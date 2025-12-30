La carrera de Salomón Rondón continúa. El futbolista venezolano -ex River- todavía tiene cuerda y, a sus 36 años, fue anunciado como flamante "refuerzo" del Pachuca, de México. Estaba cedido en España, pero de común acuerdo entre las partes se decidió que el delantero regresara.
VIDEO
No hizo pie en River, cortó su contrato en España y ahora lo presentan como un héroe
Tras un paso deslucido por River y un extraño retorno anticipado desde el Real Oviedo, Salomón Rondón fue anunciado con un video estilo Far West en México.
"El valiente héroe vuelve por el antiguo camino real, demostrando su coraje", anunció el Pachuca, que milita en la Liga MX. Se refería a Salomón Rondón, que también supo tener un breve paso por el River de Martín Demichelis pero que nunca hizo pie.
A pesar de su flojo paso por el conjunto Millonario, al que llegó proveniente del Everton inglés, Rondón es una de las grandes figuras del fútbol de Venezuela. Histórico con la selección Vinotinto, ha liderado al combinado nacional durante los últimos años y, recientemente, se quedó a las puertas del Mundial 2026.
Rondón tenía su pase en manos del Grupo Pachuca, grupo empresario dueño del Pachuca, y estaba cedido al Real Oviedo de España -también propiedad del Grupo Pachuca-. La decisión había sido salir a préstamo al equipo de LaLiga hasta mediados de 2026, pero por razones que no fueron aclaradas el delantero volvió antes de lo esperado.
El Far West y Salomón Rondón: el curioso video de Pachuca para recibir a su delantero
Los Tuzos lo recibieron con honores. En un particular video con temática del Far West, el conjunto mexicano le dio la bienvenida a su cowboy. "El silencio le recordaba que el éxito podía seguir ahí", dice una voz en off. El venezolano tiene contrato con Pachuca hasta 2027. A sus 36 años, inaugura un nuevo capítulo en su carrera.
+ de Golazo24
Nico Paz se divierte al ritmo de Fito Páez: los 'Giros' que descaderan en Italia
Matías Soulé brilla en la Roma pero un fantasma lo persigue en la Selección
Marchas atrás y sospechas: el desprolijo manejo de Boca que confunde a todos
Boca: El increíble motivo por el cual se podría caer lo de Marino Hinestroza