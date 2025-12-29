2026 primera estación desafiante: Javier Milei redobla la apuesta y Caputo presiona a los bancos

Live Blog Post

Escribe Gustavo Valdez en Urgente24:

"(...) Javier Milei coronó 2025 con una importante victoria en el Congreso con la sanción de su primer presupuesto, que entrará en vigencia el próximo año. Se trata antes que nada de un triunfo político, dado que los supuestos en los que se basa la proyección de recaudación y gastos resultan inverosímiles para los analistas. Estima para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, cuando el FMI lo calcula en un punto menos y la OCDE, en 3%. En tanto que la inflación prevista para todo el año es de 10,5%, lo que requeriría de una desaceleración de los precios mucho más rápida de la que se espera con el nuevo esquema cambiario que eleva el techo de la banda de flotación e incluye compras de reservas, y por lo tanto, un dólar más alto por la demanda del Banco Central. Según el consenso entre distintas consultoras relevadas por LatinFocus, la perspectiva es que el IPC 2026 ronde el 24%, es decir, más del doble que la proyección oficial. Y en cuanto al tipo de cambio, el Presupuesto aprobado estima una cotización a $1,423 para finales 2026, cuando el último cierre fue de $1,450.

En el despacho del ministro Luis Caputo están pensando en los dólares “del colchón” pero también en el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) previsto en el proyecto de Reforma Laboral y que se alimentará de un aporte del 3% por parte de los empleadores, aunque al final del camino sería el propio Estado el que termine financiándolo vía exenciones (...)".

