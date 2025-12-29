urgente24
2026 primera estación desafiante: Javier Milei redobla la apuesta y Caputo presiona a los bancos

Las elecciones de octubre fortalecieron al gobierno de Javier Milei en el Congreso: le dieron oxígeno para emprender un camino de reformas y ajustes. Pero debe atravesar un año complicado.

La aprobación del Presupuesto 2026 fortaleció a Javier Milei. El triunfo impulsó su campaña 2027, pero previamente el Gobierno se enfrenta a un año complicado.

29 de diciembre de 2025 - 09:08

El Gobierno consiguió una amplia victoria política con la aprobación del Presupuesto 2026, un resultado que fortaleció a Javier Milei, le permitió quedar al borde de los dos tercios en el Senado y abrió fisuras en todos los bloques opositores, consolidando una nueva dinámica de negociación con gobernadores como eje central del poder.

Diciembre dejó la primera radiografía nítida del Milei parlamentario. Nación consiguió aquello que no había tenido en dos años de gestión. Pero lo logró al precio de admitir límites concretos: no pudo avanzar sobre el financiamiento universitario ni sobre la emergencia en discapacidad, y tuvo que postergar la gran reforma laboral que imaginaba como broche de fin de año.

Luego de la sanción en la última sesión extraordinaria del año de la ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno salió con los tapones de punta a presionar a los bancos e instó directamente a quienes tengan ahorros para formalizar "en el colchón" a que los vuelquen al circuito financiero. El objetivo es inyectar liquidez al mercado interno y, a la vez, facilitar la acumulación de reservas alentando a que los ciudadanos y empresas lleven sus dólares del ámbito informal al formal.

image

Ya con el Presupuesto aprobado, el foco inmediato de la administración libertaria se traslada a la economía, particularmente al desafío de afrontar los pagos de deuda de enero y sostener la estabilidad financiera, una variable que será determinante para el clima político del año próximo y para las aspiraciones electorales del Presidente.

El triunfo impulsó la campaña Milei 2027-2031. Sin embargo, está más que claro que previo a ello se viene un año desafiante en lo económico, financiero y social.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

Economía del conocimiento

El Polo Tecnológico de Misiones nació en pandemia de covid-19 pero con ambiciones: La tarea inicial fue capacitación en programación en diversos lenguajes y niveles, testing, modelado 3D, impresión 3D, desarrollo de aplicaciones móviles, lenguaje audiovisual, manejo y construcción de drones.... El paso siguiente fue Silicon Misiones.

El desafío: "Cambiar la matriz productiva de la provincia orientada a las nuevas tecnologías". ¿Es posible o sólo una quimera semejante ilusión?

Lo interesante es que el proyecto permaneció y tiene resultados en 2025 y una planificación para 2026.

VER NOTA

En caída libre, los salarios registrados volvieron a perder frente a la inflación

Los salarios registrados –tanto del sector público como del privado– volvieron a perder frente a la inflación en octubre de 2025, de acuerdo con el último informe difundido por el INDEC.

Durante el mes, los ingresos formales crecieron en promedio un 2%, mientras que la inflación alcanzó el 2,3%, lo que implicó una nueva caída del poder adquisitivo mensual. La misma dinámica se observa en el acumulado del año: entre enero y octubre los salarios aumentaron 24%, por debajo de una inflación acumulada del 24,8%.

En la comparación interanual, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, los salarios registrados subieron 31%, pero no lograron compensar una inflación del 34,8% en el mismo período. De esta manera, los ingresos formales también registraron una pérdida real en términos anuales, concluyó el exministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, en su análisis habitual de estos datos.

El documento confirma, además, que no se produjo una recuperación del poder adquisitivo tras la fuerte caída verificada entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Esa pérdida inicial continúa condicionando la evolución real de los salarios, que aún no logran recomponer lo perdido frente al avance de los precios.

Enero: Primera prueba de fuego para Nación

El próximo 9 de enero, la gestión de Javier Milei debe cancelar vencimientos de deuda externa por un total de 4.225 millones de dólares. A menos de dos semanas de la fecha límite, el equipo económico todavía necesita conseguir 2.400 millones para completar el pago y despejar los fantasmas de un incumplimiento.

