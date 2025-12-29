Putin (Rusia) ordena "liberar" Donbass, Jersón y Zaporozhie mientras Washington media por paz

Es necesario tomar el control de Zaporizhia y el control total de Donbás... Las tropas avanzan con confianza, rompiendo las defensas del enemigo Es necesario tomar el control de Zaporizhia y el control total de Donbás... Las tropas avanzan con confianza, rompiendo las defensas del enemigo

image

Sus declaraciones se produjeron justo antes de la reunión clave entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su homólogo estadounidense en la mansión del republicano en Mar-a-Lago. En dicho encuentro, Trump se comprometió a ofrecer “garantías de seguridad” a Kiev en la posguerra, si aceptaba el acuerdo de paz que Europa califica como prorruso, bajo el argumento de que sería preferible hacer concesiones territoriales ahora, antes de que Rusia amplíe su control por medio de batallas o la fuerza.

Lavrov también afirmó el domingo que Zelensky y Europa no están "listos para entablar conversaciones constructivas", debido a la contrapropuesta ucraniana presentada a Trump. Esta propuesta sugiere congelar la actual línea del frente y establecer una zona desmilitarizada en las partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla, pero que Rusia reclama.

Rusia no ha aceptado esta contrapropuesta de 20 puntos y continúa presionando para que Washington legitime la anexión de Donetsk y otras regiones ucranianas, o al menos, le garantice la continuidad de las bases rusas en esas áreas, en caso de que se firme hipotéticamente un acuerdo de alto al fuego.

Lo que sí ha aceptado son los términos de la propuesta de paz estadounidense, ya que esta incluye la cesión territorial de las zonas anexadas a Rusia.

El sábado, un día antes de la cumbre entre Zelensky y Trump, Moscú lanzó una andanada de misiles balísticos y drones contra la capital ucraniana. Ese mismo día, Putin acusó a Ucrania de ser un obstáculo para la resolución del conflicto y, abiertamente, amenazó a Kiev, diciendo:

Si las autoridades de Kiev no están dispuestas a terminar el asunto pacíficamente, lograremos todos los objetivos que tenemos en la operación militar especial por medios militares Si las autoridades de Kiev no están dispuestas a terminar el asunto pacíficamente, lograremos todos los objetivos que tenemos en la operación militar especial por medios militares

Más noticias en Urgente24

Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25

La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

Milei/Caputo: Alerta por un enero cargado de vencimientos

Milei tiene su Presupuesto, pero lo que más quiere es tu colchón