La escena se repitió durante todo el fin de semana con filas desde temprano, changuitos llenos y celulares grabando cada pasillo. La apertura de un nuevo outlet en Buenos Aires volvió a encender una discusión que ya se instaló en el consumo cotidiano, ¿hasta dónde puede bajar un precio sin dinamitar al comercio tradicional?
RETAIL
Buenos Aires suma un outlet gigante que rompe precios y pone en jaque al comercio tradicional
Comerciantes de la zona reconocen que el flujo de gente que atrae el outlet beneficia al barrio, pero también admiten que competir en precio es muy dificil.
La protagonista es Vestcasa, una cadena internacional de origen brasileño que acaba de inaugurar una megatienda en la Ciudad y promete convertirse en un imán para quienes buscan gastar menos sin resignar variedad.
El desembarco no solo apunta al consumidor final, sino que también genera ruido en el entramado comercial porteño, donde muchos negocios chicos miran con atención y algo de preocupación este nuevo jugador.
La inauguración del sábado fue, en términos comerciales, un golpe de efecto. Promociones agresivas, difusión masiva en redes sociales y un solo local en Buenos Aires donde se puede resolver desde la cocina hasta el baño, pasando por decoración, blanquería y artículos de uso diario.
¿Dónde queda el nuevo local en Buenos Aires que está dando que hablar?
La megatienda de Vestcasa eligió Barracas como punto estratégico para su expansión. El nuevo local en Buenos Aires está ubicado en Regimiento Patricios 452, una zona que en los últimos años se transformó en polo comercial y logístico, con buen acceso desde distintos puntos de la Ciudad y el conurbano.
El espacio impresiona por sus dimensiones. Pasillos amplios, señalización clara y sectores bien diferenciados hacen que la experiencia de compra sea similar a la de los grandes formatos internacionales. No es casual, el modelo apunta a que el cliente pase tiempo dentro del local y termine comprando más de lo que fue a buscar.
Durante el primer fin de semana, el movimiento superó las expectativas. Según comentaron empleados del lugar, hubo momentos de saturación en cajas y reposición constante en rubros clave, algo que ya había ocurrido en la primera experiencia de la marca en Liniers.
¿Qué se puede comprar en este local de Buenos Aires y por qué atrae tanto?
La variedad es uno de los grandes ganchos. En este local de Buenos Aires conviven productos de blanquería, bazar, cocina, organización del hogar, decoración, limpieza y pequeños electrodomésticos.
Entre los artículos más buscados aparecen sábanas, toallas, acolchados y organizadores, con precios que, según los clientes, están por debajo de los valores habituales en comercios de barrio y cadenas tradicionales. También hay fuerte presencia de productos de cocina y bazar, con utensilios básicos y accesorios que suelen tener alta rotación.
Otro punto que seduce es la política de promociones temporales. Muchas ofertas no están pensadas para durar semanas, sino días o incluso horas, lo que genera una sensación de urgencia que empuja la compra impulsiva.
Precios bajos en un local de Buenos Aires: ¿cómo logra Vestcasa competir así?
La clave del modelo está en el volumen. Vestcasa trabaja con compras masivas y una logística aceitada que le permite bajar costos desde el origen. Esa diferencia se traslada al precio final.
Desde la empresa explican que no se trata solo de vender barato, sino de rotar rápido el stock. Menos mercadería guardada, más movimiento y una estructura pensada para escalar.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año
El veranito del dólar bajo comienza a terminarse
Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó
Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando