Zelensky atónito en USA ante comentario de Donald Trump sobre Putin durante la negociación de paz

"Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en su fase final. Lo que salga de ellas será bueno para Ucrania. Bueno para todos. Habrá un acuerdo sólido de seguridad. Las naciones europeas están muy involucradas. La guerra, o acaba ahora, o durará mucho más tiempo, y millones de personas más morirán. Nadie quiere eso", sentenció el republicano.

A su vez, sugirió a Zelensky que era mejor hacer las concesiones de tierras ahora, antes de que Rusia gane más territorio en batalla.

Parte de ese terreno ha sido confiscado. Parte de ese terreno podría estar disponible, pero podría ser confiscado en los próximos meses. ¿Y sería mejor que llegaran a un acuerdo ahora? Parte de ese terreno ha sido confiscado. Parte de ese terreno podría estar disponible, pero podría ser confiscado en los próximos meses. ¿Y sería mejor que llegaran a un acuerdo ahora?

Zelensky se ríe de las afirmaciones de Trump sobre la supuesta predisposición de Putin

El presidente estadounidense Donald Trump mencionó que antes de la reunión con Zelensky, había conversado con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El Kremlin, por su parte, afirmó que Putin aceptó la propuesta de crear dos grupos de trabajo, uno centrado en cuestiones de seguridad y otro en asuntos económicos. "Las condiciones para el inicio de estos grupos de trabajo se acordarán próximamente, probablemente a principios de enero", según un comunicado de un asesor de Putin sobre la llamada.

El mandatario de Estados Unidos señaló que la parte estadounidense estaría representada por varios funcionarios, incluidos sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner (ex asesor presidencial y esposo de Ivanka Trump), así como el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump afirmó que su llamada con Putin fue exitosa y duró aproximadamente dos horas y media. "El presidente Putin fue muy generoso en su apoyo al éxito de Ucrania, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otros productos a precios muy bajos", declaró Trump. "De esa llamada surgieron muchos resultados positivos", agregó.

Ante tales afirmaciones sobre los supuestos buenos augurios de Putin para Ucrania, Zelensky, parado en el atril ante la prensa en Mar-a-Lago, sonrió y rió en voz baja, visiblemente en desacuerdo con la idea de que a Rusia pudiera interesarle el futuro de Kiev.

Embed - Zelenski reacciona al elogio de Trump a Putin: "Ha sido muy generoso con Ucrania"

“El presidente Putin está trabajando con Ucrania para lograr su apertura”, afirmó Trump. “Es un gran paso, cuando no está bombardeando esa planta”, agregó.

Trump aseguró también que creía que Putin hablaba en serio sobre la paz. “Quiere verla. La quiere ver”, sostuvo. “Me lo dijo con mucha firmeza, le creo”, planteó.

Puntos clave de la cumbre entre Zelensky y Donald Trumpen Mar-a-Lago

La reunión del domingo entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su homólogo estadounidense Donald Trump en la residencia de Mar-a-Lago concluyó sin anuncios importantes, aunque se subrayaron las dificultades para la firma del plan de paz que busca un alto al fuego duradero entre Ucrania y Rusia, tras cuatro años de guerra.

“Hay uno o dos temas muy espinosos, muy difíciles, pero creo que lo estamos haciendo muy bien”, dijo Trump después de la reunión. “ Hemos avanzado mucho hoy, pero en realidad lo hemos logrado en el último mes. Este no es un acuerdo de un día; es un asunto muy complejo”, agregó.

En ese sentido, los principales puntos de fricción incluyen el destino de la central nuclear de Zaporizhia y las cuestiones de la concesión de tierras. Alrededor del 20% de la región de Donetsk Rusia quiere que le sea cedida y aún se debate el estatus de la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, que actualmente está bajo ocupación rusa.

"Este no es un acuerdo de un día. Es un asunto muy complejo", declaró Trump a los periodistas, con Zelensky a su lado.

El plan estadounidense de paz entre Kiev y Moscú, que consta de 28 puntos, retoma las condiciones maximalistas planteadas por el Kremlin, como la cesión territorial por parte de Ucrania de Donetsk y Lugansk (autoproclamadas repúblicas de la Federación Rusa) y de las provincias de Zaporozhie y Jersón (anexionadas por Rusia en 2022). Pero también incluye, a cambio, garantías de seguridad para Ucrania en la posguerra, con la veeduría de Washington para un alto al fuego duradero.

image El presidente Donald Trump (tercero desde la derecha) se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (tercero desde la izquierda), en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. | GENTILEZA AP

Por otro lado, la contrapropuesta ucraniana de paz alternativa, redactada por Kiev y Europa y que Zelensky acercó a Trump este domingo, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania, similares a las de la OTAN, lo que también está incluido en la propuesta estadounidense.

En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en las partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama. Además, propone celebrar elecciones presidenciales y un referéndum sobre el documento de 20 puntos y la cuestión territorial. Sin embargo, la propuesta de Kiev y Europa ha sido rechazada por el Kremlin.

"Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes", dijo Trump, afirmando que el acuerdo de paz estadounidense también sería beneficioso para Ucrania. "Y los países europeos estarán muy involucrados", añadió.

Al respecto, los asesores de Trump han ofrecido a Ucrania unas garantías de seguridad similares a las de la OTAN, lo que significaría que los miembros de la alianza responderían militarmente si Rusia volviera a atacar.

Creo que estamos en las últimas etapas de las conversaciones, y ya veremos. Terminará o se prolongará durante mucho tiempo, y millones de personas más morirán Creo que estamos en las últimas etapas de las conversaciones, y ya veremos. Terminará o se prolongará durante mucho tiempo, y millones de personas más morirán

Asimismo, el presidente estadounidense planteó que es “posible que no suceda” la firma del acuerdo de paz. “En unas semanas, lo sabremos de una forma u otra”, añadió, y dijo que estaría dispuesto a viajar hasta Ucrania si ello contribuyese a "terminar la guerra" en el país

Más noticias en Urgente24

Patricia Bullrich a 2 votos de los 2/3, el peronismo esperaba 28 y sólo consiguió 25

La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

Milei/Caputo: Alerta por un enero cargado de vencimientos

Milei tiene su Presupuesto, pero lo que más quiere es tu colchón

Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses de