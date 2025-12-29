El bombazo sobre Santiago Ascacibar que todos en Boca estaban esperando

En consecuencia, en las últimas horas tomó fuerza la opción de Boca.

El periodista de TNT Sports, Marcos Bonocore, aseguró que Ascacibar fue ofrecido al Xeneize, aunque desde el club de la Ribera tendrían como prioridad reforzar otros sectores del campo de juego.

Por su parte, Diario Olé realizó dos afirmaciones importantes. En primer lugar, señaló que “el futbolista tiene en su mente ponerse la camiseta con la que su familia sueña con verlo enfundado”. Además, agregó: “Si bien Boca no generó contacto, tiene claro que la opción es firme y no hará falta ni evaluación ni demasiada seducción, más allá de un contrato acorde”.

image

El vínculo de Ascacibar con Estudiantes se extiende hasta diciembre de 2026, aunque el elevado salario que percibe resulta difícil de sostener para el Pincha, algo que no representaría un inconveniente para Boca Juniors.

Más sobre el mercado de pases de Boca

Por el momento, Boca Juniors no incorporó ningún refuerzo de cara a 2026.

Cabe destacar que, tras tres años de ausencia, el Xeneize volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que no ocurría desde 2023, temporada en la que alcanzó la final del certamen.

En un principio, todo indicaba que Marino Hinestroza sería el primer refuerzo del club de la Ribera —y no se descarta que finalmente lo sea—, pero desde Atlético Nacional desmintieron la existencia de un acuerdo por el extremo colombiano.

image

Otros futbolistas que aparecen en el radar son Gastón Hernández, cuya situación se encuentra en stand by por la reciente asunción de una nueva dirigencia en San Lorenzo, y Alan Lescano, por quien todavía no hubo avances.

Con el correr de los días, seguramente surgirán novedades tanto sobre posibles incorporaciones como sobre los nombres ya mencionados.