Actualmente, el Tesoro cuenta con 1.800 millones de dólares asegurados para este compromiso. Los fondos provienen de la emisión del bono BONAR 2029N, la compra de reservas en el mercado y los 700 millones que ingresaron recientemente por las concesiones de las represas hidroeléctricas del Comahue. Sin embargo, el resto del dinero todavía está en proceso de negociación.

Para cubrir el bache restante, el ministro Luis Caputo descarta volver a golpear las puertas de Wall Street. El titular de Economía busca romper con la “dependencia” de la legislación extranjera y apuesta a fortalecer el mercado de capitales local. “Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina”, aclaró el funcionario a través de sus redes sociales.

Malestar de Maximiliano Pullaro por Presupuesto 2026

Luego de la aprobación del Presupuesto 2026, el gobernador, Maximiliano Pullaro, cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por la escasa asignación de recursos para infraestructura vial. El mandatario sostuvo que la inversión prevista por Nación para todo el país es incluso menor a la que realiza la Provincia con fondos propios.

El santafesino remarcó que el presupuesto nacional destina alrededor de 360 mil millones de pesos para rutas en todo el territorio argentino, una cifra que consideró insuficiente.

VER NOTA

Verano caliente

La Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía liberó varias resoluciones referidas al precio mayorista de la electricidad y el gas, estableciendo un marco de mercado de cara al 1 de enero de 2026. Publicadas en el Boletín Oficial, las medidas apuntan a mantener las tarifas actualizadas y garantizar la provisión de ambos servicios, con impacto directo en el bolsillo de los usuarios.

En lo que respecta a la energía eléctrica, el Gobierno estableció nuevos precios de referencia para la potencia en el sector mayorista. De cara al periodo enero-abril, comprendido como el de mayor consumo en el año, se impusieron nuevos valores referidos a los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES).

VER NOTA

Cierre de año con ¿números en rojo?

A días del cierre de 2025, las proyecciones privadas coincidieron en que la inflación de diciembre rondará entre el 2,1% y el 2,5%, con el rubro de los Alimentos y bebidas no alcohólicas como el de mayor presión por su peso en el índice general y por su comportamiento semanal durante el último mes del año.

Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) y de los informes más recientes de las consultoras Analytica, LCG y Libertad y Progreso, que describieron que el índice de precios al consumidor será similar al de noviembre.

El último sondeo de Analytica registró en la tercera semana de diciembre una variación semanal de 0,9% en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires. Con ese dato, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,8%, lo que llevó a la consultora a proyectar una inflación mensual de 2,5% para diciembre.

Inflación cero: Carlos Melconian duda de Javier Milei y Luis Caputo

Carlos Melconian volvió e exponer dudas sobre el optimismo del oficialismo. El expresidente del Banco Nación consideró "improbable" que la gestión de Javier Milei logre llevar la inflación a un terreno cercano a cero durante este mandato y advirtió que el Presidente sufre un "desgaste" innecesario al prometer metas que el mercado no considera verosímiles.

“No hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble”, afirmó Melconian. El economista salió así al cruce de los recientes dichos del libertario, quien vaticinó que entre junio y agosto de 2025 el IPC comenzará con "0". “Es la tercera vez que lo anuncian”, recordó con ironía.

"Al presidente y el ministro de Economía es mejor no escucharlos porque lo que dicen no se cumple. Este es un gobierno que no gana crédito, no tiene credibilidad. Sin embargo, a pesar de sus noches de Cabaret, Argentina siempre tiene una nueva chance como ocurre ahora con la energía".

VER NOTA

A abrocharse los cinturones (literal): 2026 se viene con más aumentos

Se confirmaron los primeros aumentos de 2026: Desde la telefonía celular, pasando por los alquileres a los combustibles y las prepagas, se destaca nuevamente la suba en el transporte público que supera a la inflación general y golpea especialmente a los trabajadores.

