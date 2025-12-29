Boca le ganó un refuerzo a River, Marino Hinestroza, o eso parecía, ya que en un principio el Millonario se mostró interesado, pero luego Boca le ganó la pulseada. Pero ahora las cosas se le complicaron al “Xeneize” ya que desde Atlético Nacional pusieron una traba, en realidad una condición, que podría hacer caer la operación.
¿LLEGA O NO LLEGA?
Boca: El increíble motivo por el cual se podría caer lo de Marino Hinestroza
Cuando parecía que Boca cerraba a Marino Hinestroza como su primer refuerzo llega una noticia desde Atlético Nacional que pone en duda la transferencia.
Se complica la llegada a Boca de Marino Hinestroza
Boca comenzó las negociaciones serias con Atlético Nacional por Marino Hinestroza hace un par de semanas. Allí el equipo colombiano le pidió 4.5 millones de dólares por el 100% del pase, Boca aceptó sin objetar, y ese fue el primer error del “Xeneize”.
Luego Atlético Nacional formalizó el pedido y se estiró a 5 millones de dólares, a lo que Boca volvió a cometer el error, no objetó y aceptó en silencio. Y ante las aceptaciones de Boca sin pedir o hacer una contra oferta Atlético Nacional siguió pidiendo, algo obvio, ya que si el otro no ofrece resistencia sigo atacando, así Boca se vio vulnerable.
Ahora Atlético Nacional le salió a Boca con un martes 13, le pide un porcentaje del jugador para una futura venta, o sea no le quiere vender el 100% del pase por 5 millones de dólares, quiere quedarse con un porcentaje, el cual no trascendió.
Si bien Boca está tan desesperado que aceptaría la oferta algunos dicen que se prendió el radar del “Xeneize” y que si bien podría aceptarlo, lo cierto es que sería el último de los pedidos que podría aceptar Riquelme y compañía. Así que si los colombianos piden algo más se caería la operación. Aunque nadie puede asegurar que Boca aceptará esta vez.
El error lo comete Boca, un error que es de la época del trueque en medio oriente, y es el no negociar, aceptar todo lo que te pide la otra parte, eso hizo Boca, entonces Atlético Nacional siguió pidiendo, ya parece una burla lo que hacen los colombianos, encima con estas actitudes Boca demuestra que está desesperado por el jugador.
Veremos cómo sigue todo, si Boca acepta o no, y si esto se termina con la aceptación del “Xeneize” o la novela y los pedidos de Atlético Nacional continúan.
