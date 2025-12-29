River Plate ya incorporó a dos jugadores de cara a 2026, Aníbal Moreno y Fausto Vera, y continuará en la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. En ese contexto, en las últimas horas se generó un fuerte impacto en el mundo River por una serie de novedades vinculadas al colombiano Sebastián Villa.
¿SE ACERCA AL MILLONARIO?
Impacto en River por todo lo que está pasando con Sebastián Villa
Si bien todo hacía indicar que no iba a pasar, todo hace indicar que seguirá habiendo novela entre River y Sebastián Villa. Juanfer Quintero en el medio.
Así como en su momento hubo expectativa en torno a la posibilidad de que Miguel Borja pasara a Boca Juniors —algo que finalmente no ocurrirá—, ahora crece la atención sobre lo que pueda suceder con el delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza.
Impacto en River por Sebastián Villa
Fueron horas movidas en River Plate, luego de que volviera a reflotarse la posibilidad de que Sebastián Villa vista la camiseta del Millonario.
El delantero colombiano publicó un mensaje sugestivo en redes sociales que muchos hinchas interpretaron como un guiño hacia el club de Núñez. Villa subió una historia a Instagram junto a Juanfer Quintero y escribió: “ Te veo pronto, mi hermano”, lo que despertó especulaciones, teniendo en cuenta que el mediocampista actualmente forma parte del plantel de River.
Al respecto, el periodista Hernán Castillo señaló: “Yo no esquivo el bulto y sé que estas versiones las suele generar más el jugador que otra cosa”.
Sin embargo, desde TyC Sports aclararon que el posteo está vinculado únicamente a la amistad entre ambos futbolistas y no a una intención concreta de vestir la Banda Roja. En la misma línea, Renzo Pantich aseguró que no existe ningún tipo de negociación entre River y Sebastián Villa y que el club no tiene intenciones de entablar vínculo alguno con el colombiano.
Aun así, aunque todo indica que su llegada no se dará, en las últimas horas el rumor volvió a tomar fuerza y podría derivar en una nueva novela del mercado de pases.
Más sobre River Plate
Está claro que el 2025 de River no fue bueno y que el objetivo de su entrenador es cambiar la imagen de cara a 2026.
En ese sentido, el Millonario ya incorporó a dos futbolistas para reforzar la mitad de la cancha: Fausto Vera y Aníbal Moreno.
Según informó Gustavo Yarroch, Marcelo Gallardo considera que el principal déficit del plantel se encuentra en el mediocampo, motivo por el cual se movió con rapidez para sumar dos jugadores que puedan desempeñarse en esa zona.
Más allá de estas incorporaciones, las otras posiciones que River busca reforzar son: marcador central, lateral derecho, lateral izquierdo, volante creativo y delantero.
A priori, la prioridad para Gallardo sería el centro del ataque. Todo indica que el mayor esfuerzo económico se destinaría a esa posición, teniendo en cuenta el tope de gasto fijado por el presidente Stéfano Di Carlo.
Cabe recordar que River disputará la Copa Sudamericana en 2026, además de las competencias locales.
