No hizo pie en River, cortó su contrato en España y ahora lo presentan como un héroe

El Far West y Salomón Rondón: el curioso video de Pachuca para recibir a su delantero

Los Tuzos lo recibieron con honores. En un particular video con temática del Far West, el conjunto mexicano le dio la bienvenida a su cowboy. "El silencio le recordaba que el éxito podía seguir ahí", dice una voz en off. El venezolano tiene contrato con Pachuca hasta 2027. A sus 36 años, inaugura un nuevo capítulo en su carrera.