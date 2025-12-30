Meta Platforms se esfuerza en IA y paga US$ 2.000M por Manus (famosa en China)

Entonces, Manus es una startup de inteligencia artificial con sede en Singapur y fundadores chinos que realiza investigaciones profundas y realiza otras tareas para usuarios que pagan.

Manus buscaba una nueva ronda de financiación con una valoración de US$ 2.000 millones cuando Meta contactó con la startup, según algunas fuentes.

Reorganizando

El cofundador y director ejecutivo de Manus, Xiao Hong, a quien a menudo se le conoce con el apodo de 'Red', reportará directamente a Javier Olivan, director de Operaciones de Meta, dijeron algunas personas.

La adquisición es uno de los ejemplos más destacados de una importante empresa tecnológica estadounidense que compra un producto de inteligencia artificial desarrollado en el ecosistema de IA y startups de Asia.

Manus ganó una amplia base de seguidores cuando presentó un agente de IA capaz de generar informes de investigación detallados y crear sitios web personalizados, utilizando modelos desarrollados por Anthropic y la china Alibaba.

El acuerdo representa un nuevo paso para Meta, que está invirtiendo agresivamente en IA para competir con Google, Microsoft y OpenAI.

El acuerdo ayudaría a Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) a consolidar su posición en el segmento de productos de agentes de IA, un campo de batalla cada vez más intenso entre empresas de IA que crean herramientas para realizar tareas complejas con mínima intervención humana.

Microsoft ha operado un popular asistente de IA, Copilot.

Meta afirma que seguirá operando y vendiendo el servicio de Manus e integrarlo en su conjunto de productos de redes sociales.

Meta ha promocionado anteriormente los llamados modelos de código abierto, que son en gran medida de libre acceso, modificación y distribución.

