es que sus números son muy pobres, apenas 2 goles y 1 asistencia en toda la temporada.
Recién ahora volvió a jugar un partido completo desde el 29 de octubre de 2025, fecha en la cual se lesionó por última vez. Si bien ya hace un par de semanas que está recuperado, lo cierto es que venía ingresando en el segundo tiempo y en esta fecha volvió a ser titular.
Con estos números es difícil que renueve su contrato con Roma, pero el club seguramente no querrá que se vaya gratis, como pasó con Leandro Paredes, donde Boca terminó pagando una cifra baja, pero al menos algo pagó. Por eso veremos que condiciones pone el club de la capital italiana para que llegue a Boca en junio, pero por el rendimiento es probable que no continúe en la Roma.
