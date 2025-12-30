Buenos Aires suma un outlet gigante que rompe precios y pone en jaque al comercio tradicional

El espacio impresiona por sus dimensiones. Pasillos amplios, señalización clara y sectores bien diferenciados hacen que la experiencia de compra sea similar a la de los grandes formatos internacionales. No es casual, el modelo apunta a que el cliente pase tiempo dentro del local y termine comprando más de lo que fue a buscar.

Durante el primer fin de semana, el movimiento superó las expectativas. Según comentaron empleados del lugar, hubo momentos de saturación en cajas y reposición constante en rubros clave, algo que ya había ocurrido en la primera experiencia de la marca en Liniers.

¿Qué se puede comprar en este local de Buenos Aires y por qué atrae tanto?

La variedad es uno de los grandes ganchos. En este local de Buenos Aires conviven productos de blanquería, bazar, cocina, organización del hogar, decoración, limpieza y pequeños electrodomésticos.

Entre los artículos más buscados aparecen sábanas, toallas, acolchados y organizadores, con precios que, según los clientes, están por debajo de los valores habituales en comercios de barrio y cadenas tradicionales. También hay fuerte presencia de productos de cocina y bazar, con utensilios básicos y accesorios que suelen tener alta rotación.

vestcasa buenos aires outlet

Otro punto que seduce es la política de promociones temporales. Muchas ofertas no están pensadas para durar semanas, sino días o incluso horas, lo que genera una sensación de urgencia que empuja la compra impulsiva.

Precios bajos en un local de Buenos Aires: ¿cómo logra Vestcasa competir así?

La clave del modelo está en el volumen. Vestcasa trabaja con compras masivas y una logística aceitada que le permite bajar costos desde el origen. Esa diferencia se traslada al precio final.

Desde la empresa explican que no se trata solo de vender barato, sino de rotar rápido el stock. Menos mercadería guardada, más movimiento y una estructura pensada para escalar.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche