River no se conforma con las obras que llevaron al Monumental a ser el estadio más grande de Sudamérica, algo que lo llevó a ser el equipo que más público tuvo de local en el 2025 en todo el mundo, sino que ahora va por más, la construcción de su techo. El club de Núñez no hizo el anuncio oficial (lo haría en un corto lapso de tiempo) pero las obras arrancarán en los primeros meses del 2026. Hay una noticia con respecto a eso que paralizó a los hinchas.
BOMBAZO
La noticia que nadie puede creer en River por el techo del Monumental
En los primeros meses de 2026 River iniciará las obras de construcción del techo del Monumental, y por eso recibió una noticia que paralizó a los hinchas.
River recibe una noticia por la construcción del techo del Monumental
Se supo hace un tiempo que River construiría el techo del Estadio Monumental, algo que revolucionó el mundo del Millonario, ahora se conoció que entre enero y febrero el club de Núñez oficializará las fechas del inicio de la construcción del mismo, y según pudo saber Golazo24, las obras arrancarían en abril.
En ese mes comenzarán la construcción de las torres que sostendrán el nuevo techo del Estadio Monumental, ya que el mismo no puede ir sobre la actual estructura ya que sus cimientos son de los años 30 del siglo pasado y ya no soportarían más peso, y menos el de un techo de semejante estadio. Por eso se construirán columnas que vayan por fuera del Monumental y que ellas sean las que sostengan el techo.
Pero eso no es todo, River recibió una noticia que dejó paralizado a los hinchas y a todo el mundo del Millonario, y la misma es una gran noticia y por la cual Marcelo Gallardo se alegró, ya que se evitó un problema. La información que recibió el mundo River es que el equipo no perderá la localía por la construcción del techo, y eso revolucionó al club de Núñez.
Cabe recordar que una mudanza de estadio no solo hubiera sido engorrosa, sino que además River estaría dando ventaja, algo que no puede hacer este año, ya que le apunta a ganar algún torneo y así volver a la Copa Libertadores en el año 2027.
Con este techo el Estadio de River quedará entre los mejores del mundo, ya no solo del continente, y eso será otro motivo de orgullo del club de Núñez, que miran como su archirrival todavía reniega para agrandar su estadio de poco más de 50 mil espectadores. Realidades diferentes.
+ de Golazo24
Boca evitó más especulaciones y confirmó el futuro de Claudio Úbeda
Impacto en River por todo lo que está pasando con Sebastián Villa
La decisión de Filipe Luís en Flamengo sacude a todo Brasil y Conmebol