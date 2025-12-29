Impacto en River por todo lo que está pasando con Sebastián Villa

image

Sin embargo, desde TyC Sports aclararon que el posteo está vinculado únicamente a la amistad entre ambos futbolistas y no a una intención concreta de vestir la Banda Roja. En la misma línea, Renzo Pantich aseguró que no existe ningún tipo de negociación entre River y Sebastián Villa y que el club no tiene intenciones de entablar vínculo alguno con el colombiano.

Aun así, aunque todo indica que su llegada no se dará, en las últimas horas el rumor volvió a tomar fuerza y podría derivar en una nueva novela del mercado de pases.

Más sobre River Plate

Está claro que el 2025 de River no fue bueno y que el objetivo de su entrenador es cambiar la imagen de cara a 2026.

En ese sentido, el Millonario ya incorporó a dos futbolistas para reforzar la mitad de la cancha: Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Según informó Gustavo Yarroch, Marcelo Gallardo considera que el principal déficit del plantel se encuentra en el mediocampo, motivo por el cual se movió con rapidez para sumar dos jugadores que puedan desempeñarse en esa zona.

Más allá de estas incorporaciones, las otras posiciones que River busca reforzar son: marcador central, lateral derecho, lateral izquierdo, volante creativo y delantero.

A priori, la prioridad para Gallardo sería el centro del ataque. Todo indica que el mayor esfuerzo económico se destinaría a esa posición, teniendo en cuenta el tope de gasto fijado por el presidente Stéfano Di Carlo.

Cabe recordar que River disputará la Copa Sudamericana en 2026, además de las competencias locales.

+ EN GOLAZO 24

