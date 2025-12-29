2026 primera estación desafiante: Javier Milei redobla la apuesta y Caputo presiona a los bancos

El Gobierno consiguió una amplia victoria política con la aprobación del Presupuesto 2026, un resultado que fortaleció a Javier Milei, le permitió quedar al borde de los dos tercios en el Senado y abrió fisuras en todos los bloques opositores, consolidando una nueva dinámica de negociación con gobernadores como eje central del poder.
Economía del conocimiento
El Polo Tecnológico de Misiones nació en pandemia de covid-19 pero con ambiciones: La tarea inicial fue capacitación en programación en diversos lenguajes y niveles, testing, modelado 3D, impresión 3D, desarrollo de aplicaciones móviles, lenguaje audiovisual, manejo y construcción de drones.... El paso siguiente fue Silicon Misiones.
El desafío: "Cambiar la matriz productiva de la provincia orientada a las nuevas tecnologías". ¿Es posible o sólo una quimera semejante ilusión?
Lo interesante es que el proyecto permaneció y tiene resultados en 2025 y una planificación para 2026.
