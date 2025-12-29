Boca: El increíble motivo por el cual se podría caer lo de Marino Hinestroza

El error lo comete Boca, un error que es de la época del trueque en medio oriente, y es el no negociar, aceptar todo lo que te pide la otra parte, eso hizo Boca, entonces Atlético Nacional siguió pidiendo, ya parece una burla lo que hacen los colombianos, encima con estas actitudes Boca demuestra que está desesperado por el jugador.

Veremos cómo sigue todo, si Boca acepta o no, y si esto se termina con la aceptación del “Xeneize” o la novela y los pedidos de Atlético Nacional continúan.

