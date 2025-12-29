La noticia que nadie puede creer en River por el techo del Monumental

River no se conforma con las obras que llevaron al Monumental a ser el estadio más grande de Sudamérica, algo que lo llevó a ser el equipo que más público tuvo de local en el 2025 en todo el mundo, sino que ahora va por más, la construcción de su techo. El club de Núñez no hizo el anuncio oficial (lo haría en un corto lapso de tiempo) pero las obras arrancarán en los primeros meses del 2026. Hay una noticia con respecto a eso que paralizó a los hinchas.