Además, un incremento que solo afecta a los bonaerenses: la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentará el 16 de enero un 21,8%. Así las cosas, la tarifa básica del servicio pasará de $79.640,87 a $97.057,65.

VER NOTA

Viral en U24: Turismo en jaque

El atraso cambiario en Argentina provocó que en 2025 hayan salido al exterior unos 12 millones de personas, mientras que solo ingresaron alrededor de 6 millones.

En Mar del Plata, por ejemplo, ya se cobran hasta 3 millones de pesos por el alquiler mensual de una carpa en la playa.

Con ese mismo dinero, una pareja puede pasar una semana en Miami con pasaje aéreo y hotel incluidos, una comparación que expone el desequilibrio de precios.

Ahora, el Gobierno se concentra en la Reforma Laboral

Tras la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno se prepara para afrontar en el comienzo del año nuevos desafíos legislativos, con eje en la reforma laboral. En ese sentido, parte del Ejecutivo decidió suspender sus vacaciones para avanzar con las negociaciones que le permitan aprobar esa normativa, además de otras que quedaron pendientes en el primer tramo del período extraordinario.

Con vistas a dar luz verde en febrero tanto a esa iniciativa como al proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria y a las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Glaciares, algunos funcionarios aprovecharán enero para obtener los respaldos necesarios.

Entre quienes optaron por no tomarse descanso se encuentran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este martes anunciará en conferencia de prensa las últimas medidas de la gestión de Javier Milei antes de que termine el 2025.

A él se suma el ministro del Interior, Diego Santilli, quien durante la primera quincena del mes entrante realizará una nueva gira por el país para reunirse con los gobernadores dialoguistas, algo que hizo en el último tiempo con visitas a distintas provincias, en algunos casos, y con encuentros en la Casa Rosada, en otros.

Inocencia Fiscal: Luis Caputo presiona a los bancos

Luego de que el Congreso sancionara la Ley de Inocencia Fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra los bancos privados y le sugirió a los clientes que si las entidades "les piden cosas de más", se dirijan al Banco Nación.

"Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado", escribió en X el titular del Palacio de Hacienda.

"Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo", añadió.

VER POSTEO EN X

El comentario de Caputo fue en respuesta a la publicación de otro usuario que decía: "Ahora que tenemos una ley de inocencia fiscal, el sistema de información de ARCA y UIF ya no pide información, espero que los complance del mercado no rompan más las pelotas a todos los ahorristas que quieren invertir unos dólares en negro, no rompan más". Poco después, el presidente Javier Milei reposteó la publicación.

Javier Milei tiene su 1er presupuesto: Apuesta a los dólares "del colchón"

Escribe Gustavo Valdez en Urgente24:

"(...) Javier Milei coronó 2025 con una importante victoria en el Congreso con la sanción de su primer presupuesto, que entrará en vigencia el próximo año. Se trata antes que nada de un triunfo político, dado que los supuestos en los que se basa la proyección de recaudación y gastos resultan inverosímiles para los analistas. Estima para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, cuando el FMI lo calcula en un punto menos y la OCDE, en 3%. En tanto que la inflación prevista para todo el año es de 10,5%, lo que requeriría de una desaceleración de los precios mucho más rápida de la que se espera con el nuevo esquema cambiario que eleva el techo de la banda de flotación e incluye compras de reservas, y por lo tanto, un dólar más alto por la demanda del Banco Central. Según el consenso entre distintas consultoras relevadas por LatinFocus, la perspectiva es que el IPC 2026 ronde el 24%, es decir, más del doble que la proyección oficial. Y en cuanto al tipo de cambio, el Presupuesto aprobado estima una cotización a $1,423 para finales 2026, cuando el último cierre fue de $1,450.

En el despacho del ministro Luis Caputo están pensando en los dólares “del colchón” pero también en el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) previsto en el proyecto de Reforma Laboral y que se alimentará de un aporte del 3% por parte de los empleadores, aunque al final del camino sería el propio Estado el que termine financiándolo vía exenciones (...)".

VER NOTA

