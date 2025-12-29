El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este lunes que el Ejército ruso estaba llevando a cabo nuevas tareas de combate para liberar "gradualmente" el Donbás, así como las provincias de Jersón y Zaporizhia. Estas regiones fueron formalmente anexadas por el Kremlin en 2022, al inicio de la guerra, tras los enfrentamientos ocurridos una década antes en Crimea entre los rusófonos, que no se identifican con Kiev, y los nacionalistas ucranianos.
MÁS GUERRA O CESIÓN
Putin (Rusia) ordena "liberar" Donbass, Jersón y Zaporozhie mientras Washington media por paz
Putin ordenó a sus comandantes avanzar sobre las cuatro regiones ucranianas anexadas por Rusia, después de que Donald Trump se reuniera con Zelensky en Florida para presionar por la paz duradera.
"El objetivo de liberar el Donbás, así como las regiones de Zaporizhia y Jersón, se está llevando a cabo por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial... Las tropas están avanzando con confianza", manifestó Putin en una reunión televisada con comandantes del Ejército ruso.
El líder del Kremlin expresó su intención de "liberar" las cuatro regiones del "yugo opresor" de Ucrania, según su visión, mientras, simultáneamente, el portavoz presidencial ruso transmitía a Washington la disposición de Rusia a firmar la propuesta de paz estadounidense para un alto al fuego en Ucrania. Del dicho al hecho...
Putin ordenó ocupar todo Donbás, Jersón y Zaporizhia en medio de las negociaciones de paz
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró el domingo que Moscú mantiene su compromiso de colaborar con Estados Unidos para "idear acuerdos duraderos que aborden las causas profundas del conflicto". Se refirió a la aceptación rusa de la propuesta original estadounidense de 28 puntos, que incluye la cesión territorial por parte de Ucrania de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas repúblicas de la Federación Rusa), así como de las provincias de Zaporizhia y Jersón (anexionadas por Rusia en 2022), cuyo control total, según dijo Vladimir Putin este lunes, avanza en términos de lo previsto.
Sus declaraciones se produjeron justo antes de la reunión clave entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su homólogo estadounidense en la mansión del republicano en Mar-a-Lago. En dicho encuentro, Trump se comprometió a ofrecer “garantías de seguridad” a Kiev en la posguerra, si aceptaba el acuerdo de paz que Europa califica como prorruso, bajo el argumento de que sería preferible hacer concesiones territoriales ahora, antes de que Rusia amplíe su control por medio de batallas o la fuerza.
Lavrov también afirmó el domingo que Zelensky y Europa no están "listos para entablar conversaciones constructivas", debido a la contrapropuesta ucraniana presentada a Trump. Esta propuesta sugiere congelar la actual línea del frente y establecer una zona desmilitarizada en las partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla, pero que Rusia reclama.
Rusia no ha aceptado esta contrapropuesta de 20 puntos y continúa presionando para que Washington legitime la anexión de Donetsk y otras regiones ucranianas, o al menos, le garantice la continuidad de las bases rusas en esas áreas, en caso de que se firme hipotéticamente un acuerdo de alto al fuego.
Lo que sí ha aceptado son los términos de la propuesta de paz estadounidense, ya que esta incluye la cesión territorial de las zonas anexadas a Rusia.
El sábado, un día antes de la cumbre entre Zelensky y Trump, Moscú lanzó una andanada de misiles balísticos y drones contra la capital ucraniana. Ese mismo día, Putin acusó a Ucrania de ser un obstáculo para la resolución del conflicto y, abiertamente, amenazó a Kiev, diciendo:
