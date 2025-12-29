El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunió este domingo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la residencia personal del republicano en Mar-a-Lago, Florida. En la cumbre bilateral, negociaron sobre la propuesta de paz estadounidense y la contrapropuesta de Kiev, además de discutir sobre las garantías de seguridad en la posguerra y presionar sobre las concesiones territoriales que Ucrania debe acatar para un alto al fuego. En un momento, un comentario puntual sobre Putin dejó atónito e incómodo al líder de Kiev.
DESDE MAR-A-LAGO
Zelensky atónito en USA ante comentario de Donald Trump sobre Putin durante la negociación de paz
Donald Trump y Volodymyr Zelensky celebraron una reunión bilateral en Florida, en la que se evidenció cierta incomodidad del líder ucraniano en el rostro cuando su par estadounidense hizo un comentario puntual de Putin. Se lograron avances para la firma de la propuesta paz.
En el encuentro, ambos líderes enfatizaron que el proceso para la paz era complicado y que llevaría tiempo concretarlo, aunque, a diferencia de reuniones anteriores, Trump sugirió que este podría ser el momento ideal para poner fin al conflicto.
Antes de la reunión, el mandatario ucraniano afirmó que había acordado con Trump el 90 % de los términos del plan de paz, aunque no se sabe si se refería a la propuesta estadounidense, que contempla amplias cesiones territoriales a Rusia, o a la contrapropuesta redactada por Ucrania y Europa como enmienda al plan de paz inicial, el cual Bruselas y Kiev califican de prorruso.
"Creo que ambos presidentes quieren llegar a un acuerdo", declaró Trump, por su parte, tras la llegada de Zelensky. Horas después, mantuvo su optimismo, pero señaló que aún persisten importantes obstáculos, como las cesiones territoriales. Rusia también rechazó la idea de un alto el fuego, según confirmó Trump, mientras que Ucrania considera un referéndum sobre las cuestiones territoriales.
"Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en su fase final. Lo que salga de ellas será bueno para Ucrania. Bueno para todos. Habrá un acuerdo sólido de seguridad. Las naciones europeas están muy involucradas. La guerra, o acaba ahora, o durará mucho más tiempo, y millones de personas más morirán. Nadie quiere eso", sentenció el republicano.
A su vez, sugirió a Zelensky que era mejor hacer las concesiones de tierras ahora, antes de que Rusia gane más territorio en batalla.
Zelensky se ríe de las afirmaciones de Trump sobre la supuesta predisposición de Putin
El presidente estadounidense Donald Trump mencionó que antes de la reunión con Zelensky, había conversado con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El Kremlin, por su parte, afirmó que Putin aceptó la propuesta de crear dos grupos de trabajo, uno centrado en cuestiones de seguridad y otro en asuntos económicos. "Las condiciones para el inicio de estos grupos de trabajo se acordarán próximamente, probablemente a principios de enero", según un comunicado de un asesor de Putin sobre la llamada.
El mandatario de Estados Unidos señaló que la parte estadounidense estaría representada por varios funcionarios, incluidos sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner (ex asesor presidencial y esposo de Ivanka Trump), así como el secretario de Estado, Marco Rubio.
Trump afirmó que su llamada con Putin fue exitosa y duró aproximadamente dos horas y media. "El presidente Putin fue muy generoso en su apoyo al éxito de Ucrania, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otros productos a precios muy bajos", declaró Trump. "De esa llamada surgieron muchos resultados positivos", agregó.
Ante tales afirmaciones sobre los supuestos buenos augurios de Putin para Ucrania, Zelensky, parado en el atril ante la prensa en Mar-a-Lago, sonrió y rió en voz baja, visiblemente en desacuerdo con la idea de que a Rusia pudiera interesarle el futuro de Kiev.
“El presidente Putin está trabajando con Ucrania para lograr su apertura”, afirmó Trump. “Es un gran paso, cuando no está bombardeando esa planta”, agregó.
Trump aseguró también que creía que Putin hablaba en serio sobre la paz. “Quiere verla. La quiere ver”, sostuvo. “Me lo dijo con mucha firmeza, le creo”, planteó.
Puntos clave de la cumbre entre Zelensky y Donald Trumpen Mar-a-Lago
La reunión del domingo entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su homólogo estadounidense Donald Trump en la residencia de Mar-a-Lago concluyó sin anuncios importantes, aunque se subrayaron las dificultades para la firma del plan de paz que busca un alto al fuego duradero entre Ucrania y Rusia, tras cuatro años de guerra.
“Hay uno o dos temas muy espinosos, muy difíciles, pero creo que lo estamos haciendo muy bien”, dijo Trump después de la reunión. “ Hemos avanzado mucho hoy, pero en realidad lo hemos logrado en el último mes. Este no es un acuerdo de un día; es un asunto muy complejo”, agregó.
En ese sentido, los principales puntos de fricción incluyen el destino de la central nuclear de Zaporizhia y las cuestiones de la concesión de tierras. Alrededor del 20% de la región de Donetsk Rusia quiere que le sea cedida y aún se debate el estatus de la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, que actualmente está bajo ocupación rusa.
"Este no es un acuerdo de un día. Es un asunto muy complejo", declaró Trump a los periodistas, con Zelensky a su lado.
El plan estadounidense de paz entre Kiev y Moscú, que consta de 28 puntos, retoma las condiciones maximalistas planteadas por el Kremlin, como la cesión territorial por parte de Ucrania de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas repúblicas de la Federación Rusa) y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas por Rusia en 2022). Pero también incluye, a cambio, garantías de seguridad para Ucrania en la posguerra, con la veeduría de Washington para un alto al fuego duradero.
Por otro lado, la contrapropuesta ucraniana de paz alternativa, redactada por Kiev y Europa y que Zelensky acercó a Trump este domingo, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania, similares a las de la OTAN, lo que también está incluido en la propuesta estadounidense.
En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en las partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama. Además, propone celebrar elecciones presidenciales y un referéndum sobre el documento de 20 puntos y la cuestión territorial. Sin embargo, la propuesta de Kiev y Europa ha sido rechazada por el Kremlin.
"Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes", dijo Trump, afirmando que el acuerdo de paz estadounidense también sería beneficioso para Ucrania. "Y los países europeos estarán muy involucrados", añadió.
Al respecto, los asesores de Trump han ofrecido a Ucrania unas garantías de seguridad similares a las de la OTAN, lo que significaría que los miembros de la alianza responderían militarmente si Rusia volviera a atacar.
Asimismo, el presidente estadounidense planteó que es “posible que no suceda” la firma del acuerdo de paz. “En unas semanas, lo sabremos de una forma u otra”, añadió, y dijo que estaría dispuesto a viajar hasta Ucrania si ello contribuyese a "terminar la guerra" en el país
Más noticias en Urgente24
Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25
La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO
Milei/Caputo: Alerta por un enero cargado de vencimientos
Milei tiene su Presupuesto, pero lo que más quiere es tu colchón
Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses de