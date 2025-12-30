Tampoco hoy 30/12 está vigente Inocencia Fiscal: Falta Boletín Oficial pero aquí el texto completo

Los bancos reclaman “se convoque a una mesa de trabajo interinstitucional conformada por el Banco Central de la República Argentina, las entidades financieras que representamos, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de alinear criterios interpretativos y definir lineamientos operativos claros y homogéneos desde la etapa inicial de implementación”.

Ningún banco aplicará hoy la Ley de Inocencia Fiscal, porque la norma no se publicó en el Boletín Oficial. No aparece en la edición de este martes 30 de diciembre. Al no haberse promulgado, aún no está vigente. pic.twitter.com/A5clFT2v6O — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 30, 2025

Demanda US$ pese a tasa al 35%

Mariano Cuparo Ortiz en BAE Negocios:

"(...) La jornada del lunes dejó entonces una cotización con tendencia alcista en el dólar mayorista y con comentarios del mercado que indicaron que se intensificó el nivel de ventas del Tesoro. Todo eso, pese a que en paralelo la tasa de interés fue al alza. Aunque el lunes 15 de diciembre el Gobierno había comprado unos US$ 320 M por fuera del mercado, desde entonces la novedad fue un cambio de signo con ventas oficiales, por alrededor de US$ 200 M.

Desde Ecolatina reseñaron: “El Tesoro habría virado la postura compradora que venía presentando en el MULC para contener el reacomodamiento del mercado a los anuncios y habría vendido instrumentos dólar linked en el mercado secundario. Siguiendo los últimos datos, Hacienda habría vendido US$ 200 M entre el 17 y el 18, y al menos otros US$ 12 M el viernes pasado, según se deduce de los movimientos de los depósitos en pesos. Descontando los movimientos netos con Organismos Internacionales, el stock de depósitos en dólares en el BCRA pasó de US$ 2.077 M el 16/12 a US$ 1.869 M el 19/12”.

El dato actualizado al 22 de diciembre los mostró en US$ 1.834 M y los rumores desde el mercado marcan que esa tendencia continuó hasta este lunes, jornada en la que se disparó.

El analista financiero Christian Buteler dijo: “El Tesoro viene operando hace varios días para evitar que el dólar llegue al techo de la banda. No es que falta oferta, es que ahora hay más demanda y el Tesoro está vendiendo, pese a que la tasa de interés subió al 35%. Se dice que la semana pasada también vendió, aunque lo de este lunes fue en niveles mayores. Si no vende, el dólar toca el techo y tiene que salir a vender el BCRA, pero la estrategia no se entiende, porque el Tesoro está vendiendo a semanas de tener que hacer los pagos de deuda del 9 de enero, para los que le faltan US$ 2.300 M”. (...)".

Tema del Día: ¿Cómo se pagan vencimientos US$?

Sin embargo, Guillermo Laborda en El Cronista Comercial:

"(...) Diciembre siempre se caracterizó por una mayor demanda de pesos por empresas que pagan medio aguinaldo y vacaciones. Ello se notó al máximo ayer con el salto de la caución, pero no se trasladó a los plazo fijos. ¿Por qué? Primero porque se trata de algo puntual de fin de mes y luego por la reciente norma de la CNV que habilita en una mayor proporción del patrimonio a fondos de money market a posicionarse en los plazo fijo. La entidad que preside Roberto Silva amplió en la previa de la Navidad los porcentajes permitiendo que la exposición a cada modalidad de plazo fijo (precancelables y no precancelables) alcance, en forma individual, como máximo el 50% del patrimonio del Fondo. Al mismo tiempo, la normativa mantiene el límite máximo del 70% de inversión, en forma conjunta, en plazos fijos precancebables y no precancelables. Todo ello derivó en tasas más bajas, y la Tamar cediendo al 26% anual pese a la iliquidez reinante.

Siguen las dudas en la plaza por saber cómo Luis Caputo pagará el vencimiento de la deuda del 9 de enero por US$ 4.200 millones. El economista Fernando Marull destacó que “el gobierno ya contaría con US$ 2600 millones para el vencimiento de deuda soberana (US$ 1.000 millones del Bonar 29, más otros US$ 1.000 millones en depósitos del Tesoro y US$ 600 millones de represas). Todavía resta conseguir otros US$ 1.600 millones, que pueden conseguirse con el repo, compras o colocación de un bono”.

El cómo se pagará importa porque tiene diferentes impactos ya sea en tasas, dólar o bonos. Lo que está claro desde hace tiempo que las probabilidades de incumplimiento de la Argentina se desplomaron con el riesgo país hoy en torno a los 560 puntos. De hecho, el resultado de las elecciones del 26 de octubre fue clave para hacer reducir esas probabilidades. Seguramente lo que está delineando el Ministerio de Economía es el pago con el menor costo financiero para el país. Incluso no habría que descartar una oferta de canje de bonos para que puedan reinvertirse. (...)".

Una reflexión

Diego Giacomini:

"(...) Pero bueno, hay muchos periodistas económicos y también no económicos que no saben cómo vender optimismo; y para hacerlo no solo se agarran de cualquier cosa; sino que escriben cosas que directamente están mal.

Lo más sorprendente que estos periodistas, no todos pero en su mayoría, es gente que el PEN ha despreciado y despreciará siempre tanto como profesionales como personas.

(...) Cuando salió el esquema cambiario FMI/Milei dije que era similar al esquema cambiario FMI/MACRI que había durado 15 meses, pero anticipé que duraría menos y que iba a ser cambiado por el propio gobierno solito.

Duro 8 meses y lo cambió el gobierno solito."

